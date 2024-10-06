Telegraph: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

05:36 07.10.2024

Великобритания заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

В Великобритании проживает около 745 тысяч нелегальных мигрантов. По этому показателю Соединенное Королевство занимает первое место среди европейских стран, сообщает 7 октября британская газета The Telegraph со ссылкой на исследование специалистов из Оксфордского университета.



"Новое исследование показало, что в Великобритании проживает больше нелегальных мигрантов, чем в любой другой европейской стране… В Великобритании их насчитывается до 745 тысяч", - говорится в материале.



Таким образом, нелегальные мигранты составляют более 1% от населения страны.



Отмечается, что количество нелегальных мигрантов в Великобритании более чем в два раза превышает их численность во Франции (порядка 300 тысяч). На втором месте по числу нелегальных мигрантов располагается Германия, где их насчитывается до 700 тысяч.



По словам авторов материала, эти данные обнародованы после того, как 5 октября в Великобританию из Франции через пролив Ла-Манш прибыли 973 мигранта, что стало рекордным показателем за весь 2024 год.



Как передавало ИА Регнум, 4 сентября МВД Франции сообщило, что по меньшей мере 12 нелегальных мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки во время пересечения Ла-Манша. Некоторые из погибших - граждане Эритреи.



В августе в Великобритании начались акции протеста против наплыва нелегальных мигрантов. В ходе беспорядков полицейские задержали более 90 человек. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала власти Британии воздержаться от необоснованного применения насилия к протестующим и напомнила, что глава британского МВД Ивет Купер разрешила полиции применять силу в отношении участников акций. Захарова подчеркнула, что граждане страны имеют полное право выражать несогласие с политикой своего государства.