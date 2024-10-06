Впервые в истории Казахстана: Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу (по версии IBO)

15:40 07.10.2024

Впервые в истории Казахстана: Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу



Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) выступила на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд), где провела бой за звание чемпионки мира, сообщает Zakon.kz.



Лукас встретилась с аргентинкой Деборой Анаи Лопес (21-2-1, 1 КО). Они оспорили вакантный титул IBO во втором наилегчайшем весе. Бой был рассчитан на десять раундов по две минуты и закончился победой боксерши из Казахстана решением судей.



