Западу поставлен тяжелый диагноз. Придется лечить, - В.Корнилов

15:37 07.10.2024

Западу поставлен тяжелый диагноз. Придется лечить



Украинский политолог Владимир Корнилов



Запад тяжело болен. Это давно фиксируют уже и западные СМИ. Чем дальше развивается кризис, тем чаще и громче звучат эти встревоженные голоса. Но обычно они ограничиваются фиксацией проблемы - без попытки углубленного анализа и определения диагноза болезни.



Ярким примером является нашумевший недавно монументальный доклад бывшего главы Евроцентробанка и премьера Италии Марио Драги о социально-экономическом кризисе Европы. Документ действительно поверг в шок западную прессу, поскольку выявил беспросветность нынешней ситуации для ЕС. Но это скорее был анамнез болезни, скрупулезное перечисление симптомов, показателей измерения температуры и давления. Технократ Драги не рискнул углубляться во внутренние причины кризиса, ограничившись упоминанием внешних, как бы сторонних и не зависящих от Европы обстоятельств - вроде войны на Украине и безудержного роста Китая. Собственно, перед авторами доклада Еврокомиссия поставила именно такую задачу, дабы избежать неудобных для себя выводов.



А вот другой итальянец пошел дальше. Профессор Алессандро Орсини в газете il Fatto Quotidiano довольно точно поставил диагноз Европе и Западу в целом. Анализируя события на Украине и в Ливане, он определил, что их причиной стал "западный комплекс превосходства".



Данный термин давно ввел известный психолог Альфред Адлер. Первым описывая этот рефлекс, он четко указал на тесную взаимосвязь между комплексом превосходства и комплексом неполноценности. "Возьмем, к примеру, трудного ребенка с комплексом превосходства: наглого, высокомерного и драчливого, - писал Адлер в своем классическом труде "Наука жить". - Мы обнаружим, что он всегда хочет казаться значительнее, чем есть на самом деле. Всем известно, как дети, подверженные резким переменам настроения, хотят контролировать других, впадая в истерику. Почему они такие нетерпеливые? Потому что не уверены, что у них хватит сил достичь своей цели. Они чувствуют свою неполноценность".



А теперь наложим эти слова на подробный доклад Драги и последовавшую за этим паническую реакцию западных СМИ - и получим все те же симптомы! Европа все более остро чувствует свою неполноценность, но при этом не желает терять контроль и впадает в истерику. Собственно, об этом Орсини в своей статье и пишет, определяя, что все последние ошибки на украинском направлении Запад и особенно Европа совершали, исходя из комплексов своего превосходства - экономического и морального.



Профессор напоминает, как западные СМИ, отправляя новые виды оружия на Украину, уверяли публику в том, что уж теперь-то Россия обязательно проиграет. Но в итоге даже министр обороны Италии Гвидо Крозетто вынужден признать, что российская военная промышленность превосходит натовскую. "Также выяснилось, что государства Евросоюза имеют смехотворные - по сравнению с российской - армии и хрупкую экономику, поскольку зависят от страны, которую они считают более слабой, - от России" (опять-таки как не вспомнить доклад Драги, признавшего, что беды европейской экономики во многом вызваны утерей российских энергоресурсов).



Подтверждений этим выводам предостаточно. Самым наглядным является безумное поведение бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса. В своей статье для газеты The Daily Telegraph он призывает "беспощадно бить по врагу", то есть по России. Ссылаясь на пример Израиля, британец призывает не только наносить удары вглубь нашей страны, но и ввести британские войска на территорию Украины. И ведь понимает, что это неминуемо приведет к прямому военному столкновению Британии с Россией. Но комплекс превосходства диктует безрассудную модель поведения - вспомните Адлера: "наглость, высокомерие, драчливость".



И буквально на следующий день в той же самой газете тот же самый Уоллес вовсю причитает: британская армия находится в столь плачевном состоянии, что неспособна помочь Израилю в обороне. Он плачется по поводу недофинансирования вооруженных сил, их недоукомплектованности, дефицита боеприпасов и военной техники! Повторимся: первый материал - о необходимости втянуть британскую армию в войну на Украине - опубликован 2 октября, второй - о плачевном состоянии британской армии - появился 3 октября. С разницей в один день! И все это - от одного человека на страницах одной и той же газеты. Вот, собственно, и прямая связь между комплексом превосходства, вытекающим из комплекса неполноценности, о чем и писал Адлер!



Орсини указывает и на второй аспект комплекса превосходства: моральный. Публику постоянно уверяют, что "западные демократии морально превосходят диктатуры". Профессор напоминает, как мейнстримные СМИ "замусорили итальянцам мозги идеей морального превосходства Запада, который, в отличие от России, уважает международное право".



Опять-таки наглядный пример нам преподносят британцы. Вспомним недавние филиппики министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми относительно России. Сначала он заявил, что Россия ведет политику "фашистского империализма". А потом на заседании Совбеза ООН вообще договорился до того, что каким-то образом привязал Россию к колониализму и рабскому прошлому своих темнокожих предков. Посольству РФ в Лондоне даже пришлось напоминать британцу о роли его страны в мировой работорговле.



Но люди вроде Лэмми, похоже, не видят в своих заявлениях никакого противоречия. Они знают набор "ругательных терминов" и, даже не понимая их значения, обрушивают те на своего противника. Ведь они руководствуются комплексом морального превосходства!



То есть итальянский профессор Орсини довольно точно поставил диагноз больному западному обществу. По приведенным выше примерам мы видим, насколько запущенная эта болезнь. Именно эти патологические расстройства во многом определяют неадекватное поведение многих западных лидеров. И это действительно угроза! Особенно в условиях, когда Запад неуклонно уступает по всем показателям Глобальному Югу, что неминуемо будет усугублять вышеозначенные комплексы.



Установив диагноз, надо переходить к лечению. Существует немало способов сдерживания комплекса превосходства в рамках разумного. Психотерапевты советуют пациентам в первую очередь заняться самодисциплиной. Вот и страдающему комплексами Западу пора заняться этим, пока его не начали дисциплинировать извне.