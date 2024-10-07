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Белый дом под шквалом критики за отсутствие помощи пострадавшим от урагана
12:11 08.10.2024

Нет денег на ветер:
Президентская кампания демократов получила еще один удар

Андрей Кузмак

Прошедший вдоль восточного побережья США ураган "Хелен" стал очередным и на данный момент самым серьезным испытанием для Белого дома. Сотни человек числятся пропавшими без вести, ущерб оценивается в $34 млрд. Длительное бездействие федеральных властей, беспорядок с организацией спасательных мероприятий и ничтожные суммы компенсаций вновь вернули в общественную дискуссию вопросы о том, как и куда расходует средства Белый дом. Подробности - в материале "Известий".

Исторические масштабы

Ураган "Хелен", третий по мощности и масштабу за последние 36 лет, обрушился на территорию США 27 сентября и прошел по восточной части страны, в совокупности по землям 12 штатов. Наибольший ущерб понесли Флорида, Северная и Южная Каролина, Джорджия и Теннесси. Официальные данные относительно жертв стихии постоянно обновляются. На текущий момент их число составляет 227 человек.

Более 3,5 млн американцев остались без электричества. По оценкам Moody’s Analytics, совокупные финансовые потери составят около $34 млрд. Предупреждения о надвигающейся стихии стали поступать еще 22 сентября, берегов Флориды она достигла 27-го числа.

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Бездействие и халатность

Неприятности для Белого дома начались практически сразу. Сначала Джо Байдена и особенно Камалу Харрис начали упрекать за неприемлемо длительное молчание и бездействие. Вице-президенту припомнили, как она отменила ежегодное совещание по вопросам готовности страны к начинающемуся в начале лета сезону атлантических ураганов. Традиционно это мероприятие проходит именно под руководством второго человека в государстве. Следующая порция гнева обрушилась на Харрис после публикации постановочной фотографии, где кандидат в президенты США изображала работу над планом спасательных работ.

Пока Белый дом бездействовал, в США развернулась масштабная кампания помощи, инициированная в социальных сетях частными благотворительными организациями и простыми американцами. Региональные аэропорты были заполнены самолетами, на которых в пострадавшие штаты доставляли помощь и на которых вывозили оставшихся без жилья сограждан.

Бюрократический хаос породил среди сторонников Трампа теорию, в соответствии с которой ураган "Хелен" является рукотворным и был специально направлен на республиканские штаты. В свою очередь, Байден причиной сезонного урагана назвал изменение климата, а тех, кто думает иначе, "безмозглыми". Тем не менее последующие действия членов его кабинета только усилили подозрения в том, что помогать "красному" штату Вашингтон не спешит, комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

- Современные технологии позволяют заранее смоделировать, куда придется основной удар стихии. Сейчас действительно получилось так, что, например, в более республиканской Северной Каролине разрушена инфраструктура, приготовленная для президентских выборов. Тот факт, что правительство не пришло на помощь, в этом контексте как минимум выглядит как злой умысел Белого дома, - отмечает эксперт.

Удар по репутации

После трехдневной паузы Белый дом отреагировал, направив 1 тыс. военнослужащих для оказания помощи в восстановительных работах. Спустя еще два дня Байден и Харрис по отдельности отправились в пострадавшие штаты, где вице-президент пообещала, что Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) выделит "десятки тысяч долларов", чтобы помочь пострадавшим с ремонтом домов и оплатой гостиниц.

Однако дальше начало происходить нечто слабо объяснимое. Сначала министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил журналистам, что у FEMA "нет средств" для осуществления спасательных работ в период сезона ураганов. Эта реплика вызвала информационный шторм. Республиканцы тут же припомнили чиновнику $1,4 млрд, ранее потраченных на программы адаптации нелегальных мигрантов. Эти статьи бюджета агентства продолжают исполняться.

Не остался в стороне и Дональд Трамп. "Ужасающее бедствие обрушилось на Северную Каролину, Джорджию, Южную Каролину, Алабаму, Теннесси, Флориду и Вирджинию - настолько мощным был ураган. Но администрация Харрис и Байдена говорит, что у них нет денег. Они растратили все деньги. У них нет денег, потому что их потратили на нелегальных мигрантов", - заявил он, выступая перед сторонниками в Мичигане. Разумеется, вспомнили и о средствах, направленных за рубеж, в том числе на Украину.

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Еще одним решением, вызвавшим острую критику, стал введенный министром транспорта Питером Буттиджичем запрет на полеты беспилотников над районами, пострадавшими от катастроф. В условиях отсутствия связи и электричества и до момента реакции правительства это был единственный способ найти пропавших без вести (а в одной только Северной Каролине их на данный момент более тысячи) или оказать помощь.

Немного наличных

На брифинге, посвященном вопросам ликвидации последствий урагана, Харрис рассказала о выделении из фондов FEMA помощи в $750 каждому пострадавшему. По всей видимости, Белый дом находится где-то в середине процесса распутывания нюансов американской бюрократической системы, чтобы впоследствии перенаправить средства из других фондов (тем более в условиях временного финансирования). Сейчас $750 - это все, что на данный момент федеральное правительство может предложить гражданам.

Последствия ураганов в США и то, как на них реагируют власти, действительно зачастую оказывают влияние на электоральные предпочтения, напоминает Владимир Васильев.

- Ураганы вроде "Эндрю" (1992 год) или "Катрины" (2005 год), как считается, во многом изменили ход политической истории страны. Первый, по всеобщему мнению, когда-то похоронил президентскую кампанию Буша-старшего, второй нанес фатальный урон амбициям его сына. Причем обоих в свое время упрекали в том, что они увлеклись внешнеполитическими проектами, будь то холодная война или операции на Ближнем Востоке, и пренебрегли обязанностями внутри страны. Претензии же к FEMA касаются еще и тенденции перекладывать расходы в ходе стихийных бедствий на бюджеты отдельных штатов. К тому же FEMA, похоже, действительно потратила на мигрантов то, что должно было быть потрачено на пострадавших от стихии, - резюмирует эксперт.

Источник - Известия
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