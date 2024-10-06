Глава ЦИК Казахстана объявил результаты референдума

19:45 07.10.2024

Референдум по АЭС: озвучены предварительные результаты голосования



Аружан Дарибай

Корреспондент



В Центральной комиссии референдума (она же Центральная избирательная комиссия) озвучили предварительные итоги голосования на референдуме по строительству АЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.



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Предварительные результаты голосования на утро 7 октября выглядят следующим образом: за проголосовали 71,12 процента граждан, против - 2 452 071 граждан (процент граждан, проголосовавших против, комиссия не озвучила. - Прим.).



