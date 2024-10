The Telegraph: в Британии скрывают статистику преступлений среди мигрантов

Наконец-то всплыла вся тревожная правда о массовой миграции

Риски, связанные с миграцией, стали настолько велики, что их невозможно игнорировать, пишет The Telegraph. Иммиграция снижает уровень жизни в обществе. Некомпетентные власти скрывают ситуацию, но народ им больше не верит, признает автор статьи



Провал политики массовой миграции - неприятная правда для современной Британии. Мы хотели верить в сказку о том, что сто́ит нам распахнуть двери, и в Великобританию хлынет поток мигрантов со всего мира, превращая страну в процветающее многокультурное пространство. Но одного желания недостаточно, и по мере появления новых данных экономическое чудо все больше напоминает мираж.



В Бюро бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) недавно заявили, что въезжающий в Великобританию "низкооплачиваемый 25-летний мигрант" к моменту достижения 66 лет обойдется налогоплательщикам в 150 тысяч фунтов стерлингов, к 80 годам эта сумма достигнет 438 тысяч, а если он доживет до ста лет - 1,2 миллиона.



Недавно мы наблюдали худший показатель роста ВВП на душу населения с 1970-х. Это однозначно указывает на то, что иммиграция не способна волшебным образом повысить уровень жизни. В 2023 году ее прирост составил 685 тысяч человек, однако мы по-прежнему страдаем от снижения производительности, финансовых трудностей, увеличения расходов на соцобеспечение и стагнации экономического роста. Национальная статистическая служба (Office for National Statistics, ONS) на днях сообщила, что, по сравнению с прошлым годом, ВВП на душу населения в период с апреля по июнь сократился на 0,3%.



И это мы еще не упомянули то, что OBR называет разводнением основного капитала: уровень иммиграции намного превышает способность нашего государства адаптироваться. Итак, наше здравоохранение рассыпается, дороги забиты, инфраструктура рушится. И дальше будет только хуже: за 27 лет, прошедших с 1997 года, чистая миграция увеличила численность населения страны на шесть миллионов человек. В течение следующих 13 лет это число легко может удвоиться.



Но вот в чем особенность неприятной правды: люди пойдут на все, чтобы ее скрыть. Вообще есть веские доказательства того, что это уже происходит: на этой неделе бывший министр иммиграции Роберт Дженрик (Robert Jenrick) предупредил, что от британской общественности скрывают статистику преступлений среди мигрантов. Без этих данных вести серьезную дискуссию о феномене иммиграции в целом нельзя. Дания, например, ведет сравнительные таблицы на основе правительственных данных, согласно которым уровень преступности среди выходцев из Кувейта, Туниса, Ливана и Сомали в восемь раз выше показателя среди собственно датчан.



Наш правящий класс либо некомпетентен, либо слишком неохотно объясняет людям, оплачивающим весь этот политический проект, чего он им сто́ит на самом деле. Мы знаем точно, что в настоящее время 12% наших заключенных - иностранцы. Мы будем их убирать? Черта с два: Британия не может даже выдворить главаря банды растлителей малолетних из Рочдейла Кари Абдула Рауфа (Qari Abdul Rauf), хотя решение о его депортации вынесли без малого десять лет назад.



Как отметил парламентарий Нил О'Брайен (Neil O’Brien), такие разумные страны, как Дания, Нидерланды и Германия, куда лучше Великобритании справляются с оценкой чистого налогового вклада различных групп мигрантов. В Великобритании данные, к сожалению, неоднородны и ограничены. Национальная статистическая служба становится национальным позором: то она позволила трансэкстремизму повлиять на результаты последней переписи, то теперь жалуется, что собирать информацию о мигрантах слишком сложно и затратно. Управление по налогам и таможенным сборам когда-то публиковало данные о сумме налогов, уплачиваемых в зависимости от гражданства, но теперь этого нет.



Это затрудняет понимание того, что творится в нашем обществе на самом деле. Благотворительные организации левого толка пишут статьи о "росте неравенства". Но мы-то знаем, что доходы мигрантов неоднородны: одни зарабатывают мало, другие, как видно из списков богачей, являются обеспеченными людьми. Крупномасштабная миграция приводит к сильному разбросу доходов и создает впечатление большей неравномерности, подтверждая необходимость забирать у богатых и отдавать бедным.



Элиты хотят от людей веры в то, что все нормально: мол, массовая миграция - это безусловное благо, не связанное с такими проблемами, как наш хронический жилищный кризис. Но вот беда: народ больше в подобное не верит и хочет пускать в страну только настоящих просителей убежища, чье выживание зависит от нашего сострадания. Он хочет, чтобы двери нашего государства всеобщего благосостояния были открыты для лучших и наиболее одаренных, но не для всего мира.



Европейская политика меняется на глазах. Властному сообществу Британии следует рассматривать растущую поддержку АДГ в Германии, триумф Герта Вилдерса в Нидерландах, победу Партии свободы на парламентских выборах в Австрии как предзнаменование грядущего. Продолжая игнорировать и называть фанатиками всех тех, кого беспокоит феномен массовой миграции, они могут оказаться не у дел на фоне приливной волны правого популизма.



Автор: Аннабель Денем (Annabel Denham).