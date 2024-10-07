 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.10.2024
02:06  Китайское чипирование: КНР добилась нового прорыва в полупроводниках
02:01  Глубинное государство: Турция разоблачила главную тайну Запада, - А.Дугин
02:00  Президент Аргентины меняет ориентацию: США Милея поматросили и бросили?
01:52  Расширение БРИКС указывает на перераспределение глобальной мощи, - Говинд Бхаттачарджи
00:58  Литиевая бомба - новый виток человеческого варварства
00:54  Идолы у Лукоморья. Как Росармия спасает "каменных баб" Дикого поля
00:07  Изгнание русского. В Литве продолжают борьбу со школами нацменьшинств, - В.Неделин

Понедельник, 07.10.2024
19:45  Глава ЦИК Казахстана объявил результаты референдума
19:42  "Владимир Путин рулит" - В Нигере записали рэп
19:37  Российские войска на границе Курской и Сумской областей разбили десять бригад ВСУ (видео)
19:27  Луиза Эшрокова из Башкирии стала Королевой Азии
18:56  Вируса Марбурга. Очередная глобальная эпидемия: Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением
15:45  Ураган "Хелен" повлияет на итоги выборов в США, но непонятно, в чью пользу
15:40  Впервые в истории Казахстана: Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу (по версии IBO)
15:37  Западу поставлен тяжелый диагноз. Придется лечить, - В.Корнилов
12:03  Секретная революция Путина: как ВВП планирует обыграть Запад
12:00  О пассионарности арабских государств, - П.В.Густерин
11:44  Суицид европейского автопрома - что загнало Volkswagen в петлю
11:37  ВС РФ приступили к операции по блокаде Покровска
10:47  Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии
09:50  За КазАЭС проголосовало 71,12% участников референдума. Явка составила 63,66%
09:39  Курская дуга, 6 октября: Спецназ НАТО провалил операцию "Wildschwein Jag", - Р.Маркуш
08:10  Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел Казахстана
08:05  Британская империя продолжает распад. На очереди - Фолкленды и Гибралтар, - В.Корнилов
06:13  Подлили нефти в огонь: как ближневосточный кризис скажется на ценах, - Дмитрий Мигунов
05:36  Telegraph: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов
05:31  Командир иранского спецназа КСИР генерал Каани перестал выходить на связь после авиаудара в Ливане
05:09  Студенты не согласны: эхо ближневосточной трагедии в Германии, - ФСК
05:04  Израиль ставит диверсии против Ливана на конвейер, - Игорь Субботин
05:02  Нефть закипает на фоне ближневосточного конфликта, - А.Башкатова
04:58  71,8% граждан проголосовали "за" строительство АЭС в Казахстане – exit poll
01:25  Одоление ига. Часть V. Донбасс обетованный, - Александр Проханов
01:13  Загадка битвы у реки Долен. Кто (и против кого) сражался в XIII веке до нашей эры в центре Европы
01:05  Франция усиливает защиту от нелегалов, - Данила Моисеев
01:01  Трудовые мигранты массово покидают Россию, - В.Панфилова
00:59  Утопающие демократы США хватаются за нелегальную соломинку. Миграционный кризис усугубляется, - В.Прохватилов
00:58  О "нейтральности" арабских членов БРИКС, - "Катехон"
00:56  В газохранилищах Узбекистана накоплено более 5,1 млрд кубометров газа на зиму - министр энергетики Мирзамахмудов
00:54  "Что посеешь": выращенные Западом боснийские радикалы терроризируют Европу, - А.Белов
00:49  Завоевать народ через образование и здравоохранение, - Мурат Мусабаев
00:44  Мирзиеев летит поздравить Путина с Днем рождения
00:42  Глобальная перестройка и Эволюция мирового порядка, - Кадыр Маликов
00:28  Израиль и Иран мерятся целями. Противники выясняют, чей удар будет сильнее, - С.Строкань
00:26  "Четвертый кризис за пять лет": молдавские власти трагически некомпетентны, - Дм.Осматеско
00:20  Амеры, под шумок, наращивают военные контингенты на БлВостоке, - А.Яшлавский
00:16  Лондон упорно цепляется за остатки колониального прошлого, - МК
00:14  Беспредел с Wildberries. РосВласти играют в "молчание ягнят"
00:12  Тимур Шерзад: Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов
00:08  Креативная экономика в Казахстане развивается, но в первую очередь своей темной стороной, - В.Юрицын
00:03  США объявили срочный кастинг кандидатов в премьеры Грузии (от саакашистов)
00:02  Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику, - "Взгляд"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Глубинное государство: Турция разоблачила главную тайну Запада, - А.Дугин
02:01 08.10.2024

Глубинное государство: Турция разоблачила главную тайну Запада

Философ Александр Дугин

Выражение "глубинное государство" используется сегодня все чаще и чаще в политической сфере и постепенно из журналистики переходит в общепринятый политический язык. При этом сам термин размывается и под ним начинают понимать каждый свое. Самое время присмотреться к явлению, описываемому как глубинное государство, повнимательнее. Очень важно проследить, когда и где это понятие вошло в оборот.

Данное словосочетание появилось впервые в турецкой политике в 90-е годы ХХ века и описывало вполне конкретную ситуацию в этой стране. По-турецки "глубинное государство" - derin devlet. Это важно, так как все последующие применения этого концепта так или иначе связаны с оригинальным смыслом формулы, появившейся впервые именно в Турции.

В Турции начиная с Кемаля Ататюрка сложилось вполне определенное политико-идеологическое течение - кемализм. В центре его стоит культ самого Кемаля Ататюрка (дословно "Отца тюрков"), жесткий секуляризм (отказ от придания религиозному фактору не только политического, но и общественного характера), национализм (включая акцент на суверенитете и единстве всех граждан полиэтнической Турции), модернизм, европеизм и прогрессизм. Кемализм представлял собой во многом прямую антитезу мировоззрению и культуре, доминировавшим в религиозной и традиционалистской Османской империи. С самого создания Турции кемализм был и во многом остается главенствующим кодом современной турецкой политики. На основе именно этих представлений на руинах империи и было учреждено турецкое национальное государство.

Кемализм открыто доминировал в эпоху правления самого Кемаля. А затем эта эстафета была передана его политическим наследникам.

В идеологию кемализма входила партийная демократия европейского образца. Но при этом настоящая власть была сосредоточена в руках военного руководства страны - прежде всего Совета Национальной Безопасности (СНБ). После смерти Ататюрка именно военная верхушка стала хранителем идеологической ортодоксии кемализма. Собственно, СНБ Турции был учрежден в 1960 году после государственного переворота. Его роль после еще одного переворота, совершенного в 1980 году, значительно выросла.

Следует заметить при этом, что очень многие высшие чины турецкой армии и спецслужб являются членами масонских лож. Так кемализм тесно переплелся с военным масонством.

Всякий раз, когда турецкая демократия отклонялась от кемализма - как вправо, так и влево, - турецкие военные отменяли результаты выборов и начинали репрессии.

Но стоит обратить внимание на то, что термин "derin devlet" появляется в Турции только в 90-е ХХ века. Именно в тот момент, когда в Турции начался значительный рост политического исламизма. И вот тут в истории Турции впервые дает о себе знать противостояние идеологии глубинного государства и политической демократии. Причем проблема возникла именно тогда, когда исламисты Неджметтина Эрбакана и его последователя и преемника Реджепа Тайипа Эрдогана, по сути, взяли курс на альтернативную политическую идеологию, прямо оспаривающую кемализм. Это касалось всего: ислам вместо светскости, контакты с Востоком больше, чем с Западом, мусульманская солидарность вместо турецкого национализма. В целом салафизм и неоосманизм вместо кемализма. К этому относилась и антимасонская риторика, свойственная прежде всего Эрбакану. Вместо масонских тайных обществ секулярной военной верхушки ставка делалась на традиционные суфийские ордена и умеренные исламские сетевые организации - такие как нурсизм Фетхуллаха Гюлена.

Тут-то и появилась идея глубинного государства (derin devlet) как описательный образ военно-политического кемалистского ядра Турции, осознававшего себя стоящим выше политической демократии и по своему решению отменявшего результаты выборов, арестовывавшего политических и религиозных деятелей, то есть ставившего себя над легальными процедурами политики европейского типа. Выборная демократия действовала только тогда, когда она соответствовала курсу военных кемалистов. Отступив от этого на критическую дистанцию, как в случае с исламистами, опиравшимися на совершенно иную идеологию, больше напоминающую османизм, чем кемализм, партия, даже выигравшая выборы и возглавившая правительство, могла быть разогнана без всяких объяснений. Причем в таких случаях "приостановка демократии" строгого конституционного основания не имела - никем не избираемые военные действовали в силу "революционной целесообразности", чтобы спасти кемалистскую Турцию.

Позднее Эрдоган начал настоящую войну с глубинным государством Турции, что достигло кульминации в деле "Эргенекон", начавшемся в 2007-м, когда (под надуманным предлогом подготовки к перевороту) была арестована практически вся военная верхушка Турции.

Однако позднее Эрдоган рассорился со своим бывшим единомышленником Фетхуллахом Гюленом, глубоко инкорпорированным в западные спецслужбы, и восстановил многих членов глубинного государства в их статусе, заключив с ними прагматический альянс - прежде всего на общей основе турецкого национализма. Спор о секулярности был смягчен и отложен. Тогда - и особенно после неудачной попытки гюленистов сбросить Эрдогана в 2016 году - самого Эрдогана стали называть "зеленым кемалистом". Но все же во время жесткого противостояния с Эрдоганом позиции глубинного государства в Турции были существенно ослаблены, а идеология кемализма размыта (хотя и сохранилась).

Из этого сюжета политической истории современной Турции можно сделать ряд общих выводов. Итак, глубинное государство может существовать и имеет смысл там, где:
- есть демократическая избирательная система;
- над этой системой наличествует неизбираемая военно-политическая инстанция, спаянная вполне определенной идеологией (не зависящей от победы той или иной партии);
- наличествует тайное общество (например, масонского типа), объединяющее военно-политическую верхушку.

А дает о себе знать глубинное государство тогда, когда между формальными нормами демократии и властью этой верхушки начинаются явные противоречия (в противном случае само существование глубинного государства не очевидно).

Глубинное государство возможно только в либеральной демократии, пусть номинальной. Когда мы имеем дело с открыто тоталитарными политическими системами - как в случае фашизма или коммунизма, - потребности в глубинном государстве нет. Здесь открыто высшей инстанцией признается жестко идеологизированная группа, которая ставит себя выше формальных законов. Однопартийность подчеркивает эту модель правления - и никакого идеологического и политического оппонирования не предполагается. И лишь в демократических обществах, где якобы не должно быть никакой правящей идеологии, появляется глубинное государство как явление "скрытого тоталитаризма", только не отвергающего демократию и многопартийность в целом, а управляющего, манипулирующего ими по своему усмотрению. Коммунисты и фашисты открыто признают необходимость правящей идеологии, и это делает их политико-идеологическую власть прямой и откровенной. Либералы же отрицают идеологию, но она у них есть. А значит, они и влияют на политические процессы, исходя из либерализма как учения, но только неявно, по касательной. Свой откровенно тоталитарный и идеологический характер либерализм проявляет лишь тогда, когда складывается противоречие между ним и демократическими политическими процессами в обществе. Либерализм и демократия не одно и то же, так как демократия в некоторых случаях может быть совсем не либеральной.

В Турции, где либеральная демократия была заимствована у Запада и не слишком соответствовала политической и социальной психологии общества, глубинное государство было легко обнаружено и там получило свое наименование. В иных демократических системах наличие этой тоталитарно-идеологической инстанции, нелегитимной и формально "несуществующей", дало о себе знать позднее. Но турецкий пример имеет для самого этого явления огромное значение, поскольку именно в нем все кристально ясно - как на ладони.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728342060


Новости Казахстана
- Соглашение о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Катаром рассмотрят в Сенате
- Кадровые перестановки
- Казахстан в большинстве поставляет пшеницу в приграничные и центральные провинции Китая
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 сентября 2024 года
- Подозреваемый в совершении разбойного нападения экстрадирован из России
- Результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере финансирования спорта
- Рабочий график главы государства
- О предварительных итогах явки граждан, имеющих право голосовать на республиканском референдуме
- Мажилис рассмотрит законопроект по реформированию судебной системы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  