Гайдар умер, но знамя его подхватил Газпром: Спасителям России жутко мешают россияне

12:00 08.10.2024

За последние 30 лет сотни населенных пунктов исчезли с карты страны, и никто по этому поводу не объявляет ЧС



Ирина Мишина

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Юрий Крупнов



В Газпроме призвали дать малым городам России умереть. "Поселки городского типа, моногорода, города-спутники будут умирать. Государству в данной точке надо поставить черту и перестать спасать их. У нас просто нет на это человеческих ресурсов. Это огромные вложения, огромные вливания.



Будущее России - за мегаполисами, необходимо перестать спасать умирающие моногорода и поселки", - заявил первый заместитель генерального директора "Газпром Инвест" Илья Козлов на форуме 100+.



Топ-менеджер Газпрома развил мысль дальше. Он считает, что "поднимать" малые города - это просто расточительство для государственной казны.



"Государство должно сделать выбор: мы развиваем какую-​то агломерацию, которая способствует развитию производства в одной точке, или тащим за собой еще 5−7 условно умирающих городов", - считает Илья Козлов.



Вообще, все это до боли напомнило мне 90-е. Однажды, когда я работала на Первом канале и вела программу "Время", ко мне в студию, в прямой эфир, пришел Егор Гайдар, который работал тогда вице-премьером. Прямо так, без приглашения пришел.



Он долго говорил про реформы, но больше всего меня поразила одна его идея. На мой вопрос "Что же делать?" он ответил просто: "Когда в России умрут примерно 60 миллионов пенсионеров, вот тогда мы станем такой же процветающей страной, как Швейцария".



А чего тут, собственно, возмущаться? Да, это и есть экономизм, беспощадный и крайне рациональный: сокращать сеть городов на бескрайних российских пространствах, собирая остатки населения в крупные мегаполисы и прикрывать суть дела красивым словом: агломерации.



Демограф Юрий Крупнов еще 20 лет назад просчитал, что всю Россию без труда можно собрать в одну только Москву и Подмосковье и даже обеспечить достаточно комфортные условия. Вопрос: к чему это приведет?



Несколько лет назад Консультант по стратегическому развитию Наталья Андреева составила "географию отчаяния" в России. Исследователь опиралась на данные Росстата по количеству самоубийств, смертей от отравления алкоголем, а также по заболеваемости алкоголизмом и наркоманией.



Самый высокий уровень отчаяния зафиксировали на Чукотке. В десятку вошли республики Бурятия и Алтай, а также Забайкалье. В Алтайском крае и Хакасии уровень довольных жизнью жителей также ниже среднего. Остальные регионы Сибири оказались в середине рейтинга. В десятку лучших не попал ни один. Причина всему - низкие зарплаты и отсутствие перспектив.



В общем, если представить географию России в ближайшем будущем, картина может оказаться безрадостной: большая часть страны опустеет. Люди будут жить всего в нескольких городах.



По итогам 1-го квартала 2024 года естественная убыль населения в России составила почти 130 тысяч человек. В день в России умирают 2 тысячи человек. И вряд ли тут выход в проекте "Демография", который не работает несмотря на призывы рожать со школы.



Как выяснили демографы, возрождение России как раз может начаться с этих самых малых городов, которые представитель Газпрома предложил уничтожить.



Как обстоят дела с рождаемостью в этой самой "малой России"? С таким вопросом мы обратились к демографу, руководителю Оргкомитета проекта "Демографическая платформа. РФ", члену Координационного совета Общественной палаты Российской Федерации по национальным проектам и народосбережению Сергею Чеснокову.



- Согласно нашим исследованиям, пик рождаемости сейчас зафиксирован как раз в малых городах и деревнях России. Самый большой прирост населения - средних мегаполисах и малых городах и селах, где сохранился традиционный уклад жизни.



Там люди не задумываются о том, сколько они будут платить за образование ребенка в вузе, не нанимают дорогих репетиторов. Люди просто живут в ином измерении. Приведу всего один пример.



Рождаемость на юге Архангельской области, в небольших городах, с 2002 по 2023 год возросла с 2,5 ребенка на одну женщину до 4 детей на одну женщину. Тогда как в самом мегаполисе, в Архангельске, на 1 женщину приходится 1 ребенок.



"СП": Что надо сделать, чтобы помочь малым городам? Государственные дотации, инфраструктура, адресная помощь семьям?



- Рождаемость именно в малых городах России может пойти резко вверх, если туда вкладывать ресурсы, строить дома, делая упор на малоэтажное строительство, прокладывать дороги. Малые города с точки зрения рождаемости могут стать точкой опоры всей России. Просто там время течет иначе, и у людей другие цели и задачи, чем в мегаполисах. Если хотите, они ближе к природе, - резюмировал эксперт.



Проблема еще и в том, что в России сегодня отсутствует государственная позиция по вопросам плотности населения и вообще характера расселения. РОССТАТ составил ТОП 5 вымирающих регионов России, откуда все бегут.



На первом месте Чукотка. За 30 лет этот край потерял более двух третей жителей. На втором месте по уровню обезлюдения оказалась Магаданская область: минус 64% населения за 30 лет. Сейчас в Магаданской области осталось всего 139 тысяч человек.



На третьем месте - Мурманская область (минус 36% населения). На четвертом - Республика Коми (минус 36% населения). На пятом - Камчатка.



Как исправить ситуацию? С таким вопросом мы обратились к председателю Наблюдательного совета Института демографии и регионального развития Юрию Крупнову.



- Народ бежит с Северов, а государство делает вид, что ничего не происходит. За 30 лет сотни населенных пунктов исчезли с карты страны. И никто по этому поводу не объявляет ЧС. К сожалению, в российской элите господствует теория американского типа "глобальных городов".



Согласно этой теории лет через 20 все население расселят в 50 мегаполисов. Именно поэтому и стимулируют переселение из малых городов в Москву и Петербург. Позицию Газпрома можно понять: протянуть одну трубу для одного мегаполиса - это быстро и дешево.



Я считаю рассуждения представителя Газпрома об уничтожении малых городов преступными. И возникает вопрос: у нас государство вообще есть? И что оно по этому поводу думает? Вот в Минэкономразвития представили вариант стратегии пространственного развития страны, где о малых городах практически ничего нет. Как это понимать, я не знаю.



"СП": В чем вы видите выход?



- Я считаю, что необходимо дать четкую политическую оценку нашумевшему выступлению в Екатеринбурге представителя компании "Газпром". Далее - представить ясный и действенный план развития малых городов в новой Стратегии пространственного развития РФ.



После этого - утвердить генеральную схему расселения РФ, основанную не на мегаполисной, а на ландшафтно-усадебной малоэтажной урбанизации. Ну и далее дать поручения профильным министерствам создать концепцию концентрации населения в России в целом, - считает демограф Юрий Крупнов.



Опустение российских территорий - это еще и вопрос геополитики. Ведь не ровен час, на опустевшие российские территории могут появиться претенденты. В последнее время все чаще попадаются статьи о притязаниях Японии на наши исконные территории. Так, наш президент отказал Японии, которая хотела вкладывать значительные инвестиции в развитие Дальнего Востока в обмен на постепенную передачу Курильских островов.



Площадь этих островов очень небольшая, но ради них Япония "готова пойти на очень многое". Однако Владимир Путин ответил, что Курилы являются суверенной российской территорией.



А ведь опустение наших территорий может поставить под угрозу безопасность России. Например, на тех же Курильских островах могли появиться американские военные базы. Так что спасение малых городов России - это еще и вопрос безопасности страны.