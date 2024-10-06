Вируса Марбурга. Очередная глобальная эпидемия: Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением

18:56 07.10.2024

Новая глобальная эпидемия: Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением



Министерство здравоохранения (МЗ) Казахстана усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке новой опасной инфекции – вируса Марбурга, сообщает Zakon.kz.



Об этом заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля – главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова.



Марбургская вирусная болезнь – редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка, поражающая как людей, так и других приматов. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям.



Природные очаги лихорадки Марбург – страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР (Южно-Африканская Республика), Габон, Судан, Демократическая Республика Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.



"Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом", – говорится в релизе, опубликованном на сайте МЗ РК 7 октября 2024 года.



Минздрав рекомендует соблюдать меры профилактики



Учитывая высокую миграцию населения, Минздрав Казахстана рекомендует при посещении казахстанцами эндемичных стран соблюдать следующие профилактические меры:



1) избегать контактов с инфицированными;



2) остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;



3) не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;



4) не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей – бессимптомных носителей вируса;



5) при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью;



6) соблюдать правила личной гигиены.



Чем опасен вирус?



"Специфического лечения и вакцины от вируса Марбурга не существует. Проводится только симптоматическое лечение... Основные симптомы заболевания следующие: лихорадка, боль в горле, сыпь, боль в животе, кровь из носа и глаз".

Пресс-служба МЗ РК



Марбург – это опасный вирус, относящийся к филовирусам. Естественными носителями являются летучие собаки, они же – ночные крыланы. У них вирус проходит бессимптомно, в отличие от человека.



По данным Минздрава, вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.



Будут ли приняты ограничительные меры в связи с угрозой распространения вируса Марбурга?



"Министерство здравоохранения внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбурга. В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республике в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров", – отметила Сархат Бейсенова.



2 октября 2024 года мы писали, что ВОЗ заявила о "высоком" риске начала новой эпидемии по всей планете – неизлечимого вируса Марбурга.



Динара Халдарова