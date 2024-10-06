Российские войска на границе Курской и Сумской областей разбили десять бригад ВСУ (видео)

19:37 07.10.2024

Российские войска на границе Курской и Сумской областей фактически разбили десять полнокровных бригад ВСУ с большим количеством приданной им техники, сообщил военный эксперт @SputnikLive Александр Хроленко.



Ситуация для Киева настолько отчаянная, что ВСУ применяют здесь химическое оружие.



"Хлор, си-эс и би-зет – давно стали "лучшими друзьями" американцев, а теперь уже и бандеровцев", – заключил он.



