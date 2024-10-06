За КазАЭС проголосовало 71,12% участников референдума. Явка составила 63,66%

09:50 07.10.2024

Строительство АЭС в Казахстане поддержали 71,12% участников референдума



Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане на прошедшем 6 октября референдуме строительство атомной электростанции в стране поддержали, по предварительным данным, 71,12% избирателей, сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров.



"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 5 561 937 человек или 71,12%", - сказал он.



