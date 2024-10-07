Изгнание русского. В Литве продолжают борьбу со школами нацменьшинств, - В.Неделин

00:07 08.10.2024 Изгнание русского: в Литве продолжают борьбу со школами нацменьшинств

Их лишат права обучаться на родных языках



Виктор Неделин



Сейм Литвы поддержал принятие нового закона о нацменьшинствах. Документ должен еще пройти окончательное голосование, но в его исходе никаких сомнений нет: закон утвердят. В соответствии с ним, проживающие в республике русские, украинцы и белорусы (суммарно не менее 200 тыс. человек) лишаются права учиться на родном языке. То есть литовцы решили последовать примеру Латвии и Эстонии, уже запретивших русские школы ранее. Подробности - в материале "Известий".



Иллюзорный "пряник" и конкретный "кулак"



Недавно глава Литвы Гитанас Науседа выразил беспокойство в связи с тем, что проживающие в стране представители нацменьшинств могут, по его мнению, относиться к государству без должного энтузиазма. Президент Литвы призвал правительство в Вильнюсе наладить более тесную связь с жителями окраинных провинций и одинаково относиться к регионам, населенным этническими литовцами, и к областям, где большинство составляют национальные меньшинства. Гитанас Науседа признал, что будет сложновато "дотянуться" до людей, недавно голосовавших за внесистемного кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса (выступающего за нормализацию отношений с Россией), но все равно, дескать, нужно пытаться это делать.



Отметим, что большинство избирателей Вайткуса проживают в Шальчининкайском (где основную массу населения составляют представители местной польской общины) и Висагинском (а там много русскоязычных) районах. Президент требует у чиновников осознать тот факт, что "эти регионы специфические, поэтому и наша политика в отношении них должна быть специфической". По его мнению, шальчининкайцы и висагинцы заслуживают не только "внимания", но и дополнительных финансовых вливаний в их территории.



Президент Литвы считает, что нужно перетянуть проживающих в стране поляков и русских на сторону официальной идеологии. По утверждению Науседы, Москва "выделяет огромные человеческие и финансовые ресурсы", чтобы создать у западной общественности "определенное искаженное представление о том, что происходит на Украине, каковы намерения России". Отучить же жителей нелояльных литовских областей смотреть в сторону России можно, по мнению президента, единственным способом - обеспечив им рост благосостояния.



Вообще же, как полагает президент, настал момент пересмотра всего прежнего отношения к регионам. "Мы должны найти способ привлечь внимание к региональной политике, но не за счет контроля и управления сверху, а путем поддержки муниципалитетов и их автономии. Мы должны действовать горизонтально во всех сферах госуправления, чтобы в нашей политической жизни наконец появилось место за пределами Вильнюса", - считает Гитанас Науседа. Он предлагает создать новое министерство, которое будет отвечать за разработку региональной политики, за обеспечение автономии муниципалитетов. Озабоченность президента понятна: литовские регионы откровенно вымирают.



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Данные заявления Науседы еще раз показали, что литовские власти всерьез опасаются массовых акций неповиновения. И если "пряник" простому литовцу демонстрируют пока только на словах, то обращаться с "кнутом" учатся уже сейчас. В начале сентября на территории Йонавского района (в городах Каунасе, Йонаве и Рукле) состоялись учения по подавлению массовых беспорядков и по борьбе с нарушениями общественного порядка.



Долговременным же решением проблемы потенциально непокорных нацменьшинств литовские националисты видят, в частности, запрет на русскоязычное образование. Мол, чем меньше людей в Литве будут понимать русский язык, тем меньшее количество населения окажется подвержено "кремлевской пропаганде". А сейчас все внутренние неурядицы в стране принято списывать именно на "пропаганду" и "козни Кремля". Власти страны давно думают о том, как изгнать из школ русский язык. Но лишь сейчас государство подошло к решению этой "проблемы" вплотную.



Одни нацменьшинства станут "ранее" других



Все последние годы Литва жила без закона, регламентирующего права национальных меньшинств. Прежний "Закон о нацменьшинствах", принятый еще в 1989 году, утратил свою силу в январе 2010-го. Тогда сейм отказался продлевать его действие - под предлогом того, что большинство его положений разработаны, дескать, еще в советские годы и "устарели". Между тем, по данным регистра народонаселения на 1 января 2024 года, в Литве национальные меньшинства представлены достаточно широко: в стране официально проживают 147 тыс. поляков (5,9%), 99 тыс. русских (4%), 21 тыс. белорусов (0,9%), 12,6 тыс. украинцев (0,5%). На самом деле русских, белорусов и украинцев по факту сейчас проживает там намного больше, но регистр учитывает только граждан Литвы.



Уже давно власти намереваются принять новый закон вместо отмененного. Наконец, 2 октября парламент страны большинством голосов (72 депутата за, семь - против и 14 воздержались) поддержал проект "Закона о национальных меньшинствах". Его целью официально названо "укрепление и улучшение прав нацменьшинств, проживающих в Литве". Министр юстиции Эвелина Добровольская (Партия свободы) заявила: "Да, этот закон лаконичен, но в нем определены основные принципы: запрет дискриминации, культурное разнообразие, не менее важная часть - образование".



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Добровольской резко возразила депутат оппозиционной Партии регионов Литвы Беата Петкевич, по словам которой предлагаемый законопроект "красиво обходит самые важные для нас вопросы, оставляя всех тех, кто надеялся на реальные решения, у разбитого корыта". По мнению этнической польки Петкевич, цель принятия этого закона заключается всего лишь в том, чтобы "поставить галочку" для международных организаций, рекомендующих Литве урегулировать и узаконить правовую защиту своих национальных меньшинств. "Для меня, как обычного представителя нацменьшинств, так же как и для обычного литовского русского, татарина или белоруса, этот закон ничего в жизни не изменит", - заявила Петкевич.



Однако она не права: кое-что в жизни представителей местных нацменьшинств (за исключением поляков) этот закон изменит: и не к лучшему. С одной стороны, законопроект предусматривает право каждого представителя того или иного национального меньшинства учиться на своем родном языке. С другой - указывается, что речь идет об образовании на языках Евросоюза или Европейского экономического сообщества, к числу которых, как известно, русский не относится. Это довольно хитрый ход властей, направленный на раскалывание нацменьшинств. До сих пор польская и русская общины Литвы сплоченно выступали в защиту своих прав и тесно союзничали. Оба меньшинства чувствовали себя "в одной лодке", так как литовские националисты одинаково ратовали за запрет как польских, так и русских школ.



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Теперь же получается, что полякам оставляют право на свои школы, а русских его лишают. "Складывается впечатление, что они хотят стравить национальные меньшинства друг с другом. Хотя в проекте говорится, что представители нацменьшинств имеют право учиться на своем языке в общеобразовательных и неформальных учебных заведениях, в нем также указывается, что этот язык должен быть языком страны Европейского экономического сообщества, с которой Литва имеет двустороннее или многостороннее соглашение. Понятно, что, согласно такому определению, одни этнические меньшинства будут иметь возможность учиться на родном языке, а другие - нет", - констатирует вице-спикер сейма Юлюс Сабатаускас (член оппозиционной Социал-демократической партии).



Сам Сабатаускас не считает такой подход правильным. Он подчеркивает, что члены литовских нацменьшинств - это "лица другой национальности, имеющие прочные долгосрочные связи с Литвой", "люди, которые долгое время живут и работают в нашей стране и, возможно, никогда не были в государстве, откуда родом их предки". Оппозиционер напоминает: "В Вильнюсе 45 учебных заведений, в которых преподают русский, белорусский, а также польский языки, однако в европейское сообщество входит только Польша. Но ведь большинство людей других национальностей - литовские патриоты, полностью интегрированные, родившиеся здесь, выросшие. Здесь жили их родители, дедушки и бабушки - они имеют право развивать свои культурные традиции, в том числе свой язык".



"Нужно ли знать язык врага?"



Другой высокопоставленный член партии литовских соцдемов, глава администрации Вильнюсского района Робертас Духнявичюс также отмечает "неравный правовой статус" нацменьшинств в Литве, навязываемый новым законом. "Литва уникальна тем, что у нас есть школы для национальных меньшинств - нацменьшинства могут учиться на родном языке. Однако предложенный правительством законопроект призван ограничить право русскоязычных, а возможно, и белорусов на то, чтобы учиться в школе на родном языке. Польша является государством - членом Евросоюза, поэтому носителям польского языка предоставлены исключительные права", - отмечает Духнявичюс.



Однако в правительстве на эту критику не обращают внимания. Одновременно литовское министерство образования желает свести к минимуму изучение в школах русского языка как иностранного. На исходе августа замминистра образования Игнас Гайжюнас выступил с разъяснением на эту тему. Он напомнил, что с начала конфликта на Украине литовские власти взяли курс на планомерное снижение доступности русского языка в школах. "Возможно, его не следует вытеснять полностью. Возможно, у небольшой части учащихся должна быть возможность выбрать русский язык. Конечно, это объект более широких дискуссий: нужно ли знать язык врага? Но мы хотим, чтобы этот процесс был управляемым", - заявил Гайжюнас.



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Он рассчитывает, что в недалеком будущем доля изучающих русский язык в школах Литвы сократится до 10–15%. На данный момент русский язык в школах Литвы выбирают для изучения около 54% учащихся (около 10 тыс. человек). В рамках вытеснения русского в школах Вильнюса захотели расширить возможность изучения испанского языка, для чего муниципалитет старается привлечь учителей соответствующего профиля, обещая им доплаты, надбавки и премии. Кроме того, с начала этого учебного года русский больше не предлагают для изучения ученикам шестых классов.



Немногим ранее литовское государство отправило недружественный сигнал осевшим там украинцам. 15 июля стало известно, что в Литве по просьбе Киева закрывают программу бесплатного высшего образования для украинских беженцев (ее открыли в 2022 году, на общей волне поддержки "жертв кремлевской агрессии). Отметим, что на нынешний момент украинские студенты задаром обучаются в 17 высших учебных заведениях Литвы, всего такой возможностью воспользовались около 1100 человек. Самые востребованные у них специальности - изучение бизнеса, информационных технологий, систем искусственного интеллекта, архитектуры, инженерии и связи.



И вот всему этому приходит конец - больше украинских студентов на бесплатные программы набирать не будут.



Российский политолог Максим Рева сказал "Известиям", что литовские националисты мечтают о построении полностью моноэтнического государства. "Отсюда война, объявленная литовским государством школам нацменьшинств - по мнению националистов, "инородцы" обязаны полностью ассимилироваться. Польские же школы не осмеливаются трогать по той причине, что боятся разозлить Варшаву. Польша соседствует с Литвой, она тоже является страной ЕС и НАТО, Вильнюс рассчитывает на Варшаву в деле борьбы с "российской агрессией", и поэтому ликвидацию польских школ отложили до "лучших времен". От упразднения же программ бесплатного высшего образования для украинцев выигрывают как Киев, так и Вильнюс. Киев надеется как-то принудить беглых соотечественников к возвращению на родину, чтобы пустить их на окопное "мясо". Вильнюс же, лишая пришельцев дополнительного стимула пытаться закрепиться в Литве, делает шаг в сторону пресловутой моноэтничности", - объясняет Рева. Источник - Известия

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