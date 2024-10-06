Луиза Эшрокова из Башкирии стала Королевой Азии

19:27 07.10.2024

Жительница Башкирии стала Королевой Азии

Луиза Эшрокова привезла корону домой.



Луиза Эшрокова признана абсолютным победителем международного конкурса красоты среди замужних леди "Королева Азии-2024".



Конкурс проходил в Шанхае. В нем приняли участие представительницы Южной Кореи, Японии, Малайзии, Индонезии, Индии, Монголии и других азиатских стран. Обладательница титула "Краса Башкортостана-2023" Луиза представляла Россию в категории "Миссис". Кстати, она родом из Салавата и воспитывает девятилетнего сына.



Один из этапов конкурса за звание "Королева Азии-2024" был посвящен национальным костюмам. На этом этапе Луиза Эшрокова представила стилизованный наряд по мотивам башкирского национального костюма.



Также конкурсантки демонстрировали свои таланты и дефилировали в вечерних нарядах.



После оглашения результатов конкурса Луиза написала в социальных сетях:



"Корона наша дома, в России. Мой первый международный конкурс в Китае с отличным результатом - Гран-при (абсолютный победитель), топ-5, спонсорский приз. Спасибо всем за поддержку, которая была необходима. Это было непросто, но незабываемо и красиво! Счастлива, увидеть новую страну, познакомиться с людьми из разных уголков мира".