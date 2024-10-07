Многовекторный Токаев решил доверить строительство АЭС международному консорциуму

12:15 08.10.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае одобрения гражданами на референдуме строительства атомной электростанции ее возведение и эксплуатацию следует доверить международному консорциуму. Однако существует мнение, что это несет большие риски для страны, пишет socialism.kz.



Как известно, на общенациональном референдуме по данному вопросу, прошедшем в Казахстане 6 октября, победили сторонники АЭС. По предварительным данным, за ее строительство проголосовали 72,3% участников референдума, 27,7% высказались против.



"Но реакция властей еще до конца голосования еще раз показала двойственность и "многовекторность" этого мероприятия, так как президент Токаев предложил передать строительство АЭС некому "международному консорциуму",

- пишет издание.



Авторы добавляют, что предложение президента Казахстана доверить строительство первой атомной электростанции в стране международному консорциуму вызывает немало вопросов и требует более детального анализа.



"Прежде всего, необходимо понимать, что „международный консорциум" - это не просто группа компаний, объединенных общими интересами. Речь идет о сложной структуре, где могут быть задействованы компании с разным уровнем влияния, различными технологиями и, главное, с потенциально противоречащими интересами. Вопрос доверия к такому консорциуму, особенно в контексте строительства АЭС, становится критическим. Нельзя забывать, что АЭС - это не просто объект инфраструктуры, а источник потенциальной опасности. Выбор неправильного подрядчика, ошибки в проектировании или некачественная стройка могут привести к катастрофическим последствиям, подобным Чернобыльской или Фукусимской трагедиям",

- далее пишет издание.



Таким образом, отмечают авторы, вопрос выбора международного консорциума для строительства АЭС в Казахстане требует тщательной проработки и глубокого анализа следующих ключевых аспектов.



"В частности, есть факторы, которые могут дестабилизировать ситуацию в будущем, ведь они являются копией колониальной системы в сфере добычи. Слепое копирование этой схемы в энергетической сфере может вызвать обратный эффект",

- говорится в публикации.



Авторы отмечают наличие ряда рисков при принятии данного решения.



Политические риски: консорциум может быть составлен из компаний, представляющих страны с различными политическими интересами. Возможны ситуации, когда политические разногласия между государствами могут негативно отразиться на строительстве и эксплуатации АЭС.



Экономические риски: участники консорциума могут иметь разные финансовые возможности, что может привести к дисбалансу и неэффективности. Кроме того, необходимо проанализировать уровень коррупции в компаниях-участниках, чтобы исключить злоупотребления.



Технологические риски: в консорциуме могут быть компании с разными технологиями, которые могут быть несовместимы или не отвечать требованиям безопасности. Важно также учесть уровень компетенции компаний в строительстве и эксплуатации АЭС.



Экологические риски: выбор консорциума должен учитывать не только экономические и технические аспекты, но и экологические. Необходимо проанализировать, насколько компании, входящие в консорциум, ответственны к окружающей среде и готовы минимизировать негативное влияние АЭС на экологию.



"В свете всех этих рисков, предложение Токаева может показаться наивным. Строительство АЭС - это стратегический проект, который должен быть максимально прозрачным и контролируемым. Доверять столь важный проект международному консорциуму, состоящему из компаний с различными интересами, может привести к непредсказуемым последствиям. Важно помнить, что безопасность и экологическая ответственность должны быть на первом месте. Вместо того, чтобы „усидеть на нескольких стульях" и искать компромиссы, правительство Казахстана должно тщательно взвесить все „за" и „против" и принять осознанное решение, которое будет отвечать интересам страны. Это означает необходимость провести глубокий анализ предложений от разных компаний, выбрать наиболее компетентного и ответственного подрядчика, сформулировать четкие требования к проектированию, строительству и эксплуатации АЭС и создать систему контроля за выполнением всех этапов проекта",

- заключает издание.