ВС РФ приступили к операции по блокаде Покровска

11:37 07.10.2024

ВСУ "задыхаются" в Селидово и теряют позиции в Горняке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников



СВО



Главным событием уходящей недели, безусловно, стало окончательное взятие русской армией Угледара, за который более 2 лет велись бои. Одновременно с падением города-крепости ВСУ столкнулись с критическими проблемами и на других участках фронта: русские войска активно штурмуют Торецк и Горняк, Цукурино тоже практически полностью под нашим контролем. Наблюдая за ситуацией на передовой, украинское командование выпустило приказ о начале охоты за последними остатками "мобилизационного ресурса". А в НАТО тем временем сменился генсек, но остались прежними и русофобская повестка, и политические приемы по подсаживанию Киева на денежный и военный крючок. Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.



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