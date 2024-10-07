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|Новый вид жаб обнаружен в Китайском Гуандуне. Имя им дали - Boulenophrys pepe
12:34 08.10.2024
На юге Китая был обнаружен новый вид жаб
Гуанчжоу, 4 октября /Синьхуа/ -- Китайские исследователи обнаружили новый вид рогатой жабы, получивший название Boulenophrys pepe, в одном из природных заповедников провинции Гуандун /Южный Китай/.
Результаты исследования, проведенного командой из Гуандунского политехнического института инженерной защиты окружающей среды совместно с другими учреждениями, были опубликованы в международном научном журнале Zootaxa.
Новый вид был обнаружен в вечнозеленых широколиственных лесах на высотах от 490 до 540 метров, где горные ручьи и слой опавшей листвы создают разнообразные системы микросреды.
По словам члена исследовательской команды Линь Шиши, новый вид жабы значительно отличается от близкородственных видов раздутыми губами.
Он отметил, что жаба Boulenophrys pepe очень чувствительна к изменениям в лесной экосистеме. Открытие этого нового вида жаб расширяет понимание биоразнообразия и показывает, что усилия Китая по сохранению горных лесных экосистем были очень эффективными.