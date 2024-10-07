"Есть все возможности". О чем договорился Путин с партнерами по СНГ

18:14 08.10.2024

В Москве проходит заседание глав СНГ



МОСКВА, 8 окт - РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве идет заседание Совета глав государств - членов СНГ. Цель - подвести итоги года. Нашлось время и для двусторонних переговоров российского президента с коллегами. О главном - в материале РИА Новости.



"Самые близкие друзья"



Саммит в Большом Кремлевском дворце открылся в узком составе. Помимо российского лидера, участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - участников Содружества независимых государств



"Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации, - напомнил Путин, открывая встречу. - Для нас страны Содружества - самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры, и мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества".



Президент уверен, что "у нас есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре".



Одной из основных тем стало экономическое взаимодействие в рамках Содружества. "Общими усилиями создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры, - подчеркнул Путин. - Расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют, их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85 процентов". Процессы импортозамещения на пространстве объединения также идут быстрыми темпами - "тем самым укрепляется технологический суверенитет".



"Ключевым направлением совместной работы по линии Содружества традиционно является борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией", - отметил российский президент.



В этом контексте своевременной стала инициатива главы Узбекистана Мирзиеева разработать программу сотрудничества в области дерадикализации: "исхожу из того, что мы сегодня примем решение об утверждении (этой программы. - Прим. ред.)", - заявил Путин.



Большое значение имеет тесная координация членов СНГ на внешнеполитическом треке. Кроме того, участники объединения не забывают и об общей истории: в 2025-м совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Путин рассказал о предложении учредить в Содружестве почетное звание города трудовой славы и присвоить его населенным пунктам, жители которых внесли особый вклад в завершение ВОВ.



Говорили и о перспективах расширении существующего формата Содружества. Президент Казахстана, в частности, предложил рассмотреть вопрос учреждения формата "СНГ+". Данная площадка станет "основой для расширения региональных связей", подчеркнул он.



Не только переговоры



Официальной дискуссией и торжественным приемом программа саммита не ограничилась. Гости начали прибывать в Москву еще накануне заседания, что совпало с 72-м днем рождения Путина, 7 октября. Побеседовали в неформальной обстановке.



"Лидеры СНГ все были в Ново-Огареве, поздравляли Путина с днем рождения", - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



"Разговор был спокойный, откровенный, дружеский", - оценил неформальную встречу помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.



Не обошлось и без других активностей. Александр Лукашенко, например, перед саммитом наломал дров - в прямом смысле. "Разминка перед официальной повесткой", - сообщил близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал "Пул Первого", выложив соответствующий видеоролик.



Физкультуре уделил внимание и Никол Пашинян - прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки и похвалил "красивую дорожку".



Большой интерес вызвали отдельные двусторонние переговоры Путина - с Ильхамом Алиевым и Пашиняном. Примечательно, что на общей встрече лидеров стран СНГ те сидели рядом.



Баку и Ереван продолжают процесс делимитации границ. Москва как один из главных посредников армяно-азербайджанского урегулирования, разумеется, следит за событиями. Но на встречах затронули и другие сферы. Россия продолжает наращивать темпы экономического сотрудничества с закавказскими партнерами.



В частности, торговый оборот с Азербайджаном достигает 4,3 миллиарда долларов. "Много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития, - подчеркнул Путин на встрече с Алиевым. - Они все перспективные, они все реальные, живые проекты, и двусторонние, и многосторонние".



Не хуже обстоят дела и с Арменией. "Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в два с половиной раза, превысив 8,3 миллиарда долларов, - рассказал Путин на переговорах с Пашиняном. - Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14-16 миллиардов долларов. Это рекордный показатель".



Обсуждение других вопросов лидеры оставили за закрытыми дверями.



Пашинян позитивно оценил переговоры, сообщила его пресс-секретарь. Кроме того армянский премьер заверил, что Ереван уже в этом месяце готов подписать с Баку проект мирного соглашения.



В будущем году председательство в СНГ в рамках ротации (по алфавиту) перейдет от России к Таджикистану. Но традиционные тесные контакты Москвы с партнерами, разумеется, продолжатся. Российская сторона ждет гостей на саммит БРИКС, который откроется в Казани уже через две недели.