Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии

10:47 07.10.2024

"Грузинская мечта" возобновит процедуру импичмента президента Грузии



Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента республики Саломе Зурабишвили, заявил журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Парламентское большинство приняло решение вновь возобновить процедуру импичмента", - заявил Папуашвили, добавив, что парламентарии обратятся в конституционный суд еще до парламентских выборов.



По его словам, такое решение правящая партия приняла из-за зарубежных визитов Зурабишвили, которые она продолжает совершать без согласия главы правительства. Папуашвили пояснил, что несмотря на то, что срок полномочий президента истекает в текущем году, важно, что бы "Зурабишвили стала не бывшим президентом, а президентом, отрешенным путем импичмента". Папуашвили уверен, что по итогам парламентских выборов 26 октября конституционным большинством победит "Грузинская мечта" и доведение процедуры импичмента президенту состоится на первом же заседании новоизбранного парламента.



Не согласованные с правительством зарубежные визиты президента Грузии ранее привели к конфликту между Зурабишвили и правящей партией. "Грузинская мечта" подала на президента иск в конституционный суд с требованием импичмента. В прошлом году суд признал ее нарушившей закон, однако импичмент не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте. Зурабишвили также подала иск в конституционный суд против скандального закона об иноагентах, которую приняла "Грузинская мечта". Несмотря на решение конституционного суда, Зурабишвили продолжает ездить за границу без согласия главы правительства.