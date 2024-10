При штурме Дхаулагири (Непал) погибли 5 опытных рос-альпинистов, во главе с шефом Ленинградской федерации Душейко

Российские альпинисты не вернулись из непальских гор

Пятеро спортсменов погибли в Гималаях на высоте около 7 км

Группа из пяти российских альпинистов погибла во время экспедиции в Гималаях. Их тела на Дхаулагири, седьмой по величине вершине мира, с вертолета на высоте 7 км обнаружили непальские спасатели. В Федерации альпинизма России (ФАР) "Ъ" сказали, что группу опытных спортсменов входили три "снежных барса", покоривших высочайшие вершины бывшего СССР; вел группу глава Федерации альпинизма Ленинградской области Александр Душейко. По одной из версий, группа погибла во время спуска, попав на подломившуюся "снежную доску". Точнее о причинах гибели можно будет судить после эвакуации тел, полагают в ФАР.



Об обнаружении на горе Дхаулагири спасателями из компании Heli Everest пятерых пропавших российских альпинистов первым сообщило непальское издание The Himalayan Times. По словам директора Heli Everest Мингма Шерпы, тела были обнаружены на высоте 7,1 тыс. м с вертолета. Пилот вертолета Собит Гаучан предположил в беседе с The Himalayan Times, что спортсмены оказались в этой точке Дхаулагири, "упав с высоты" 7,6 тыс. м.



Издание приводит имена погибших: Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.



По словам одного из организаторов их экспедиции, управляющего компанией I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбу Шерпы, альпинисты отправились покорять Дхаулагири из высотного лагеря 6 октября в 6:00, в 11:00 вышли на радиосвязь, после чего связь с ними была потеряна.



Дхаулагири (Белая гора) - седьмой по высоте пик мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала. Часть одноименного горного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тыс. м. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников.



Глава контрольно-технической комиссии ФАР Сергей Шибаев рассказал "Ъ", что в Гималаи из России несколько раз в год отправляются как коммерческие, так и спортивные экспедиции. В первом случае организаторы оснащают участки маршрута восхождения веревками, фактически перилами, которые страхуют участников от падений во время восхождений и спусков, и другим необходимым оборудованием.



Погибших альпинистов господин Шибаев называет опытными спортсменами, которые "не пользовались шерпами", кислородными баллонами, а "перила вешали, видимо, лишь на отдельных трудных участках".



"По крайнем мере верхняя часть последнего, четвертого штурмового лагеря (на пути к вершине горы.- "Ъ") не была провешена такими перилами",- рассказал господин Шибаев. При этом, по его словам, в группу входили три "снежных барса", покоривших все крупнейшие горные пики бывшего СССР, а вел ее глава Федерации альпинизма Ленинградской области Александр Душейко. С группой шел и опытный альпинист Валерий Шамалов, однако, по словам господина Шибаева, на высоте около 7,7 тыс. м "он решил развернуться, видимо посчитав, что вышли поздно и возвращаться придется в ночь". "Для него это неприемлемо, он альпинист с большим стажем и опытом обморожения. Видимо, счел, что лучше уйти назад, чем выходить на такой уровень риска",- рассказал Сергей Шибаев.



Что произошло с оставшимися альпинистами, доподлинно пока неизвестно.



По версии представителя сообщества альпинистов Анны Пиуновой, пятеро россиян находились в связке (были обвязаны общей веревкой), но не удержались и рухнули вниз с уступа горы на высоте 6,8 тыс. м.



Представитель Федерации альпинизма Ленобласти также счел в беседе с "РИА Новости", что погибшие были связаны страховочной веревкой "и летели по склону вместе". Глава классификационной комиссии ФАР Александр Одинцов предположил, что под спортсменами провалилась "снежная доска" - "жесткая снежная конструкция, которая находится поверх мягкого снега",- "когда она оторвалась, у всей пятерки практически не осталось шансов". Однако Сергей Шибаев информацию о причинах происшедшего назвал скудной и противоречивой. Со ссылкой на Валерия Шамалова он рассказал, что радиосвязь с лагерем у спортсменов была 6 октября вплоть до вечера, а не только в 11:00, как утверждают другие источники. Ясности, по словам эксперта, не вносят и фотоснимки склона с погибшими: "С вертолета очень трудно увидеть что-то, а уж тем более понять, были люди в связке, с веревкой или без веревки. Я сам неоднократно участвовал в таких облетах и скажу, что это очень тяжело, поскольку вертолет движется на достаточно большой высоте относительно поверхности горы",- пояснил он.



Точнее о причинах гибели альпинистов, по словам господина Шибаева, можно будет сказать после эвакуации тел.



Сбор средств на эту операцию уже объявили в спортивно-туристском клубе "Пенза" (его членом был погибший Владимир Чистиков). В посольстве России в непальском Катманду сказали, что прорабатывают вопрос о технической возможности спуска тел погибших россиян с горы Дхаулагири. Пресс-секретарь посольства Алена Данилова сообщила, что дипломаты находятся в постоянном контакте с местными властями и координаторами экспедиции по этому вопросу. В Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области (ее возглавлял погибший Дмитрий Шпилевой) считают, что на эвакуацию тел есть всего два дня, а дальше операции помешает ухудшающаяся погода в Гималаях.



