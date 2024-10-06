|19:45 Глава ЦИК Казахстана объявил результаты референдума
19:42 "Владимир Путин рулит" - В Нигере записали рэп
19:37 Российские войска на границе Курской и Сумской областей разбили десять бригад ВСУ (видео)
19:27 Луиза Эшрокова из Башкирии стала Королевой Азии
18:56 Вируса Марбурга. Очередная глобальная эпидемия: Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением
15:45 Ураган "Хелен" повлияет на итоги выборов в США, но непонятно, в чью пользу
15:40 Впервые в истории Казахстана: Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу (по версии IBO)
15:37 Западу поставлен тяжелый диагноз. Придется лечить, - В.Корнилов
12:03 Секретная революция Путина: как ВВП планирует обыграть Запад
12:00 О пассионарности арабских государств, - П.В.Густерин
11:44 Суицид европейского автопрома - что загнало Volkswagen в петлю
11:37 ВС РФ приступили к операции по блокаде Покровска
10:47 Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии
09:50 За КазАЭС проголосовало 71,12% участников референдума. Явка составила 63,66%
09:39 Курская дуга, 6 октября: Спецназ НАТО провалил операцию "Wildschwein Jag", - Р.Маркуш
08:10 Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел Казахстана
08:05 Британская империя продолжает распад. На очереди - Фолкленды и Гибралтар, - В.Корнилов
06:13 Подлили нефти в огонь: как ближневосточный кризис скажется на ценах, - Дмитрий Мигунов
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05:31 Командир иранского спецназа КСИР генерал Каани перестал выходить на связь после авиаудара в Ливане
05:09 Студенты не согласны: эхо ближневосточной трагедии в Германии, - ФСК
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05:02 Нефть закипает на фоне ближневосточного конфликта, - А.Башкатова
04:58 71,8% граждан проголосовали "за" строительство АЭС в Казахстане – exit poll
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01:05 Франция усиливает защиту от нелегалов, - Данила Моисеев
01:01 Трудовые мигранты массово покидают Россию, - В.Панфилова
00:59 Утопающие демократы США хватаются за нелегальную соломинку. Миграционный кризис усугубляется, - В.Прохватилов
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|"Владимир Путин рулит" - В Нигере записали рэп
19:42 07.10.2024
"Владимир Путин рулит" - В Нигере записали рэп в честь дня рождения Путина
Нигерские музыканты записали к песне на французском языке под названием "Владимир Путин рулит" видеоклип на фоне видов столицы африканского государства - Ниамея.
Кстати, власти Нигера рассматривают возможность назвать одну из улиц этого города в честь российского лидера, чтобы подчеркнуть тесные связи между двумя странами.