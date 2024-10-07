Подлили нефти в огонь: как ближневосточный кризис скажется на ценах, - Дмитрий Мигунов

06:13 07.10.2024 7 октября 2024, 00:02



Конфликт между Ираном и Израилем по-настоящему напугал нефтяных инвесторов



Очередной виток конфликта между Ираном и его союзниками на Ближнем Востоке с одной стороны и Израилем с другой привел к резкому повышению цен на нефть. Рост составил около 10% за считанные дни - существенно больше, чем при предыдущих обострениях ситуации. Хотя последние годы показали, что влияние геополитики на цены черного золота является достаточно ограниченным, в этот раз все может быть иначе, и даже решение Саудовской Аравии увеличить поставки на рынок не изменит ситуацию принципиально. Подробности - в материале "Известий".



Летний негатив

В последние несколько месяцев цены на нефть испытывали негативный тренд. Эталонная североморская марка Brent сходила с отметок выше $80 за баррель до $70 и ниже. Причины были самые разнообразные, от высоких показателей добычи сланцевой нефти в США до беспокойства по поводу замедления китайской экономики и, соответственно, потребления черного золота ею. Все это происходило на фоне сразу двух крупных вооруженных конфликтов в Евразии, что в прошлом неоднократно приводило к серьезным скачкам цен. На сей раз инвесторы по большей части игнорировали существующие угрозы, и даже постепенное усиление санкций против российского нефтяного экспорта ни на кого впечатления не произвело.



В этот раз, однако, может быть немного по-другому. Ирано-израильская эскалация в сентябре и начале октября оказалась серьезнее предыдущих противостояний. Запуск сразу нескольких сотен ракет из Ирана по Израилю, многие из которых поразили цели, оказался довольно существенным событием для сырьевых рынков. Вероятный ответ со стороны Израиля, который может затронуть как сам Иран, так и его близких союзников в Ираке (две ведущие нефтедобывающие державы) - это несколько более конкретно, чем зачистка сектора Газа или операции против "Хезболлы". Заявления президента США Джо Байдена о том, что Израиль собирается нанести прямой удар по нефтяным мощностям Ирана, только подлили масла в огонь.



- Ситуация на Ближнем Востоке, безусловно, уже оказывает влияние на цены на нефть. Так, на текущий момент стоимость декабрьских фьючерсов на эталонные сорта нефти выросла на 2,5–3%, - отмечает старший консультант компании "Имплемента" Евгения Попова.



По ее словам, экспорт нефти из Ирана составляет порядка 3 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 7% мировой торговли нефтью. В случае повреждения критически важной добычной или отгрузочной инфраструктуры мировой рынок может недосчитаться ощутимых объемов. При этом важным является не только абсолютный объем добычи и экспорта иранской нефти, но и его стратегическое географическое положение. Нарастают риски поставок нефти через Ормузский пролив, обеспечивающий 20% мирового потребления нефти. Так, геополитическая напряженность формируется вокруг всего Аравийского полуострова.



Переворачивание доски

Президент института энергетики и финансов Марсель Салихов констатировал, что в последние несколько месяцев казалось, что цены на нефть не особенно реагировали на растущую напряженность на Ближнем Востоке и довольно устойчиво снижались, и "это довольно необычно, учитывая растущее военное противостояние".



- Однако за последние несколько дней произошел резкий скачок: Brent вырос с $70 в конце прошлой недели до $78 в настоящее время. То есть прирост составил 8–10%. Основная причина - опасения рынка относительно возможного удара Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана. Кажется, что результаты заседания ОПЕК+ 2 октября были ожидаемы и не оказали влияния на рынок, - комментирует эксперт.



По словам Салихова, в настоящее время Иран экспортирует около 1,8–2 млн баррелей в сутки сырой нефти и газового конденсата. Потенциально эти потоки могут стать объектом для удара Израиля.



Эскалация ирано-израильского конфликта способна привести к изменению конфигурации предложения на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, считает доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.



- По итогам августа 2024 года Ираном обеспечена добыча 3,28 млн баррелей в сутки, или более 3% от общей добычи нефти в мире. Снижение добычи и ограничение поставок в регионе как раз и является фундаментальным фактором роста мировых цен на нефть, - отметила собеседница "Известий".



Саудовская Аравия или США

При этом собственно экономический фон для черного золота остается довольно негативным. Около недели назад стало известно, что Саудовская Аравия намерена отказаться от целевого показателя в $100 за баррель и увеличить свою добычу, чтобы завоевать дополнительную долю на рынке (которую в последние годы она отдала ради поддержки цен). Учитывая достаточно большие свободные мощности у королевства, такой сценарий развития событий является более чем реальным.



ДолларФото: ТАСС/Донат Сорокин

Как отметила Евгения Попова, в случае дальнейших заявлений Саудовской Аравии о намерении увеличить добычу и экспорт цены на нефть могут претерпеть локальные колебания в сторону понижения. Но долгосрочный ценовой тренд продолжит базироваться на фундаментальных факторах - балансе спроса и предложения, резюмировала эксперт.



В свою очередь, Марсель Салихов подчеркнул, что теоретически страны ОПЕК имеют достаточно свободных мощностей, чтобы компенсировать возможное сокращение экспорта Ирана в этом случае.



- Однако возникает вопрос, будут ли они это делать. Текущие свободные мощности по добыче Саудовской Аравии составляют около 3 млн баррелей в день, которые потенциально она может задействовать. Скорее всего, королевство будет готово увеличить экспорт, если поставки из Ирана станут сокращаться. Есть предположения, что Саудовская Аравия пересматривает свое отношение к стратегии ограничения добычи. Однако это долгосрочные соображения, которые напрямую не связаны с текущей напряженностью, - указал эксперт.



По словам Тамары Сафоновой, ОПЕК официально опровергла все утверждения Wall Street Journal, которые публиковались в отношении снижения цен на нефть.



- На встрече главных министров ОПЕК+, состоявшейся 2 октября, подтвердилась действующая политика в отношении выполнения квот по добыче, а также планам по наращиванию добычи нефти с декабря 2024 года и дополнительному сокращению добычи рядом участников. Но поскольку работа альянса направлена на исключение перепроизводства в мире, расценивать сегментарно планы по наращиванию добычи не совсем корректно с учетом растущего спроса на нефть, - говорит доцент.



Конфликт может оказать интересный эффект на США. Один из крупнейших магнатов отрасли сланцевой нефти Гарольд Хэмм заявил на днях, что Америка "необычно уязвима" к нефтяному шоку на Ближнем Востоке. Он имел в виду в первую очередь резкое сокращение стратегического нефтяного резерва - почти в два раза - которое произошло в последние несколько лет на фоне ускорения инфляции и российско-украинского конфликта. По его словам, и коммерческие запасы нефти сейчас находятся на исторически низких уровнях, что может нанести тяжелый ущерб национальной экономике.



К этому стоит добавить тот факт, что добыча нефти в США, уверенно росшая в последние годы, с конца весны застыла на месте в районе 13,2 млн баррелей в сутки. Что важно, это происходило в ситуации, когда цены держались выше $80 за бочку - вполне комфортный для американских нефтяников уровень, позволяющий наращивать добычу. Можно предположить, что особых возможностей для увеличения производства у американцев сейчас нет. А значит, в случае резкого сокращения мировой добычи из-за военных действий нефть США на помощь не придет или, по крайней мере, не придет быстро. Что влечет дополнительные риски взлета мировых цен. Источник - известия

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