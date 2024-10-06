 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 07.10.2024
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18:56  Вируса Марбурга. Очередная глобальная эпидемия: Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением
15:45  Ураган "Хелен" повлияет на итоги выборов в США, но непонятно, в чью пользу
15:40  Впервые в истории Казахстана: Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу (по версии IBO)

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12:03  Секретная революция Путина: как ВВП планирует обыграть Запад
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11:44  Суицид европейского автопрома - что загнало Volkswagen в петлю
11:37  ВС РФ приступили к операции по блокаде Покровска
10:47  Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии
09:50  За КазАЭС проголосовало 71,12% участников референдума. Явка составила 63,66%
09:39  Курская дуга, 6 октября: Спецназ НАТО провалил операцию "Wildschwein Jag", - Р.Маркуш
08:10  Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел Казахстана
08:05  Британская империя продолжает распад. На очереди - Фолкленды и Гибралтар, - В.Корнилов
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05:31  Командир иранского спецназа КСИР генерал Каани перестал выходить на связь после авиаудара в Ливане
05:09  Студенты не согласны: эхо ближневосточной трагедии в Германии, - ФСК
05:04  Израиль ставит диверсии против Ливана на конвейер, - Игорь Субботин
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01:05  Франция усиливает защиту от нелегалов, - Данила Моисеев
01:01  Трудовые мигранты массово покидают Россию, - В.Панфилова
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00:42  Глобальная перестройка и Эволюция мирового порядка, - Кадыр Маликов
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"Владимир Путин рулит" - В Нигере записали рэп
19:42 07.10.2024

"Владимир Путин рулит" - В Нигере записали рэп в честь дня рождения Путина

Нигерские музыканты записали к песне на французском языке под названием "Владимир Путин рулит" видеоклип на фоне видов столицы африканского государства - Ниамея.

Кстати, власти Нигера рассматривают возможность назвать одну из улиц этого города в честь российского лидера, чтобы подчеркнуть тесные связи между двумя странами.

Источник - РГ
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