Al Jazeera: европейцев отвлекают от реальных проблем конфликтом на Украине

18:17 08.10.2024

Al Jazeera

Катар



Почему руководство Европы хочет войны?



ЕС находится в глубоком экономическом и политическом кризисе, сообщает Al Jazeera. Его лидеры пытаются исправить ситуацию с помощью военных действий, отвлекая внимание общественности от реальных проблем на конфликт на Украине, считают авторы статьи.



Сантьяго Забала (Santiago Zabala), Клаудио Галло (Claudio Gallo)



Европейский союз находится в глубоком кризисе, и его лидеры хотят исправить ситуацию с помощью военных действий.



Тревога и гнев по поводу будущего Европейского союза нарастают уже некоторое время. ЕС находится в тисках углубляющегося кризиса – или, точнее, нескольких углубляющихся кризисов: стоимости жизни, жилищного, миграционного, вялого экономического роста и, прежде всего, политического. Он сталкивается с серьезным вызовом со стороны крайне правых, которые набирают популярность во многих европейских странах, угрожая разрушить хрупкую сплоченность ЕС и "либеральные ценности".



Всего несколько дней назад крайне правая "Австрийская партия свободы" (АПС) победила на выборах в Австрии, набрав 30% голосов. У нее недостаточно голосов, чтобы единолично сформировать правительство, но ее другие европейские коллеги находятся у власти или входят в правительство в 9 из 27 стран ЕС.



На международном фронте, пожалуй, самым серьезным вызовом для ЕС являются продолжающиеся военные действия в соседней Украине, которым не видно конца из-за постоянного притока оружия из Европы и США. И, конечно, существует серьезная проблема изменения климата, которая становится причиной смертоносных стихийных бедствий.



Неудивительно, что реакцией политического руководства ЕС на эти нарастающие кризисы стало не устранение их коренных причин, сводящихся к разрушительной неолиберальной политике, которую они с радостью приняли. Вместо этого их реакцией стало подстрекательство к войне, возможно, в надежде, что это поможет европейцам забыть о своих проблемах.



За последние два года мы неоднократно слышали, что самая большая угроза европейской безопасности – это Россия, и что решение этой проблемы заключается в победе на Украине. Нам неоднократно твердили, что путь к миру – это эскалация.



Европейское оружие поступает на Украину, причем страны ЕС постепенно расширяют его ассортимент, добавляя все более смертоносные и разрушительные экземпляры. Последним стало настойчивое требование европейских лидеров, включая уходящего в отставку главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России.



19 сентября Европейский парламент принял резолюцию с призывом разрешить Украине использовать поставленное Западом оружие для ударов вглубь территории России.



Москва неоднократно предостерегала от подобного шага. Она даже обновила свою ядерную доктрину, снизив порог для применения ядерного оружия.



Запад, продолжая поставки оружия Киеву, ведет конфликт на Украине к большей эскалации. При этом европейцам говорят, что они должны тратить больше средств на оборону, чтобы быть готовыми к тому, что эта самая эскалация, которую они поощряют, выйдет из-под контроля и ЕС окажется втянутым в конфликт с Россией. Андрюс Кубилюс, кандидат на пост первого в истории комиссара по обороне ЕС (должность, созданная для борьбы с "российской угрозой"), считает, что блок должен нарастить свой военный потенциал для возможной конфронтации с Москвой.



Также звучат призывы к созданию "военной экономики". Европейцев подталкивают к мысли о том, что за счет наращивания военной мощи получится поднять ослабленную европейскую экономику.



В сентябре экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) и бывший премьер-министр Италии Марио Драги опубликовал долгожданный доклад "Будущее европейской конкурентоспособности", который многие оценили как "шаг в правильном направлении" для содействия углублению экономической интеграции блока.



"Мир – это первая и главная цель Европы. Но угрозы физической безопасности растут, и мы должны подготовиться", – написал Драги во введении к докладу. Далее он предложил ЕС инвестировать значительные средства в развитие своей военной промышленности.



Европейские лидеры все чаще используют латинское выражение Si vis pacem, para bellum, или "Если хочешь мира, готовься к войне". Проблема с "разжиганием войны ради мира" сегодня заключается в том, что существование ядерного оружия, способного уничтожить человеческую цивилизацию, радикально изменит уравнение "война-мир", особенно в тех случаях, когда одной из стороной конфликта является ядерная держава.



Можно, конечно, возразить, что европейские лидеры много говорят, но мало делают – отсюда и нежелание позволить Украине использовать ракеты большой дальности, несмотря на резолюцию парламента ЕС и всю пылкую риторику. Однако двусмысленность и риторические угрозы по-прежнему опасны, поскольку открывают пространство для военных инцидентов, которые могут иметь серьезные последствия.



Все эти разговоры о войне, подготовке к ней и вооружении для ведения военных действий эффективно отвлекают внимание от многочисленных кризисов ЕС и их истоков.



При всей своей настойчивости в отстаивании прав человека, свободы, демократии и справедливости ЕС, по сути, является неолиберальной организацией, которая в значительной степени защищает право богатых становиться еще богаче. Экономическая политика формируется не исходя из заботы о здоровье и благополучии простых граждан ЕС, а из заботы об обеспечении корпоративных прибылей.



Вот почему государство всеобщего благосостояния отступает по всей Европе; занятость становится все более нестабильной и доминирует в экономике свободного заработка; а цены на продукты питания, коммунальные услуги и жилье для многих становятся неподъемными. Неолиберальная политика ЕС в виде различных торговых сделок с развивающимися странами также разрушает экономику стран Глобального Юга и способствует миграции на континент.



Неолиберальное ядро ​​ЕС также является причиной того, что руководство ЕС не в состоянии обеспечить справедливый "зеленый" переход, не перекладывая его стоимость на плечи простых граждан.



Разжигание войны, вооружение и создание единого военно-промышленного комплекса не решат ни одной из этих проблем. Вместо этого ЕС должен пересмотреть свои политические, социальные, климатические и экономические стратегии, чтобы сосредоточиться на социальных ценностях, демократии с участием населения, плюрализме, благосостоянии, устойчивом росте, мире и сотрудничестве. Это может означать разработку новой формы социализма, которая заменит существующее "неолиберальное бедствие" и поднимет всю Европу.