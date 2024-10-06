Ураган "Хелен" повлияет на итоги выборов в США, но непонятно, в чью пользу

15:45 07.10.2024

Шторм со многими неизвестными



Ураган "Хелен", который незадолго до президентских выборов 5 ноября обрушился на юго-восточное побережье США, стал одним из самых смертоносных и разрушительных за всю историю страны. Обычно такие стихийные бедствия бьют по действующей администрации, которая, как правило, подвергается критике за неспособность должным образом справиться с последствиями стихии, а в преддверии выборов - и по кандидату в президенты от правящей партии, в данном случае - по демократке Камале Харрис. Однако на сей раз влияние фактора "Хелен" не столь очевидно. В том числе и потому, что ураган обрушился на самые прореспубликанские округа и грозит стать препятствием для организации там процесса голосования. С подробностями - корреспондент "Ъ" в США Екатерина Мур.



Ураган "Хелен" стал одним из самых смертоносных в американской истории. По числу жертв и масштабам разрушений стихия, обрушившаяся на юго-восточную часть США, уступает лишь урагану "Катрина", в результате которого в 2005 году погибло около 2 тыс. человек. Сейчас количество погибших в результате бедствия достигло 232, но это явно не окончательная цифра: только в одном из наиболее пострадавших от наводнения округе Банкомб в Северной Каролине пропавшими все еще числятся около двух сотен человек.



