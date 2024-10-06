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Суицид европейского автопрома - что загнало Volkswagen в петлю
11:44 07.10.2024

Суицид европейского автопрома - что загнало его в петлю
Старейший немецкий автоконцерн Volkswagen теперь уже точно прекращает существование

Ирина Мишина

"Землетрясение в Volkswagen" - с таким заголовком на первой полосе вышла местная газета Wolfsburger Nachrichten в городе Вольфсбург, построенном специально для компании еще в конце 1930-х годов.

В это трудно поверить, но германский автоконцерн Volkswagen закроет ряд своих заводов в ФРГ. За свою 90-летнюю историю компания ни разу не останавливала производство по экономическим причинам. Заводы если и закрывались, то в филиалах за границей.

Кстати, последним из закрывшихся зарубежных автозаводов Volkswagen стало предприятие в России. В Калужской области в 2022 году закрылось производство двух европейских автопроизводителей - Volvo, где собирали грузовики, и Volkswagen, где выпускались популярные легковые автомобили. Оба предприятия оказались в простое после начала боевых действий на Украине. Причина - невозможность вести бизнес из-за проблем с поставками запчастей и оборудования.

Еще в сентябре Volkswagen выпустил предупреждение о том, что результаты компании за год будут хуже, чем прогнозировалось. Маржа прибыли составит 5,6% против ожидавшихся ранее 6,5−7%, а выручка за год снизится на 0,7%. Теперь автозаводы в Германии закроются уже точно.

Акции компании за последние полгода упали более чем на 30%. Политики и эксперты считают, что что проблемы VW могут оказать влияние на германскую экономику в целом. По мнению старшего экономиста нидерландского банка ING Карстена Бжески, VW имеет большее значение для экономики Германии, чем, например, "вся торговля с Грецией".

Генеральный директор VW Оливер Блуме отметил, что последние 15 лет компания жила не по средствам, ежегодно тратя примерно на €1,5 млрд больше, чем это было необходимо. Он даже сравнил эту ситуацию с "семейной кубышкой", которая оказывается "пустой к концу месяца".

Немцы сейчас испытывают настоящий шок, ведь Volkswagen всегда считался в Германии одним из главных работодателей, привлекательным и надежным, с ним работало множество смежников. Там были высокие зарплаты, щедрые социальные гарантии. Так что неудивительно, что планы ликвидации компании вызвали бурю негодования, и не только со стороны профсоюзных комитетов, но и местных органов власти.

Однако в любой истории возникает вопрос: кто в конечном счете виноват?

Вот, что пишет об этом немецкий политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар:

"После начала специальной военной операции РФ на Украине Германия присоединилась к масштабным экономическим санкциям против России - своего важнейшего поставщика энергии, и стала лихорадочно искать альтернативные варианты поставок газа".

В начале газового кризиса все умные эксперты указывали на то, что, возможно, не стоит заменять большую часть потерянных российских поставок СПГ из США, и в дальнейшем не отказываться от российского газа. В итоге - переход на американский газ, самый дорогой в мире. Но новый крупный поставщик - США - сейчас замедляется и больше не хочет выдавать разрешения на новые экспортные терминалы. Только представьте, какой потенциал для шантажа будет у возможного будущего президента Трампа в его руках. Немцы в шоке, хватаются за голову".

Какое же будущее ждет старейший автозавод Европы? Почему такой надежный и престижный Volkswagen начал сдавать свои позиции? С таким вопросом мы обратились к доктору экономических наук, проректору Финансового университета при правительстве России Александру Сафонову.

- Первое и главное - это очень дорогая рабочая сила. Концерн больше не в состоянии платить такие высокие зарплаты в условиях кризиса.

По этой причине последние лет 20 VW последовательно выводил производство сначала в страны Восточной Европы, в том числе и в Россию, а затем и в Китай. Но и в Китае VW подорожал на фоне роста цены за электроэнергию и комплектующих.

Вторая причина: санкции, которые Германия ввела против России, ударили по ней же. Раньше немцы, помимо газа, закупали у России сталь, алюминий, медь, которые использовал немецкий автопром. Потом были введены искусственные ограничения. Германия начала искать обходные пути. Но наши эксперты восприняли это с тревогой.

В самом деле, что сделает Германия из российской стали? Может, танки или снаряды? И вообще, стоит ли торговать с недружественной страной? В итоге, алюминий мы поставлять Германии перестали. Так немцы сами себя наказали.

"СП": Наверняка сыграли роль и нефтегазовые проблемы. И тут нельзя не вспомнить подрыв "Северных потоков". Берлин эту историю не расследовал, а когда цены на газ внутри страны начали расти, Шольц на полном серьезе заявил, что это Россия виновата. И вот теперь за все это немцам приходится расплачиваться…

- Действительно, цены на энергоносители для многих предприятий в Германии стали просто неподъемными. Приведу всего один факт: ночью гасят свет на символе Берлина - Бранденбургских воротах. СПГ из Катара или США дороже, чем трубный газ из России. Ответа на вопрос, как гарантировать дальнейшее существование германской промышленности, пока никто не дает.

"СП": То есть серьезные проблемы сейчас испытывает не только конкретный VW и не только автомобильная, но и все остальные отрасли немецкой промышленности?

- Volkswagen - пример хоть и знаковый, но далеко не единственный.

Еще в феврале 2023 года о планах закрыть часть производств на своей основной площадке в Людвигсхафене объявил крупнейший в мире химический концерн BASF. В июле 2024-го руководители компании ZF, это крупнейший мировой поставщик автокомплектующих, заявили о сокращении штатов.

"СП": Видимо, конкуренция с китайскими производителями - еще одна причина закрытия германского автогиганта?

- Конкуренция с Китаем усиливается и в самой Европе, даже несмотря на повышение тарифов на импортные китайские электромобили. Но это не решило проблему.

Более того, в будущем ситуация для VW может стать даже хуже, если после повышения тарифов компании из КНР начнут строить собственные заводы в Европе, - резюмировал Александр Сафонов.

Проблемы VW и их причины не уникальны. Они во многом отражают сложности европейской автомобильной отрасли в целом. За второй квартал многие крупные автоконцерны отчитались довольно слабо. Теперь многие из них также ухудшают прогнозы по итогам всего года: за последние недели это сделали BMW и Mercedes-Benz. Акции Stellantis за полгода упали на 52%, BMW - на 32%, а Mercedes-Benz - на 24%.

Почему европейский автопром сдает свои позиции? С таким вопросом мы обратились к автоэксперту, координатору движения "Синие ведерки" Петру Шкуматову.

- Одна из проблем - это снижение интереса местных потребителей к электромобилям. В Германии продажи электрокаров в августе упали почти на 69%, в ЕС в целом они снизились почти на 44%. Такое серьезное падение связано с отменой государственных субсидий на их покупку. Расширение производства электромобилей в последние годы требовало значительных инвестиций, однако теперь многие компании признают, что не справились с этими планами.

"СП": Так выходит, будущее все же за китайским автопромом?

- Хочу сказать, что Volkswagen сдает свои позиции и в Китае, где он на протяжении десятилетий был производителем № 1. Только за второй квартал 2024 года продажи VW упали там на 19%. Электромобили концерна не пользуются в КНР большим спросом, потому что "электрички" и гибриды от национальных производителей технологичнее, интереснее по дизайну и дешевле.

Китайские производители электромобилей уже теснят VW и в Европе. Местные власти эту проблему надеются решить новыми, высокими пошлинами на ввоз. Но не думаю, что эта мера сработает, потому что многие модели для всего мира производятся сейчас только в КНР.

Информация к размышлению:

На сегодняшний день Китай не просто обладает крупнейшим автомобильным рынком в мире по уровню продаж. Он постепенно начал поглощать других крупных автопроизводителей, в том числе из Европы. Так, китайская Beijing Automotive (BAIC) объявила о намерении приобрести "трех средних по размеру европейских автопроизводителей". Такие прецеденты уже случались. Достаточно привести три самых громких бренда, которые были куплены китайцами. www.infox.ru/news/221/114417−3-krupnyh-avtomobilnyh-brenda-kuplennyh-kitaem

Так, китайская компания Geely приобрела шведского автопроизводителя Volvo у американского концерна Ford. Китайцам сделка обошлась в $1,8 млрд. В 1999 году компания Ford, в свою очередь, приобрела Volvo за $6,4 млрд. Китайская компания купила не только права на бренд и оборудование для производства автомобилей, но и интеллектуальную собственность Volvo. Права на модель S60, являющейся самой современной моделью шведской компании, также принадлежат китайской Geely.

Американский автогигант General Motors в 2010 году закрыл, а затем продал свой бренд Hummer китайской корпорации "Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co". Сумма сделки составила $150 млн.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728290640


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