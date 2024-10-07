"Заговор" чиновников, равный госизмене: Всех связывает одна главная деталь.., - А.Ревнивцев

12:20 08.10.2024

"ЗАГОВОР" ЧИНОВНИКОВ, РАВНЫЙ ГОСИЗМЕНЕ: ВСЕХ СВЯЗЫВАЕТ ОДНА ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ



Андрей Ревнивцев

07 Октября 2024



Если в поисковике вбить фразу "Дело о взятке возбуждено против…", то на экране появится длинная лента новостей с перечислением фамилий, должностей, мудреных аббревиатур и чисел с семью, восемью, а то и девятью нулями. Чуть ли не каждый день за руку хватают очередного мэра, вице-мэра, замминистра, начальника департамента и так далее. Казалось бы, столько задержаний, СК и ФСБ не успевает работать. Однако чиновники, несмотря горький опыт коллег и перспективу получить реальный срок, все равно мутят хитрые схемы и набивают карманы чужими деньгами. Царьград расскажет, почему это происходит.



Дворцы и автопарки у скромных госслужащих



На днях арестовали заместителя руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Сергея Ципровского. Его взяли прямо на рабочем месте по делу о хищении 580 миллионов рублей у ПАО "Россети Волга". Чиновник считался непотопляемым и работал при нескольких губернаторах.



На него вышли по цепочке: летом арестовали видного в регионе энергетика - экс-руководителя МУП "УльГЭС" Александра Игнатьева, а потом пришли за человеком, который готовил ключевые решения агентства по большинству вопросов. Если его вину докажут, возникает вопрос: куда скромный чиновник из провинции может потратить более чем полмиллиарда рублей, чтобы не вызвать подозрений?



Еще одна новость из последних. Арестован бывший депутат Госдумы от Архангельской области Григорий Шилкин (партия "Новые люди"). По версии следствия, Шилкин, будучи гендиректором ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", сумел вывести из-под процедуры банкротства автопарк компании и по-быстрому продал 38 машин другой фирме - некоему ООО "Партнер", учредителем которого был, как вы уже догадались, сам Шилкин. Из состава владельцев этой организации он, впрочем, вышел в феврале 2021-го. В настоящее время экс-депутат является владельцем двух компаний - ООО "Энергоактив" (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям) и ООО "Лайтсервис" (управление эксплуатацией нежилого фонда).



Неудивительно, что автомобили при таких обстоятельствах ушли за бесценок - в 10 раз ниже рынка. Сейчас бывший народный избранник в СИЗО, ему вменяется растрата в особо крупном размере. Причем, помимо "уведенных" автомобилей, в деле могут появиться новые эпизоды - и тогда сумма хищений вырастет до 2 млрд рублей.



Шилкин в "аквариуме" на избрании меры пресечения в Басманном суде, который арестовал его по ходатайству следствия на два месйца//Скриншот поста с ТГ-канала t.me/moscowcourts



Два миллиарда - это доплата в 10 000 рублей для более чем 16 500 учителей или воспитателей детских садов в течение года,

- комментирует новость публицист Сергей Колясников.



Еще ранее за решетку угодил замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковник Сергей Симоненко. Даже на Кубани оказалось непросто скрыть "статусное потребление" офицера внутренней службы. На его должности со всеми премиями и надбавками зарплата составляет несколько сот тысяч рублей. Явно маловато, чтобы содержать 50 объектов недвижимости, 20 машин премиального класса (в том числе Zeekr, Lixiang L9, BMW X5 и BMW X6) и накопить четверть миллиарда рублей на счетах.



Кроме распиливания денег на госконтрактах Симоненко обвиняют в ряде уголовных преступлений, не связанных с коррупцией. Например, в организации покушения на убийство подчиненного и покушении на поджог. Кстати, любопытно, что Симоненко рассматривался на должность руководителя краевого главка МЧС, ставшую вакантной после ареста предыдущего начальника - генерал-майора внутренней службы Олега Волынкина. Можно пошутить, что это несчастливое, заговоренное место, но проблема, как видится, в другом. О ней - чуть позже.



Почти всегда коррупционеров связывает круговая порука. Следователи хватают одного, он начинает давать показания - включается "принцип домино". Костяшки падают одна за другой, и вскоре выясняется, что десятки чиновников и бизнесменов разного уровня скованны одной цепью.



Что можно купить на наворованное



И это только несколько последних резонансных случаев. Можно сказать, капля в море. Но давайте посчитаем, сколько накапало. Для упрощения возьмем только деньги, которые "лежат на поверхности" и фигурируют в уголовных делах.



Итак, 580 миллионов Ципровского + 2 миллиарда Шилкина + 250 миллионов Симоненко. Возьмем ущерб по резонансному делу экс-замминистра обороны Иванова. Его, напомним, оценили в 2,18 млрд рублей. Итого получаем более пяти миллиардов рублей.



Что на это можно купить?

16 тысяч дронов-"мавиков";

автопарк из 3,5 тыс. "буханок" для эвакуации раненых;

83 тыс. карабинов для борьба с украинскими БПЛА;

сделать единовременную выплату в 40 тыс. рублей для всех людей, эвакуированных из Курской области;

50 тыс. комплектов спутникового интернета "Старлинк".



Впрочем, в реальности суммы в десятки или даже в сотни раз больше. Коррупционных дел множество. Для понимания: по данным Судебного департамента при Верховном суде России, только за прошлый год (за текущий информации еще нет) за "преступления против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления" были осуждены 8725 человек, из которых более 1,6 тыс. - за получение взятки. Есть города, в которых мэры садятся в тюрьму один за другим. Три-четыре года поработал - в тюрьму, следующий. И это вовсе не "новый тридцать седьмой год": в подавляющем большинстве случаев вина казнокрадов доказывается "железно". Но система так устроена, что, попав в нее, очень непросто идти против течения. Если берут на лапу все или почти все, то честный человек становится опасным, и среда обязательно найдет способ его отторгнуть.



Потенциальный казнокрад встает перед задачей с несколькими вводными. Мы имеем: возможность брать взятки как не в себя, иметь почет и пользоваться всеми благами своего положения. Такая возможность вшита в саму суть круговой поруки, когда все "уважаемые люди" - от почтмейстера до городничего - что-нибудь да "подворовывают".



А какие риски? Они есть, и чиновники не слепые, тоже читают новости. Однако, вероятно, думают, что в худшем случае они сядут на пару лет в тюрьму, а поскольку сумеют припрятать часть награбленного, проведут время не так уж и плохо. Выспятся, отдохнут… О том, какая малина царит в русских тюрьмах, мы, увы, знаем по недавним терактам, когда исламисты за деньги покупали у охраны все что угодно, вплоть до ножей, которыми эту охрану и резали.



При отсутствии нравственной базы в таких обстоятельствах человек готов рискнуть. И рискует. Тем более, в последнее время еще появилась возможность очиститься через СВО – это, конечно, опасно, но чиновник думает, что сумеет договориться об "особых условиях" и за ленточкой. Правда, не всегда получается.



Что с того?



Все это говорит о том, что коррупцию, особенно в крупном и особо крупном размере, пора признать стихийным бедствием и бороться с ней самыми жесткими способами. Например, приравнять ее к измене Родине со всеми вытекающими отсюда сроками и режимами, а учитывая, что наша страна ведет СВО, наказанием может быть и высшая мера. Ребята гибнут на фронте, а в это время в теплом и сытом тылу чиновники варуют, как будто в последний раз



Когда человек будет знать, что за махинации с землей, госзакупками и бюджетными деньгами вместо 5 лет колонии (из которых он отсидит 3 года и выйдет по УДО) он получит пулю в лоб, то сто раз подумает, прежде чем влезет в авантюру. Есть робкая надежда, что эти перспективы отпугнут потенциальных мздоимцев, а во власть будут стремиться люди, которым интересно не личное обогащение, а реализация крупных и сложных проектов.



Ну а тем, кто еще ворует – совет от Царьграда, лучше сдаться сейчас, пока законодательство относительно мягкое. Потому что потом все может измениться, вернутся бойцы с СВО и они спросят уже по-другому.