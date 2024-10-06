|Ураган "Хелен" повлияет на итоги выборов в США, но непонятно, в чью пользу
15:45 07.10.2024
Шторм со многими неизвестными
Ураган "Хелен", который незадолго до президентских выборов 5 ноября обрушился на юго-восточное побережье США, стал одним из самых смертоносных и разрушительных за всю историю страны. Обычно такие стихийные бедствия бьют по действующей администрации, которая, как правило, подвергается критике за неспособность должным образом справиться с последствиями стихии, а в преддверии выборов - и по кандидату в президенты от правящей партии, в данном случае - по демократке Камале Харрис. Однако на сей раз влияние фактора "Хелен" не столь очевидно. В том числе и потому, что ураган обрушился на самые прореспубликанские округа и грозит стать препятствием для организации там процесса голосования. С подробностями - корреспондент "Ъ" в США Екатерина Мур.
Ураган "Хелен" стал одним из самых смертоносных в американской истории. По числу жертв и масштабам разрушений стихия, обрушившаяся на юго-восточную часть США, уступает лишь урагану "Катрина", в результате которого в 2005 году погибло около 2 тыс. человек. Сейчас количество погибших в результате бедствия достигло 232, но это явно не окончательная цифра: только в одном из наиболее пострадавших от наводнения округе Банкомб в Северной Каролине пропавшими все еще числятся около двух сотен человек.
Шторм за два дня обрушил 151,4 трлн л осадков на юго-восток США. Более 460 тыс. человек до сих пор остаются без электроэнергии. Спасательные работы, к которым на федеральном и региональном уровне привлечены сотни человек, продолжаются. Все это привело к оттоку населения из подтопленных районов.
Рассказывая о стихии и мерах по ликвидации ее последствий, американские СМИ не могут обойти стороной и вопрос о том, как ураган, обрушившийся на североамериканский материк незадолго до выборов, может повлиять на их итоги.
Как сообщает издание Politico, ураган особенно сильно ударил по республиканским районам штатов Джорджия и Северная Каролина, имеющих по 16 голосов выборщиков. И именно этот фактор может сыграть против республиканца Дональда Трампа.
Этот факт даже заставил скандально известную конгрессвумен Марджори Тейлор Грин удариться в конспирологию.
"Да, они могут контролировать погоду,- написала она в четверг вечером в сети X.- Смешно, что кто-то лжет, говоря, что это невозможно".
Politico подчеркивает, что природные катаклизмы могут негативно влиять на явку избирателей. Между тем в 2020 году Дональд Трамп победил в Северной Каролине именно за счет округов, которые этой осенью стали центром стихийного бедствия. В Джорджии наиболее пострадавшие округа дали ему 54% поддержки. В целом Джо Байден в 2020 году победил в Джорджии с перевесом всего в 11,8 тыс. голосов, или 0,2 процентного пункта (п. п.). Сейчас же Дональд Трамп, по опросам, опережает конкурентку Камалу Харрис на 0,6 п. п. в Северной Каролине и на 1,5 п. п. в Джорджии.
Впрочем, "Хелен" прошлась и по округам, поддерживающим демократов. Так, в Северной Каролине упомянутый округ Банкомб, один из самых пострадавших в результате стихийного бедствия, считается "бастионом либерализма", отметил в беседе с Politico политолог из Университета Западной Каролины Крис Купер. Он добавил, что другой значимый либерально настроенный округ Ватауга тоже "находится в очень плохом состоянии".
В Северной Каролине было запрошено почти 40 тыс. бюллетеней для голосования по почте, которые были отправлены избирателям в 25 округах, объявленных зоной бедствия. Около 1 тыс. из них было возвращено из-за неизвестного местонахождения адресатов. Судьба остальных бюллетеней неизвестна. При этом голосовать по почте в большей степени предпочитают именно демократы.
Теперь администрациям обоих штатов предстоит в ближайшие несколько дней принять крайне важные решения: как в условиях разрушенной инфраструктуры привлечь людей на пункты для голосования, следует ли продлить сроки регистрации избирателей, предоставить ли избирателям больше времени для подачи открепительных удостоверений и создать ли новые избирательные пункты в районах, где наводнения разрушили дороги.
Но физические препятствия не единственное, что вносит неопределенность в предвыборную кампанию. Поддержка нынешней демократической администрации и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис сейчас во многом зависит от эффективности действий Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), а его деятельность по преодолению последствий стихии подвергается острой критике, особенно со стороны республиканцев.
Сам Дональд Трамп раскритиковал в пятницу беспомощность федеральных властей в борьбе с последствиями стихии. Сославшись на свидетельства очевидцев, он сообщил, что спасатели сидят без дела, медленно распределяют гуманитарную помощь и препятствуют установке оборудования для спутникового интернета Starlink Илона Маска.
"Это был ужасный ответ Белого дома",- сказал кандидат в президенты в Джорджии, где о сложившейся ситуации его проинформировал губернатор-республиканец Брайан Кемп. Дональд Трамп обрушился на федеральную власть за то, что она якобы использовала $1,4 млрд из фондов FEMA не по назначению, а именно, по его словам, на поддержку мигрантов. Министерство внутренней безопасности в ответ заявило, что это не так: средства изначально были одобрены Конгрессом именно для этой цели.
Но республиканцы ссылаются на более раннее заявление министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Он признался журналистам, что у FEMA "не осталось средств", чтобы помочь американцам пережить оставшуюся часть сезона ураганов, после того как с осени 2022 года агентство потратило более $1,4 млрд на разрешение миграционного кризиса.
Негативную реакцию в обществе вызвали и слова Джо Байдена, который заявил, что пострадавшие от урагана "очень счастливы" тем, как федералы справляются с последствиями трагедии.
Такой ответ он дал после долгой паузы, вспоминая, "о каком шторме" спрашивает его журналист.
Пытаясь отбиться от критики, администрация США вышла со специальным заявлением, в котором обвинила республиканцев в распространении "откровенной лжи" о мерах реагирования на ураган и "использовании урагана "Хелен", чтобы лгать и разделять нас". "Чрезвычайно важно, чтобы каждый лидер независимо от его политических убеждений прекратил распространять этот яд",- заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.
Не сидели сложа руки и Джо Байден с Камалой Харрис, посетившие районы, пострадавшие от урагана. Первый побывал в Южной Каролине, а затем отправился в Северную Каролину. Вторая посетила Джорджию.
Американские эксперты сходятся в одном: ураган "Хелен" однозначно повлияет на ход президентской гонки, но предсказать, как именно, крайне сложно. Они указывают, что эти выборы совсем нетипичны. Последние месяцы новости сыпались как из рога изобилия: общественный шок после покушения на Дональда Трампа в середине июля перебила новость о смене Джо Байдена на Камалу Харрис; затем, в сентябре произошло новое покушение на экс-президента…
Стоит также учитывать, что американцам предстоит не традиционный выбор между действующим президентом и его конкурентом. По мнению профессора политологии Университета Небраски Рэндалла Эдкинса, этот факт усложняет и анализ того, как текущие кризисы повлияют на итоги выборов.