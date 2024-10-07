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"Станет масштабнее и влиятельнее": как проходит расширение БРИКС, - И.Таран
21:57 08.10.2024

Куба подала заявку на вступление в БРИКС в качестве страны-партнера

Ирина Таран

Куба запросила статус страны - партнера БРИКС в письме президенту России Владимиру Путину, сообщил гендиректор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра. По его словам, БРИКС укрепляет свои позиции "ключевого игрока глобальной геополитики и надежды Глобального Юга". Ранее посол РФ на Кубе Виктор Коронелли сообщил, что Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы. По мнению экспертов, западные страны, планируя изолировать Россию, добились обратного эффекта: Москва сумела расширить взаимодействие со своими партнерами в рамках объединения, популярность которого в мире лишь растет.

Куба запросила статус страны - партнера БРИКС в письме президенту России Владимиру Путину, поскольку РФ сейчас председательствует в объединении. Об этом сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра.

"Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве "страны - партнера" в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения, укрепляющего свои позиции ключевого игрока глобальной геополитики и надежды Глобального Юга", - написал Перейра на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее посол РФ на Кубе Виктор Коронелли сообщил, что Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани кубинскую делегацию, - президент Мигель Диас-Канель уже получил соответствующее приглашение от Владимира Путина.

На прошлой неделе и в МИД Мали выразили надежду на скорую подачу заявки на вступление в БРИКС. Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства этой страны Абдулай Диоп, государство заинтересовано в присоединении к БРИКС и надеется "в ближайшем будущем" вместе с альянсом стран Сахеля подать заявку. При этом Диоп назвал БРИКС альтернативной моделью многостороннего мира, обеспечивающей определенный баланс в международных отношениях.

До этого и в Ливии заявили, что власти востока страны рассматривают вопрос о присоединении к БРИКС в контексте стратегии о развитии связей с другими государствами. В частности, министр иностранных дел правительства востока Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейдж объявил, что он "среди тех, кто поддерживает" присоединение его страны к БРИКС. В беседе с РИА Новости аль-Хувейдж назвал БРИКС важным экономическим блоком.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, десятки государств желают вступить в БРИКС.

"Заявок огромное количество, их уже несколько десятков... Уже приняты новые члены, масштабное расширение было, нужен опыт взаимодействия БРИКС вот в таком расширенном уже составе", - констатировала Захарова.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, уточнил, что одним из условий вступления в БРИКС является неприсоединение к санкциям против членов объединения.

"Требуется проводить суверенный курс, необходимо играть значимую роль в международных и региональных делах, выстраивать со странами БРИКС добрососедские и добрые отношения, не присоединяться к нелегитимным санкциям в отношении членов объединения", - пояснил Рябков.

"Запад в изоляции"

Напомним, Россия с 1 января 2024 года стала председателем БРИКС, и в этот же день к структуре присоединились новые члены: помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В частности, эфиопские власти приняли стратегию взаимодействия с объединением, а глава Совфеда Эфиопии Агегнеху Тешагер заявил о приверженности реализации решений БРИКС.

Председательство России в объединении проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. РФ планирует организовать более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22 - 24 октября, свое участие в нем подтвердили более 30 стран.

По мнению экспертов, все больше государств хотят присоединиться к БРИКС, которое стало "альтернативой инвестиционной реальности Запада".

"Западные страны хотели изолировать Россию и тех, кто ее поддерживает, но теперь сам Запад оказывается в изоляции, поскольку РФ наращивает взаимодействие со своими партнерами в рамках БРИКС", - отметил в комментарии RT директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, для дружественных России стран вступление в БРИКС предоставляет новые возможности развития.

"Куба - одна из первых стран, против которых США ввели жесткие ограничения. При этом государства БРИКС не приемлют санкционной политики Запада и стараются нивелировать ее последствия. Для Кубы присоединение к БРИКС было бы неплохим способом укрепить свою экономику", - говорит Мухин.

Как отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, Куба, вступив в БРИКС, в дальнейшем может стать частью глобального Юга.

"Куба стремится быть страной - наблюдателем в БРИКС, но экономическая ситуация в этом государстве сложная. Однако поддержка, которую может получить Куба, став членом БРИКС, дорогого стоит. В перспективе Куба - потенциальная геополитическая опора Глобального Юга и в целом многополярного мира", - подчеркнул Михайлов в разговоре с RT.

"Впечатляющие результаты"

Аналитики полагают, что за счет присоединения новых членов БРИКС "станет лишь масштабнее и влиятельнее".

"Уже сейчас БРИКС с участием России, Индии, Китая и ЮАР демонстрирует впечатляющие результаты экономического развития. В частности, КНР - это не только экономический гигант, но и технологический, а РФ в последние годы обгоняет европейские страны по экономическому росту. Очевидно, что такое объединение перспективно для развивающихся стран, тем более тех, кто нуждается в ресурсах и технологиях. У стран - участниц БРИКС все это есть", - рассказал в разговоре с RT политолог Денис Батурин.

По его словам, БРИКС является подходящим объединением для многих стран мира с точки зрения того, что речь идет преимущественно о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве "без каких-либо идеологических установок".

"Именно поэтому поступают новые и новые заявки на вступление в объединение. В частности, Куба стремится остаться суверенным независимым государством. И только в рамках БРИКС она сможет себе это позволить", - пояснил Батурин.

Он считает объединение оптимальной альтернативой инициативам Соединенных Штатов.

"БРИКС - это альтернатива, которая показывает, что союз государств необязательно должен быть военным и идеологизированным. Объединение ставит перед собой главную задачу - создание механизмов, противодействующих санкциям, в том числе за счет создания новой платежной системы", - уточнил Батурин.

Директор Института нового общества Василий Колташов также считает, что драйверами мирового экономического роста сейчас выступают больше государства БРИКС, чем коллективный Запад.

"БРИКС формирует различные институциональные структуры многополярности, в том числе через культурное сотрудничество. В условиях, когда другие органы, в том числе ООН, по сути, парализованы, в БРИКС все функционирует исправно и соответствует программе суверенного экономического развития и построения многополярной системы международной политики", - заключил эксперт в комментарии RT.

Источник - RT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728413820


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