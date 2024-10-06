 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВС РФ приступили к операции по блокаде Покровска
11:37 07.10.2024

ВСУ "задыхаются" в Селидово и теряют позиции в Горняке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Михаил Пшеничников

СВО

Главным событием уходящей недели, безусловно, стало окончательное взятие русской армией Угледара, за который более 2 лет велись бои. Одновременно с падением города-крепости ВСУ столкнулись с критическими проблемами и на других участках фронта: русские войска активно штурмуют Торецк и Горняк, Цукурино тоже практически полностью под нашим контролем. Наблюдая за ситуацией на передовой, украинское командование выпустило приказ о начале охоты за последними остатками "мобилизационного ресурса". А в НАТО тем временем сменился генсек, но остались прежними и русофобская повестка, и политические приемы по подсаживанию Киева на денежный и военный крючок. Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.

"Авдеевская" тактика фланговых ударов



ВС РФ приступили к операции по "перекрытию кислорода" украинскому гарнизону Покровска. Это выражается тем, что с юга со стороны Украинска русские войска прорываются к юго-западным окраинам города, а именно к селу Вишневое, через которое ВСУ получают снабжение. Кроме того, наши подразделения от Новогродовки наступают на трассу Е50, по которой Селидово снабжается от Покровска. Лишение гарнизона ВСУ этих основных артерий приведет к тому, что боеспособность противника просядет до критического уровня, при котором дальнейшая оборона города станет невозможной. Украинская сторона при этом подтверждает потерю контроля над Цукурино, последним рубежом в поселке, за который цепляются ВСУшники, стала птицефабрика – по ней отрабатывают авиация и артиллерия ВС РФ.

На Южнодонецком направлении русские войска освободили Угледар после более чем 2 лет боев на подступах к городу-крепости. Украинский гарнизон полностью разбит. А 72-я ОМБр, служившая ядром оборонительного района, прекратила свое существование в качестве боеспособной единицы, большинство личного состава части было уничтожено при попытке покинуть город. Однако беды по всем признакам проклятого соединения на этом не закончились. Подразделения 123-й бригады ТрО отказались занимать боевые позиции за Угледаром, теперь остаткам 72-й ОМБр придется без отдыха и пополнения снова вступить в бой и, видимо, погибнуть окончательно. А ВС РФ после взятия города продолжают наступательные действия, сразу с нескольких направлений они двигаются в сторону села Богоявленка.

В Торецке наши войска пробились в центр населенного пункта и овладели большей частью многоэтажной застройки в самом его сердце. Это дало возможность приступить к подготовке дальнейшего штурма главной сети высот у шахты "Центральная". Тот, кто владеет ими, владеет и городом. В Торецке нет более ценных в оборонительном значении рубежей, кроме этих терриконов. Более того, контроль над ними даст ВС РФ возможность поставить под прицел большие площади по периметру данных возвышенностей, что автоматически обесценивает ряд важных укреплений украинского гарнизона.

На Кураховском направлении русская армия пошла в решительное наступление по сходящимся направлениям в сторону села Новоселидовка. С севера продвижение идет со стороны Цукурино, а с юга – со стороны Острого и Селидовской ИТК № 82. Цель этого плана – зажать в оперативном окружении крупную группировку ВСУ в городе Горняк, селе Кураховка и других более мелких населенных пунктах. В перспективе ожидается то, что ВС РФ в указанной операции и не планируют полностью окружать части противника. При сохранении коридора между Новоселидовкой и ЦОФ "Селидовская" украинские подразделения могут попытаться вырваться из оперативного окружения, оставшись без снабжения. Этим самым они повторят прорыв 72-й ОМБр из Угледара, в результате которого она была по большей части уничтожена.

"К вам едет ревизор"

Командование сухопутных войск незалежной выпустило приказ, согласно которому все ТЦК на Украине обязаны провести ревизию мужского населения страны на предмет возможности его мобилизовать. Ищут тех, у кого закончилась отсрочка, тех, кого можно повторно вызвать на военно-медицинское освидетельствование, или тех, кто достиг 25-летнего возраста. Возможностей для уклонения от получения путевки на фронт без обратного билета у украинских мужчин становится все меньше, Киев на официальном уровне закрепляет свое право на уничтожение всего мужского населения страны.

Генсек новый, а политика старая

У Североатлантического альянса новый генсек. Им стал бывший глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Не стоит ожидать, что организация сменит русофобскую позицию, которую она заняла при предшественнике Рютте Столтенберге, признавшемся после ухода с должности, что жалеет он лишь о том, что НАТО начала активно помогать Украине оружием слишком поздно и в недостаточных, по его мнению, объемах. Однако Альянс, сменив лицо, не изменил традиции вывешивать морковь на веревке перед Киевом. Во время визита в столицу незалежной Рютте сказал, что НАТО не будет сбивать ракеты ВС РФ над территорией Украины, так как не желает прямого втягивания в конфликт.

Главным событием прошедшей недели стало освобождение Угледара, которое не только само по себе обладает огромным значением, но и открывает перед ВС РФ новые перспективы для наступления сразу с нескольких направлений.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728290220


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