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Президент Аргентины меняет ориентацию: США Милея поматросили и бросили?
02:00 08.10.2024

Президент Аргентины Хавьер Милей, похоже, решил сменить ориентацию и, разочаровавшись в благих намерениях США, направить стопы в сторону Китая. Одновременно с этим Хавьер Милей и его команда решительно заявили Великобритании, что будут прилагать усилия для возвращения Мальвинских (Фолклендских) островов. Что означают эти шаги: радикальную смену курса или попытку "вызвать ревность" у коллективного Запада, дабы выторговать себе помощь, прежде всего, в погашении внешнего долга?

Как отметил на своей странице в Телеграмм российский политолог Малек Дудаков:

"Хавьер Милей разочарован трудностями в кооперации с США. Милей был уверен - если он проявит полную лояльность Вашингтону, то сразу получит много денег от американцев. Не тут-то было - в США никто не спешит вытаскивать Аргентину из долговой ямы. Хотя Милей показал, что он готов на все. И либерализовать нефтяной рынок, отдав его на откуп американским корпорациям. И отправить весь золотовалютный запас Аргентины на чартерах British Airways в Лондон. Лишь бы получить статус „своего" у западной элиты. Но безуспешно. Теперь Милей надумал в скором времени навестить Китай, который еще недавно всячески оскорблял. Именно Китай за счет кредитных линий в 130 миллиардов юаней помог Буэнос-Айресу избежать дефолта. В Пекине Милей будет вымаливать деньги и инвестиции для Аргентины".

В свою очередь, доктор политических наук Татьяна Полоскова уверена, что Милей начал игру по принципу "ласковое телятко у двух маток сосет". Она напомнила, что сразу после победы Милея на выборах лидер КНР Си Цзиньпин посоветовал Хавьеру Милею продвигать взаимовыгодное сотрудничество на благо народов двух стран.

"Наши страны всегда придерживались принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды, оказывали друг другу поддержку в вопросах, касающихся их основополагающих интересов",
- заявил Си Цзиньпин.

Однако Полоскова сомневается, что эта игра увенчается успехом. Западные хозяева Милея резко настроены против усиления роли Китая в странах Южного конуса. И президенту Аргентины придется выбирать между перспективным инвестиционным партнером в лице официального Пекина и бряцающими оружием Соединенными Штатами, доставшими из нафталина План Маршалла, аналогом которого они пытаются устрашить своих противников в регионе.

Параллельно с этими процессами на политической площадке Аргентины резко активизировалась одна из самых опасных политических противников Милея - экс-президент страны Кристина Киршнер. Напомним, что 28 октября 2007 года левый политик Киршнер была избрана президентом Аргентины, набрав 45,29%. А 23 октября 2011 года переизбрана на этот пост. С 2017 года Киршнер была сенатором, а с 2019 по 2023 годы - вице-президентом Аргентины.

В декабре 2022 года суд приговорил Кристину Киршнер к шести годам тюремного заключения по делу о коррупции. Кроме того, суд лишил ее права занимать государственные должности пожизненно. Но поскольку Киршнер обладает иммунитетом, занимая посты вице-президента и главы сената, то отбывать срок ей не пришлось.

Как сообщает La Radio del Sur, на прошедшей неделе соратники Кристины Киршнер выступили с требованием вернуть ее в большую политику, избрав лидером перонистской Хустисиалистской партии. Бывший президент заверила, что готова занять этот пост, чем вызвала раскол внутри перонизма. Тем не менее большинство лидеров и актива партии поддержало Киршнер. Аргентинское издание Pagina пишет, что 5 октября партия хустисиалистов утвердила кандидатуру бывшего президента Аргентины.

На фоне активизации левых сил Милей начал активную подготовку к визиту в КНР в январе 2025 года. Как сообщает South China Morning Post, "президент Аргентины Хавьер Милей, который резко критиковал Китай во время своей предвыборной кампании, объявил о планах посетить Пекин в январе 2025 года, сигнализируя о потенциальном изменении своего подхода к азиатской сверхдержаве. В телевизионном интервью на этой неделе Милей описал Китай как „очень интересного коммерческого партнера" и сказал, что он был „положительно удивлен Китаем" - разительный контраст с его более ранней риторикой, в которой он называл Китай „государством-убийцей", одновременно обещая уделять приоритетное внимание отношениям с западными союзниками. Милей выразил благодарность Китаю за возобновление контрактов на валютный своп, что, по его словам, позволило Аргентине выполнить свои обязательства перед Международным валютным фондом. Любое потепление в отношениях между Милеем и Пекином стало бы значительным событием в борьбе за влияние в Латинской Америке между Китаем, который с 2005 года инвестировал в инфраструктурные проекты в регионе около 155 миллиардов долларов, и США. Немаловажно и то, что на долю Аргентины приходится 21% известных в мире месторождений лития - важнейшего компонента аккумуляторов для электромобилей".

И, наконец, команда Милея на днях жестко обозначила коллективному Западу позицию по Фолклендам. Аргентина намерена добиваться полного восстановления суверенитета над спорными с Великобританией Мальвинскими (Фолклендскими) островами после того, как Соединенное Королевство и Маврикий заключили соглашение о возвращении архипелага Чагос в центре Индийского океана под контроль островной республики. Об этом заявила глава МИД Аргентины Диана Мондино.

"Давний спор между Великобританией и Маврикием сегодня завершился, маврикийцам удалось отстоять свой архипелаг Чагос. Эта веха подразумевает конец [существования] последней английской колонии в Африке. Двигаясь по начавшемуся пути и предпринимая конкретные действия [], мы собираемся восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами. Мальвинские острова были, есть и всегда будут аргентинскими",
- написала министр в социальной сети X, комментирует ТАСС.

"До какого уровня конфликта с США и коллективным Западом дойдет сейчас Милей - это большой вопрос. Как и то, действительно ли Милей понял, что сотрудничество с Китаем даст гораздо больше пользы Аргентине, чем пляски под дудочку Вашингтона и иже с ним. Но политические метания Милея налицо. И они вполне обоснованы",
- подытожила Татьяна Полоскова.

7 октября 2024

Источник - EADaily
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728342000


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