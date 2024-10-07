Самые высокооплачиваемые лидеры государств. N1 - сингапурский премьер Вонг с $1,69 млн в год

|19:45 Глава ЦИК Казахстана объявил результаты референдума
19:42 "Владимир Путин рулит" - В Нигере записали рэп
19:37 Российские войска на границе Курской и Сумской областей разбили десять бригад ВСУ (видео)
19:27 Луиза Эшрокова из Башкирии стала Королевой Азии
18:56 Вируса Марбурга. Очередная глобальная эпидемия: Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением
15:45 Ураган "Хелен" повлияет на итоги выборов в США, но непонятно, в чью пользу
15:40 Впервые в истории Казахстана: Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу (по версии IBO)
15:37 Западу поставлен тяжелый диагноз. Придется лечить, - В.Корнилов
12:03 Секретная революция Путина: как ВВП планирует обыграть Запад
12:00 О пассионарности арабских государств, - П.В.Густерин
11:44 Суицид европейского автопрома - что загнало Volkswagen в петлю
11:37 ВС РФ приступили к операции по блокаде Покровска
10:47 Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии
09:50 За КазАЭС проголосовало 71,12% участников референдума. Явка составила 63,66%
09:39 Курская дуга, 6 октября: Спецназ НАТО провалил операцию "Wildschwein Jag", - Р.Маркуш
08:10 Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел Казахстана
08:05 Британская империя продолжает распад. На очереди - Фолкленды и Гибралтар, - В.Корнилов
06:13 Подлили нефти в огонь: как ближневосточный кризис скажется на ценах, - Дмитрий Мигунов
05:36 Telegraph: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов
05:31 Командир иранского спецназа КСИР генерал Каани перестал выходить на связь после авиаудара в Ливане
05:09 Студенты не согласны: эхо ближневосточной трагедии в Германии, - ФСК
05:04 Израиль ставит диверсии против Ливана на конвейер, - Игорь Субботин
05:02 Нефть закипает на фоне ближневосточного конфликта, - А.Башкатова
04:58 71,8% граждан проголосовали "за" строительство АЭС в Казахстане – exit poll
01:25 Одоление ига. Часть V. Донбасс обетованный, - Александр Проханов
01:13 Загадка битвы у реки Долен. Кто (и против кого) сражался в XIII веке до нашей эры в центре Европы
01:05 Франция усиливает защиту от нелегалов, - Данила Моисеев
01:01 Трудовые мигранты массово покидают Россию, - В.Панфилова
00:59 Утопающие демократы США хватаются за нелегальную соломинку. Миграционный кризис усугубляется, - В.Прохватилов
00:58 О "нейтральности" арабских членов БРИКС, - "Катехон"
00:56 В газохранилищах Узбекистана накоплено более 5,1 млрд кубометров газа на зиму - министр энергетики Мирзамахмудов
00:54 "Что посеешь": выращенные Западом боснийские радикалы терроризируют Европу, - А.Белов
00:49 Завоевать народ через образование и здравоохранение, - Мурат Мусабаев
00:44 Мирзиеев летит поздравить Путина с Днем рождения
00:42 Глобальная перестройка и Эволюция мирового порядка, - Кадыр Маликов
00:28 Израиль и Иран мерятся целями. Противники выясняют, чей удар будет сильнее, - С.Строкань
|Самые высокооплачиваемые лидеры государств. N1 - сингапурский премьер Вонг с $1,69 млн в год
12:28 08.10.2024
Названы самые высокооплачиваемые лидеры государств
Forbes назвал самых высокооплачиваемых лидеров государств и раскрыл их зарплаты
Самым высокооплачиваемым лидером стран в мире стал глава правительства Сингапура Лоуренс Вонг, пишет Forbes.
Заработная плата сингапурского премьер-министра, который занял свой пост в мае этого года, составила около $1,69 млн в год.
Второе почетное место – у президента Швейцарии Виолы Амхерд: $569,5 тыс. в год.
Тройку замыкает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, заработок которого $412,5 тыс. в год.
Президент США Джо Байден – на четвертом месте: хозяину Белого дома из госказны платят $400 тыс. в год.
Александра Бурнашева