Курская дуга, 6 октября: Спецназ НАТО провалил операцию "Wildschwein Jag", - Р.Маркуш

09:39 07.10.2024

Появились любопытные подробности вторжения украинской армии на нашу землю

Радомир Маркуш



Спустя два месяца после вторжения самых отборных бригад ВСУ в Курскую область под контролем бандеровцев остаются крохотный городок Суджа (население до нападения чуть меньше 5 тысяч) и ряд населенных пунктов в окрестностях.



Попытка главкома Сырского сформировать еще один плацдарм у поселка Веселое южнее Глушково фактически провалилась. Здесь имеют место "небольшие качели", но в целом граница держит оборону надежно. По данным картоделов, как наших, так и вражеских, площадь, контролируемая ВСУ, сократилась на 142 кв. км от максимально захваченной противником.



Подводя двухмесячный итог курской авантюры, жовто-блакитные милитари-блогеры пишут, что бесноватый Зеленский приказал провести эту операцию, чтобы создать еще одну иллюзию, будто "Украина может, если только у нее есть средств". Однако, как выяснилось, тайком накопленные вооружения (в полугодовой период, когда Киев и Вашингтон разгоняли нарратив о заморозке поставок) фактически разгромлены.



Российские войска разрушают южный фланг украинской группировки, противник потерял несколько ключевых позиций на Донбассе

Операция Генштаба ВСУ/Пентагона под кодовым названием "Wildschwein Jag" ("Охота на кабана") провалилась 8 августа - на третий день вторжения: 225-й натовский штурмовой батальон (целиком состоял из спецназа альянса, воющего под фальшивым флагом), устроив "покатушки" почти на 40 километров, чтобы достичь Коренево, так и не смог взять поселок (с населением 4,5 тыс.).



"Увы, захватить это место им не удалось. Чем и была предрешена судьба всей украинской операции на территории Российской Федерации. Потому что, не контролируя Коренево, задействованные силы оказались недостаточными, чтобы остановить российское контрнаступление, которое вновь открыло дорогу на Глушково", - подводят итог укро-эксперты. Он хуже для ВСУ вдвойне, поскольку из-за переброски войск был потерян ключевой форпост на Южно- Донецком участке фронта - Угледар, являющийся идеальной "фортецею".



Австралийский аналитик Том Купер, с "кучей знакомств" в Генштабе ВСУ, комментируя неравноценный обмен "перемог" бандеровцев и побед Армии России за этот срок, обрушился с резкой критикой, как он пишет, на украинских дураков: "Никому в Киеве не пришло в голову ввести в бой хотя бы один свежий батальон, чтобы провести контратаку на северный фланг российского наступления на Угледар со стороны Пречистовки, тем самым помочь вытащить 72-ю бригаду "Черные запорожцы".



Но вместо этого "гениальный" самостийный Генштаб бросил в Курскую область 225-й элитный батальон и снятые с других участков лучшие пiдроздiли. "И снова украинские войска сделали все возможное: прорвали заграждения и преодолели минные поля, но к тому времени русские имели в этом районе не только целую бригаду морской пехоты, но и два полка ВДВ, а также обеспечили безопасность дороги от Коренево до Глушково", - сокрушается Купер.



Каково же было удивление Сырского, что на этот раз натовский спецназ и куча других приданных ему укро-штурмовиков не смогли взять небольшое село… То есть, операция закончилась ничем. Более того, русские уже штурмуют Плехово, южнее Суджи.



"Все это, конечно, неважно. Важно то, что половина Украины теперь может праздновать, потому что русские не выполнили приказ Кремля вернуть территорию к 1 октября… Какая блестящая „перемога"… но, в общем, так бывает, когда операции ведутся не в военных целях, а в пропагандистских", - иронизирует офицер-аноним из Генштаба ВСУ, которому по ночам снится страшный сон, что Зеленский и Сырский являются путинскими шпионами.



И в самом деле вместо того, чтобы оборонять Цукурино и Селидово, "мясник" Сырский экстренно бросил в наступление на Глушково 47-ю бригаду. Одну роту накрыл наш "Искандер", пополнив ряды "небесных сотен" ВСУ сразу на 80 "двухсотых".



У врага наблюдается истерика и нарастает убежденность в скором разгроме

Другие части "Магуры", теряя БМП Bradley и танки Abrams, качнули "качели" в свою сторону, но ненадолго.



По данным "Военной хроники", противник не оставляет попыток расширить зону контроля на нескольких рубежах. Замечено закрепление ВСУ к юго-востоку от села Веселое в Глушковском районе, подтянуты подразделения БПЛА, одно из которых накрыто нашим огнем.



В сводке нашего Минобороны (от 6 октября) отмечается, что "при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь.



Потери ВСУ составили около 20 человек личного состава убитыми и ранеными, один военнослужащий ВСУ сдался в плен". Кто не в курсе: хутор Новый Путь расположен прямо на границе, а за ним на расстоянии 3 км находятся Обуховка и Веселое Глушковского района.



А тем временем в Сети появились кадры с геолокацией, подтверждающие продвижение ВС РФ на 2 км в районе Суджи. "Северяне" наступают к Погребкам, чтобы срезать "кишку" ВСУ, направленную в сторону Шептуховки.



По информации военкора Юрия Подоляки, противник проявляет активность в южной части Глушковского района (Теткино), но в целом пока он на участке в обороне. Активность наших наступательных действий также относительно низкая. Идут бои южнее Кремяного, Шептуховки, Любимовки и в Плехово.



Зато свою работу отлично выполняют летчики и артиллеристы, они уничтожают вражеские пiдроздiли, которые в курских лесах мечутся, как дикие кабаны.



Как информирует российское оборонное ведомство, "ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й ОМБр, 17-й танковой, 80-й и 95-й ОДШБр, 1-ой ОБрНП, 36-й ОБрМП, а также 103-й, 112-й и 129-й ОБрТРо ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Косица, Казачья Локня, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Меловой, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный". Потери врага за прошедшие сутки составили 200 лучших бандеровцев и натовских спецназовцев.