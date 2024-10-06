"Владимир Путин рулит" - В Нигере записали рэп

19:42 07.10.2024

"Владимир Путин рулит" - В Нигере записали рэп в честь дня рождения Путина



Нигерские музыканты записали к песне на французском языке под названием "Владимир Путин рулит" видеоклип на фоне видов столицы африканского государства - Ниамея.



Кстати, власти Нигера рассматривают возможность назвать одну из улиц этого города в честь российского лидера, чтобы подчеркнуть тесные связи между двумя странами.



