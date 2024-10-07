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|Досрочное голосование на выборах в Парламент Узбекистана пройдет 16-23 октября
00:10 09.10.2024
Досрочное голосование по выборам депутатов пройдет в Узбекистане и на зарубежных участках 16−23 октября. Центризбирком также утвердил меры по реализации избирательных прав людей с инвалидностью.
Досрочное голосование на выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и депутатов областных, городских и районных кенгашей для избирателей, которые в день выборов не могут находиться по месту жительства, будет организовано 16−23 октября. Постановление об этом приняла Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 8 октября.
В дни досрочного голосования на избирательных участках голосование будет проходить с 9:00 до 18:00 часов в будние дни и с 11:00 до 17:00 часов в выходные дни.
Досрочное голосование на участках при дипломатических представительствах Узбекистана в зарубежных странах будет проводиться с 9:00 до 18:00 по местному времени.
На заседании Центризбиркома также рассматривались вопросы обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью.
На выборах, которые состоятся 27 октября, кандидатами в Законодательную палату были зарегистрированы 11 лиц с инвалидностью и в местные кенгаши - 605, сообщили в ЦИКе.
В избирательных комиссиях работают 1343 лиц с инвалидностью. К более чем 830 тысяч избирателей с инвалидностью на время выборов будут прикреплены волонтеры.
ЦИК принял решение об утверждении образца трафарета на основе алфавита Брайля для заполнения избирательных бюллетеней, установке на избирательных участках специально оборудованных кабин для тайного голосования, увеличительных стекол и дополнительного освещения для лиц с инвалидностью, а также организации голосования для избирателей, которые не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, по месту их пребывания.