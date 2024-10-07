Прорыв в Каменском: Запорожский фронт пришел в движение, Генштаб ВСУ требует докладов с мест, - Р.Маркуш

00:00 09.10.2024

8 октября 24



Побратимы в панике заливают окопы в бетон, забывая, что русские ФАБы уничтожат любой опорник

Радомир Маркуш



Сразу несколько российских источников сообщили, что в районе Каменского Запорожской области после продолжительного затишья, наступившего в связи с провалом украинского "наступа" летом 2023 года, резко возросла интенсивность боевых действий.



В частности, как комментирует военный обозреватель Борис Рожин, "пожалуй, самая интересная новость по фронту - [это] оживление участка в районе Каменского, где наши бойцы перешли дамбу и закрепились на другом берегу".



И в самом деле, опубликованные кадры с геолокацией свидетельствуют о том, что российские войска, продвинувшись в районе Каменского и Плавней, вышли на северный берег реки Янчекрак, впадающей в Березанский лиман, и закрепились в районе улицы Заводская (см. карту).



Генштаб ВСУ приказал войскам любой ценой держаться до ноября

Враг, придя в себя, захотел восстановить статус-кво. После нашего километрового прорыва он предпринял попытку контратаковать, но, как рассказывают "Военкоры Русской Весны", попал в заранее подготовленную огневую засаду: "Бойцы, разведчики, дроноводы группы „Валькирия" и артиллерия 4 военной базы похоронили передовой отряд противника в руинах сел".



По одним данным, наши бойцы шли по высохшему дну Каховского водохранилища, по другим - вода в речке Янчекрак, которую правильно было бы назвать ручейком, все-таки была, что и создало ложную иллюзию у захисников, что "кацап сюда не сунется". Говорят, что эти события произошли неделю назад, но известно о них стало только 7 октября. Видимо, не было уверенности, что удастся надежно закрепиться. Теперь можно говорить, что ВСУ пришлось смириться с потерей важных опорников.



Интересную версию событий привел воюющий в тех местах блогер "Позывной Осетин". По его данным, первыми начали бандеровцы, начав атаку на южную часть Каменского. Причем это была первая попытка за достаточно длительный промежуток времени. В прошлом году ВСУ атаковали здесь практически на постоянной основе с явной целью прорваться к Запорожской АЭС.



artalbom.ru

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Но, похоже, российские солдаты заранее были в курсе готовящегося украинского "наката", поэтому, обрушив на врага встречный огонь, успешно контратаковали и высадились через дамбу на позиции "хероев".



Что бросается в глаза, так это бой высокой интенсивности именно с нашей стороны. Если бы русские первыми начали штурм северной части Каменского, то пришлось бы достаточно долго разбивать опорники противника артиллерией и ФАБами. А так удалась перейти опасный рубеж буквально на плечах ВСУшников.



По мнению тг-канала "Позывной Осетин", праздновать победу еще рано, хотя позитивно, что противник прозевал контатаку и так бездарно потерял ценные позиции. Тем не менее, логистика на данном участке затруднена, поэтому большого развития этого смелого рейда не ожидается.



Западные наблюдатели в целом согласны со спичем "Осетина". Они пишут, что российские войска удачно контратаковали после того, как ВСУ безуспешно пытались прорваться в районе Каменского. Кроме того, бои здесь носят индикативный характер, и от их исхода можно сделать вывод об исчерпании резервов украинской армии, что обязательно скажется и на Запорожском направлении.



В аналитике адекватной части самостийной "телеги" говорится: "Направление на Днепр (Днепропетровск) и Запорожье для хода военной кампании является стратегически важным. На этих городах держится логистика ВСУ на половине всего фронта. Через них же открывается дорога на правый берег и к центральной Украине. Поэтому сюда украинское командование будет бросать все возможные резервы. И если фронт на данном участке удержать не удастся, то это будет означать, что резервы полностью обнулены".



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Другими словами, если противник не вернет по горячим следам утраченные в Каменском позиции, то это станет плохим сигналом, как для захисников на других участках, так и для западных кураторов. Зе-боты и медиатехнологи Банковой разгоняют нарратив о переброске в районы Орехова и Малокатериновки дополнительных бригад, правда, по данным ISW, этому пока нет подтверждения с мест.



Кроме того, по информации OSINT-аналитика Clément Molin, под Ореховом Запорожской области ВСУ начали не просто копать окопы, а заливать укрепления бетоном и строить бетонные бункеры, что тоже отражает опасения бандеровского Генштаба. Официальные представители группировки "Південь" уже неоднократно заявляли о концентрации российских сил в группировке "Днепр" якобы с целью наступления на Запорожье.



В "Вестнике 1430 Полка" говорится о наступательных действиях, в ходе которых артиллерия полка 58-й гвардейской общевойсковой армии наносит поражение украинским войскам севернее Работино. Там же сообщается, что в селе Каменское наши бойцы смогли закрепиться, а также сорвали несколько попыток ротации солдат ВСУ. В небе продолжают фиксировать большое количество ударных и разведывательных БПЛА с обеих сторон.



Похоже, начавшаяся здесь наша активность является не просто тактической операцией ВС РФ с целью растягивания сил врага, а полноценной заявкой на летнюю кампанию 2025 года, в ходе которой будет освобождено Запорожье.