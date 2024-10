Расширение БРИКС указывает на перераспределение глобальной мощи, - Говинд Бхаттачарджи

01:52 08.10.2024 The Statesman

Индия



БРИКС и многополярность

The Statesman: расширение БРИКС указывает на перераспределение глобальной мощи



Расширение БРИКС указывает на перераспределение глобальной экономической мощи, пишет The Statesman. Сейчас БРИКС - это рупор Глобального Юга, противовес Западу и США, а также платформа для выстраивания честных и взаимовыгодных отношений. И авторитет объединения будет только расти.



Говинд Бхаттачарджи (Govind Bhattacharjee)



В октябре 2024 года лидеры стран БРИКС соберутся в Казани на ежегодный саммит, считающийся дипломатическим триумфом президента России Владимира Путина. В августе 2023 года группа стран с развивающейся экономикой: Бразилии, Индии, Китая, России и Южной Африки - расширилась за счет четырех новых членов: Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ. Соответствующее решение вступило в силу в январе 2024 года. Также в деятельности группы участвует, хоть пока и не присоединяется к ней официально, Саудовская Аравия. Заявку подавала и Аргентина, но новый президент-либертарианец Хавьер Милей ее отозвал.



Нынешний саммит будет первым в расширенном составе. Термин "БРИК" ввел в 2001 году главный экономист Goldman Sachs Джим О’Нил (Jim O’Neill). Он показал, что четыре страны вносят в мировую экономику больший вклад, чем страны G7 вместе взятые. В своей статье 2003 года "Мечтая вместе с БРИК. На пути к 2050 году" он посредством экономического моделирования продемонстрировал, что к 2015 году Китай обойдет Японию и станет второй по величине экономикой, а к 2030-м с третьего места ее сместит Индия. Две другие страны, Россия и Бразилия, станут претендовать на бо́льшую долю мирового ВВП. Блок появился в 2009 году как неформальный клуб из четырех стран, а в 2010 году впервые расширился, приняв в свои ряды Южную Африку. Китай и Индия уже тогда превзошли прогнозы О’Нила, Бразилия безнадежно застряла в ловушке среднего дохода, а российская экономика ушла в спад из-за многих факторов, включая резкое сокращение численности населения.



В настоящее время на БРИКС+ приходится почти 45% мирового населения, 36% мирового ВВП по паритету покупательной способности и почти 40% мировой торговли. Соответствующие доли стран "Большой семерки" составляют 10%, 30% и 30%. На расширенный БРИКС, в который теперь войдут три крупнейшие нефтедобывающие страны, будет приходиться еще и 43% мировой добычи нефти, хотя объемы производства и цены определяет ОПЕК. Уже 15 лет назад неспособность американских регуляторов предотвратить глобальный финансовый кризис, который также выявил несостоятельность Бреттон-Вудской системы, породила призывы к перераспределению глобальной экономической мощи и ответственности в пользу развивающихся стран, что и нашло свое выражение в БРИКС.



Испытывая отвращение к нескончаемому давлению Запада на МВФ и Всемирный банк, в 2014 году страны БРИКС учредили Новый банк развития (НБР) для удовлетворения потребностей своих членов в финансировании инфраструктуры. И хотя масштабы его деятельности и ресурсы даже отдаленно не могут с ними сравниться, до сих пор НБР был единственным конкретным достижением БРИКС, но даже здесь сейчас возникают трудности в условиях жестких санкций, из-за которых банку пришлось заморозить финансирование всех проектов. России принадлежит 19% подписного капитала в размере $10 млрд, столько же - другим членам в лице Бразилии, Китая, Индии и ЮАР, а оставшаяся часть - Египту, Бангладеш и ОАЭ. Для сравнения, общий уставный капитал Всемирного банка и МВФ составляет $1,3 трлн. БРИКС по-прежнему являет собой разношерстную группу стран, у которых различий больше, чем сходств: политические системы, масштабы экономик и часто противоречащие друг другу геополитические интересы. А еще им не хватает характерной для Евросоюза сплоченности.



У блока нет ни официальной структуры с общим секретариатом, ни обязательной юридической системы, ни объединяющего всех членов торгового соглашения, ни единой валюты, ни общей философии. Единственными функционирующими демократиями являются Индия и Бразилия, а остальные - либо автократии под маской демократии (Россия и Египет), либо монархии. Кто-то безжалостно угнетает свой народ (Иран), а кто-то отказывает гражданам в основных свободах (Китай). Не менее радикально различаются взгляды членов группы на такие геополитические проблемы как российско-украинский конфликт и отношение к Западу. Многие враждуют даже между собой: Китай с Индией и Египет с Эфиопией. Вряд ли им удастся предпринять хоть в какой-то степени скоординированные действия по глобальным вопросам, ведь каждый захочет продвигать лишь собственные интересы и точку зрения на мировые проблемы.



Индия хочет для форума статуса рупора Глобального Юга, тогда как Китай с Россией - а теперь и Иран - стремятся сделать из него противовес Западу и США, а другие и вовсе просто хотят развивать отношения с более крупными членами. В целом группе не хватает громкого коллективного голоса, способного повлиять на вопросы глобального масштаба. Однако, вопреки прогнозам многочисленных западных аналитиков, БРИКС выдерживает все противоречия и разногласия - неудивительно, что к нему хотят присоединиться еще около 40 стран, открывая возможности для дальнейшего расширения. В списке претендентов на членство в этом году числятся Пакистан и развивающаяся азиатская экономика - Индонезия.



Время от времени страны БРИКС призывают к реформированию многосторонних глобальных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, МВФ и Всемирный банк, но пока безрезультатно. Одной из причин является Китай, настроенный категорически против предоставления Индии постоянного членства в СБ. Также блок хочет дедолларизировать глобальную финансовую систему, чтобы в рамках многополярного мира доллар доминировал исключительно в американских транзакциях, евро - в Европе, а китайский юань - в Азии. Но и эта инициатива успехом не увенчалась. На долю доллара США по-прежнему приходится почти 90% мировых валютных операций и около половины всей мировой торговли. Введение евро в 2002 году практически не повлияло на его доминирование, а у китайского юаня не получается стать международным средством расчетов из-за неконвертируемости счета движения капитала.



На данный момент БРИКС хочет способствовать развитию международной торговли между странами-членами и их торговыми партнерами в местных валютах. Россия продолжит использовать блок для продвижения антизападной геополитической повестки и содействия использованию альтернативных международных платежных систем в обход инструментов, подконтрольных Западу. Но для этого экономика должна дедолларизироваться.



России удалось извлечь выгоду из связей с другими странами-членами в контексте противостояния обширным западным санкциям. Бразилия, например, закупала у нее удобрения со скидкой и была одним из крупнейших покупателей дизельного топлива.



Индия и Китай также покупали российские энергоносители со скидкой. Но ни Бразилия, ни Индия не желают ни разрывать связи с Западом, ни присоединяться к антизападному блоку - обе не хотели вмешиваться в конфликт на Украине, но и Запад в этом контексте поддерживали неохотно. Но они скорее предпочтут посвятить себя реформе глобального управления, чем попыткам радикально изменить существующую международную систему. Другой явно выигрывающей страной является Иран, чье членство в БРИКС дарует ему стратегическую внешнеполитическую победу и некоторую политическую легитимность, хотя это и не сопряжено с особыми экономическими выгодами, поскольку большинство членов блока не станет подвергать себя риску американский санкций за торговлю с этой страной. Китай и Россия разделяют одни и те же амбиции по углублению многосторонности посредством лишения Америки статуса гегемона, чтобы повысить устойчивость альтернативных финансовых и технологических платформ. Именно благодаря их совместным усилиям по привлечению новых стран - БРИКС готов к очередному расширению.



На деле же со стороны Китая последняя экспансия была чуть ли не вынужденной. Но помимо него и России, другие развивающиеся страны также устали от морализаторства и показухи со стороны Запада, которые служат исключительно его интересам. Они хотят застраховаться от гегемонии доллара, потому что видят, к чему привели санкции США в отношении тех же Ирана и России, и возмущены событиями на Ближнем Востоке, где при наглой поддержке Запада гибнут тысячи ни в чем не повинных мирных жителей. Пусть уж Запад остается на своей территории и не выступает за демократизацию всего миропорядка.



Разделяемые странами Глобального Юга опасения по поводу Запада объясняют их растущее стремление к многополярности как защиты от чьей-то гегемонии, и именно поэтому столько государств хотят присоединиться к БРИКС. Выступая от имени многих из них на саммите 2023 года, лидер КНР Си Цзиньпин заявил следующее: "Мы не поступаемся принципами, не поддаемся внешнему давлению и не выступаем в роли чьих-то вассалов. Международные правила должны соблюдаться всеми 193 государствами-членами ООН без исключения, а не диктоваться теми, у кого самые большие мускулы или самый громкий голос".



Для некоторых из новых членов, например, Египта и Эфиопии, членство в БРИКС имеет символическое значение. Оно приносит им экономические выгоды вроде двусторонних сделок, которые часто заключаются на саммитах, особенно с Китаем, который все еще предельно осторожен в плане открытия своих рынков для других. Индия может усиливать влияние в блоке посредством своей растущей экономики и хороших двусторонних отношений с большинством новых членов. Расширение БРИКС действительно может повысить геополитический авторитет Глобального Юга, однако по поводу его экономических выгод определенности пока довольно мало. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728341520





Новости Казахстана

- Соглашение о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Катаром рассмотрят в Сенате

- Кадровые перестановки

- Казахстан в большинстве поставляет пшеницу в приграничные и центральные провинции Китая

- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 сентября 2024 года

- Подозреваемый в совершении разбойного нападения экстрадирован из России

- Результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере финансирования спорта

- Рабочий график главы государства

- О предварительных итогах явки граждан, имеющих право голосовать на республиканском референдуме

- Мажилис рассмотрит законопроект по реформированию судебной системы