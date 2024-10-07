 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самые высокооплачиваемые лидеры государств. N1 - сингапурский премьер Вонг с $1,69 млн в год
12:28 08.10.2024

Названы самые высокооплачиваемые лидеры государств
Forbes назвал самых высокооплачиваемых лидеров государств и раскрыл их зарплаты

Самым высокооплачиваемым лидером стран в мире стал глава правительства Сингапура Лоуренс Вонг, пишет Forbes.

Заработная плата сингапурского премьер-министра, который занял свой пост в мае этого года, составила около $1,69 млн в год.

Второе почетное место – у президента Швейцарии Виолы Амхерд: $569,5 тыс. в год.

Тройку замыкает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, заработок которого $412,5 тыс. в год.

Президент США Джо Байден – на четвертом месте: хозяину Белого дома из госказны платят $400 тыс. в год.

Александра Бурнашева

Источник - МК
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