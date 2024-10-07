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Литиевая бомба - новый виток человеческого варварства
00:58 08.10.2024

Как бороться с тем, без чего уже нельзя представить нынешнюю жизнь?

Александр Широкорад

Взрывающихся в Ливане пейджеров для осознания опасности, отныне грозящей миру, показалось мало. Следом стали взрываться автомобильные радиостанции, ноутбуки, мобильные телефоны. Власти попросили всех, у кого есть устройства связи с литиевой батареей, немедленно их отключить. В результате второй серии взрывов, по разным данным, погибли девять человек, более 300 ранены.

По данным издания Lebanon24, в местных соцсетях пишут о взрывах бытовых приборов, ноутбуков, электроскутеров, замков с отпечатками пальцев, солнечных батарей, старых пейджеров. Взрывы также происходят в жилых домах и салонах сотовой связи.

СМИ уже приучили нас к прилагательному "варварское". "Варварская" бомбардировка Вьетнама бомбардировщиками Б-52, "варварские" удары ракетами "Томагавк" по городам Югославии, Ирака, Ливии и т. д.

Да, это - военные преступления. Но то, что произошло в Ливане и Сирии, совершили нелюди! Другое название к ним не подходит. Разве что вурдалаки, по которым плачет осиновый кол.

От бомбардировщиков Б-52 и ракет "Томагавк" города защищает система ПВО, а граждане могут отправиться в убежище или покинуть зону боевых действий. Но от взрывов литиевых батареек в электроприборах ни у кого нет и пока не может быть защиты.

Согласно Интернету, в Москве на Арбате во время атаки в Ливане в руках у мужчины взорвался смартфон Honor 70. Мужчина получил ранение руки, но не стал дожидаться скорой помощи и покинул место происшествия.

Использование литиевых бомб (так теперь можно называть батарейки) столь чудовищно, что ни одно государство, частная компания или организация не взяли на себя ответственность за его применение.

Думаю, не надо доказывать, что взрывы в Ливане и Сирии являются государственным терроризмом, и на них затрачены огромные средства. Но если так дело пойдет дальше, уже через несколько месяцев эти литиевые бомбы будут стоить копейки.

Каждый москвич десятки раз за день пользуется электроприборами с литиевыми батарейками. Это не только пейджеры, айфоны, смартфоны и т. д., но и пульты телевизоров, кондиционеров. Кроме того, литиевые батареи используются в электромобилях, объектах жизнеобеспечения городов и т. д. Да у каждого ребенка есть множество дистанционно управляемых игрушек с пультами. И все это может рвануть?

А если начнется продажа литиевых бомб, то будем иметь не только государственный терроризм, но и бытовой.

Надоел детишкам въедливый учитель - пошли, купили литиевую бомбу (батарейку). Забыл учитель на перемене мобильник на столе, заменить в нем батарейку - несколько секунд. А дальше класс будет вести другой преподаватель. А деток-террористов до 14 лет по нашим законам даже в угол поставить нельзя.

Уже в первые два дня после "литиевых" терактов началось их тотальное забалтывание. Так, 18 сентября представитель МИД М.В. Захарова заявила, что "взрывы пейджеров членов организации „Хезболла" являются очередным актом гибридной войны против Ливана… Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан".

Итак, налицо вялое и политкорректное "осуждение". Это говорит о непонимании значения литиевых бомб референтами Захаровой.

Война в Палестине идет сто лет. Искать правых и виноватых в ней бесполезно. Виноватые умерли много десятилетий назад. Вполне допускаю, что нейтралитет в Палестинской войне оптимален для РФ.

Вероятность мирного урегулирования в течение 12 месяцев в Палестине, по моей оценке, менее одного процента. А за это время можно создать сотни тысяч литиевых бомб (батареек).

Кто будет отвечать, если завтра ВСУ массированно используют литиевые бомбы против России? Благо, Киев в войне не брезгует никакими средствами, в том числе и запрещенными международным правом.

19 июня начались массированные удары израильской авиации по Ливану. Этого многие ожидали, поскольку атака литиевыми бомбами была чем-то типа артподготовки. И сейчас про литиевые батарейки забудут под гром взрывов израильских бомб и иранских ракет.

Между тем за сто лет Палестинской войны миллионы россиян даже никогда о ней и не слышали. А взрывы литиевых батареек будут повсюду. И Россия тут просто обязана занять агрессивную позицию. Повторяю, не в войне в целом, а в применении литиевых бомб.

Государственная мудрость в том, чтобы извлекать свою пользу из самых неприятных ситуаций. Сейчас удобнейший момент для России пригрозить Израилю и Западу поставками спецбоеприпасов и ядерных технологий Ирану и Саудовской Аравии.

Уже два года все руководители стран НАТО долдонят: "Продажа оружия не является участием в войне". Ну и слава богу! Мы тоже будем продавать.

Россия должна потребовать от Израиля прекратить использование литиевых бомб, предать гласности все документы, связанные с взрывами электроприборов в Ливане и Сирии, и покарать виновных в теракте.

США и Израиль как огня боятся локальной ядерной войны на Ближнем Востоке. Поэтому угрозой продажи спецбоеприпасов Россия заодно может заставить США пойти на мирное урегулирование в конфликте на Украине.

Запад угрожает России ударами ракет по удаленным объектам на ее территории, а теракты Израиля с литиевыми бомбами могут распространиться и на Восточную Европу. В сложившейся ситуации локальная ядерная война на Ближнем Востоке для России куда предпочтительнее, чем в Центральной Европе.

А пока в Израиле весело. Потому в заключение "потешу" читателя израильским фольклором в Интернете:

- Все, кто себя плохо вели, получат по пейджеру;

- Отдам бесплатно практически новый пейджер. Качество - просто бомба;

- Моссад - отличный тамада, и конкурсы интересные;

- Первое массовое беспроводное обрезание в истории;

- И это мы еще ваши микроволновки не трогали!

- Блюда дня - омлет по-восточному. Вкус - бомба. Рецепт на пейджере. Поделись с другом.

(Подборка: Эстер Эсенфельд)

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Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728338280


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