Самые высокооплачиваемые лидеры государств. N1 - сингапурский премьер Вонг с $1,69 млн в год

12:28 08.10.2024

Названы самые высокооплачиваемые лидеры государств

Forbes назвал самых высокооплачиваемых лидеров государств и раскрыл их зарплаты



Самым высокооплачиваемым лидером стран в мире стал глава правительства Сингапура Лоуренс Вонг, пишет Forbes.



Заработная плата сингапурского премьер-министра, который занял свой пост в мае этого года, составила около $1,69 млн в год.



Второе почетное место – у президента Швейцарии Виолы Амхерд: $569,5 тыс. в год.



Тройку замыкает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, заработок которого $412,5 тыс. в год.



Президент США Джо Байден – на четвертом месте: хозяину Белого дома из госказны платят $400 тыс. в год.



Александра Бурнашева