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Идолы у Лукоморья. Как Росармия спасает "каменных баб" Дикого поля
00:54 08.10.2024

Каменные могилы ДНР. Как российские бойцы спасают древние изваяния

Дмитрий Губин
5 октября 2024

В конце сентября в украинском сегменте Сети и среди сочувствующих Киеву блогеров начала разгоняться новость о том, что бойцы ВС России якобы разграбляют заповедник "Каменные могилы" (Володарский район ДНР, у границы с Запорожской областью). Скоро "оккупанты" полностью уничтожат природное и историко-культурное наследие, внушали свой аудитории проукраинские паблики. Но это не просто ложь - дело обстоит, как говорится, "с точностью до наоборот".

Бойцы Росгвардии при выполнении боевых задач - содержание которых по объяснимым причинам не разглашается - в районе "Каменных могил" нашли и аккуратно извлекли из земли несколько каменных изваяний.

После чего, как проинформировал официальный Telegram-канал Росгвардии, находку обследовали специалисты и выяснили - фигуры датируются домонгольским периодом, XI–XII веками.

Артефакты были переданы Мариупольскому краеведческому музею - в рамках соглашения, которое он заключил с московским Центральным музеем войск национальной гвардии РФ.

"Один из основных пунктов нашего соглашения - сохранение исторической памяти и культурного наследия. Мы очень благодарны военнослужащим войск национальной гвардии за то, что, выполняя боевые задачи, они бережно относятся к артефактам и помогают сберечь их для потомков", - цитировал канал 360 директора Краеведческого музея Мариуполя Раису Божко.

Пропагандистские страшилки Киева, как водится, оказались ложью - российские силовики не уничтожают, а спасают культурное наследие освобожденных Донбасса и Приазовья.

Однако судьба загадочных статуй, подобных тем, что были найдены в "Каменных могилах", складывается не всегда так удачно для их сохранности. Кто их воздвиг и что с ними происходит во время СВО?

Идолы у Лукоморья

На всем протяжении огромной степи - от Иртыша до Дуная - такие изваяния, именуемые в народе "каменными бабами", встречаются повсеместно и чаще всего датируются XI–XIII веками. Их строителей древнерусские летописи звали половцами, а европейские - куманами. Это кочевые тюркоязычные племена кыпчакской ветви, близкие родственники современных казахов.

Дешт-и-Кипчак (как называли Половецкую степь персидские историки) простиралась от озера Балхаш и Иртыша до Карпат, охватывая и нынешние Центральное Черноземье и Донбасс. В нижнем течении Днепра жили половцы поднепровские, на Буге - соответственно, побужские.

Обитали степняки и у Лукоморья - по побережью Азовского и Черного морей, где оно образует заливы (слово "лука" означает излучину). От лукоморских половцев и сохранились многочисленные статуи, которые находили в нынешних ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Половцы кочевали по необъятной степи далеко не первыми.

С раннего бронзового века, с ямной культуры разные этнические группы осваивали эти пространства - пасли скот, грабили соседей и с появлением государств в Центральной Азии, современном Иране и Причерноморье, то есть рынков сбыта, захватывали рабов на продажу. До Великого переселения народов это были индоевропейские, преимущественно ираноязычные народы, а затем - тюркские и монгольские. Гунны, авары, хазары, печенеги, торки… Разве что угры, предки венгров, были родом из другой части Азии.

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Все степняки приблизились к созданию собственного государства. Венгры, поселившись в Паннонии, стали католиками, и их государственность на месте до сих пор. Хазарская знать приняла иудаизм и стала выпускать документы, но целостного механизма управления своими подданными так и не создала. Ни те, кто были в степи до них, ни после, к письменности так и не подобрались. Словарь половецкого языка "Codex Cumanicus" был составлен европейцами только в 1301 году, когда монголы прошлись по степи и фактически истребили ее прежних обитателей.

И историю за кочевников писали другие - греки, римляне, арабы, персы и русские. Вплоть до китайцев, фиксировавших у своих северных границ отправную точку их движения на запад.

Из древнерусских летописей мы знаем, как князья боролись с половцами и, наоборот, вступали с ними в союзы против своих соседей и родственников. Вступали Рюриковичи и в браки с дочерьми половецких ханов, как Юрий Долгорукий или Владимир Игоревич. Столкновения между половцами и русичами описаны достаточно подробно. И "Слово о полку Игореве" поэтизирует лишь один из походов в степь в 1185 году.

Спецоперация Мономаха

Русский историк Петр Голубовский в своей книге "Печенеги, Торки и Половцы до нашествия татар. История южно-русских степей IX–XIII вв.", вышедшей в Киеве в 1884 году, подробно перечислил места тогдашних боестолкновений. И если их наложить на карту СВО, то совпадений окажется немало.

Территория современных Полтавской, Сумской, Курской и Харьковской областей в течение почти двух веков была линией разграничения между Русью и половцами.

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Например, поход Владимира Мономаха 1097 года проходил в окрестностях Изюма. Неподалеку, в современном Изюмском районе, находилась и описанная в "Слове о полку Игореве" река Каяла. Там и происходили 839 лет назад события столь же печальные, как и в сентябре 2022 года.

Половецкие захоронения были найдены и на территории современного Харькова, но никакого города Шарукани там не прослеживается, только руины древнерусского городища Донец на реке Уды.

В 1127 году, то есть почти 900 лет назад, половцы напали на северские земли. Лаврентьевская летопись сообщает: "Всеволод (Ольгович) послался на половцѣ. И приде их семь тысящ… И изьимаша послы их на Локне". Именно в районе этой речки в Курской области сейчас идут бои. Большое количество пленных вывели кочевники из Курской земли в 1139 году.

"Два-три кургана, видимых поднесь"

Монгольское нашествие положило конец половецким кочевьям. Степь, где раньше паслись стада, превратилась в безлюдное Дикое Поле на целых четыре столетия. Как писал Федор Тютчев под впечатлением от поездки по Орловской губернии (которая в средние века также была частью Половецкой степи),

От жизни той, что бушевала здесь, / От крови той, что здесь рекой лилась, / Что уцелело, что дошло до нас? / Два-три кургана, видимых поднесь… / Да два-три дуба выросли на них, /Раскинувшись и широко, и смело.

Половцы были преимущественно язычниками. И погребальный обряд их предполагал положение в курган вместе с покойным оружия, домашней утвари и лошадей. Над насыпью ставилась каменная статуя, по которой и сегодня можно определить пол покойного или покойной.

Женщины обычно держат в руках разные сосуды, а мужчины - мечи. Сохранилось более двух тысяч таких изваяний. Они пережили и войны, и активное сельскохозяйственное освоение края.

Каменные бабы и "бронзовая бабушка"

В процессе русского освоения края и превращения Дикого Поля в Слобожанщину и Новороссию поселенцы встретились со следами степной жизни прошлого.

Каменных баб свозили в барские усадьбы. Так, например, поступил известный персонаж истории Харькова XVIII–XIX веков, отставной майор (служил у самого светлейшего князя Потемкина), "весельчак и самохвал" Юрий фон Минстер. Он поставил половецкие статуи у каретного въезда в свою городскую усадьбу.

Люди попроще разбивали "баб" на части, чтобы использовать в качестве гнета для бочек с квашеной капустой и компостных ям.

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Затем статуи стали собирать в губернские города и ставить возле музеев, как в Харькове, Киеве и Екатеринославе - нынешнем Днепропетровске. В последнем рядом с ними поставили знаменитую "бронзовую бабушку" - статую Екатерины Великой, ранее бывшую приданым на свадьбу Пушкина. Но она не пережила советские времена.

В заповедниках "Каменные могилы" и "Хомутовская степь" или на острове Хортица также можно увидеть такие изваяния. "Парк-музей антропоморфных стел и половецких каменных изваяний", а в народе - "Парк с каменными бабами" устроен на территории Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (бывший Луганский пединститут).

Украинские разрушители

Горячая фаза конфликта в Донбассе 2014–2015 гг., а затем и СВО стали для них испытанием - точнее, главной опасностью стали обстрелы со стороны ВСУ, не щадящих якобы "свое, древнеукраинское" наследие. Во время обстрелов Донецка в 2014 году пострадал местный краеведческий музей. Журналист из ДНР Руслан Мармазов увидел такую картину, которую описал на портале Украина. ру:

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"В музейном дворе символично сошлись две невероятно далекие друг от друга по времени, но совпадающие территориально эпохи. В смысле, присущие им артефакты. Это половецкие истуканы, изобильно в прошлом торчавшие по курганам в степи. И обломки украинской военной техники, набитые совсем недавно ополчением ДНР во время страшных боев за Саур-Могилу".

На горе Кременец у города Изюма сохранились восемь из девяти каменных половецких баб, одна разрушена почти прямым попаданием снаряда. Украинские власти, конечно, обвиняют в этом россиян, но если внимательнее посмотреть хронологию и направление обстрелов, то становится очевидным, что "держи вора!" громче всех кричит сам вор.

К счастью, статуи из "Каменных могил" не были уничтожены "защитниками Украины" и пополнят экспозицию мариупольского музея. И мы обязательно дождемся тех дней, когда в русских городах, построенных на месте половецкой степи, артефактам прошлого не будет ничего угрожать.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728338040


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