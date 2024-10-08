Нефтяной рынок входит в период нестабильности, - НГ

00:35 09.10.2024

08.10.2024



Баррель черного золота может стоить от 40 до 100 долларов

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Нигерия будет отправлять свою нефть на экспорт с оплатой не в долларах, а в национальной валюте.



На мировой рынок нефти действуют сегодня сразу несколько противоположных факторов, которые могут привести как к подъему нефтяных цен, так и к их падению. Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах резко нарастить добычу углеводородов ради двукратного снижения цен на энергию внутри страны. Обвалу нефтяных цен может способствовать и вялый рост китайского спроса, несмотря на активные меры государственного стимулирования. Рост добычи в США может подтолкнуть Саудовскую Аравию к борьбе за долю рынка, которая в прошлом десятилетии уже снижала цену барреля до уровня в 35–40 долл.



"НГ" уже писала о новом витке подъема нефтяных цен после признания президента США Джозефа Байдена, что Вашингтон обсуждал возможный удар Израиля по нефтяным объектам Ирана.



На фоне вероятной эскалации некоторые эксперты бросились предсказывать прыжок нефтяных цен до 100, 150 и даже до 200 долл. за баррель (см. "НГ" от 06.10.24). Правда, позже выяснилось, что администрация Байдена активно противится любым действиям, которые могли бы увеличить нефтяные цены накануне крайне важных президентских выборов в ноябре 2024 года.



Однако прогнозы взлета нефтяных цен продолжают появляться. Перерастание противостояния Ирана и Израиля в фазу открытого военного конфликта может привести к шоку на рынке углеводородов и росту цен на нефть до 100 долл. за баррель. Такое мнение корреспондентам ТАСС высказал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. "Весьма вероятно, что в случае ответного удара Израиля по ядерной и военной инфраструктуре Ирана и моментального перерастания противоборства из диверсий и ракетных атак в глубокий, затяжной военный конфликт мы получим ухудшение и без того непростой на сегодняшний день логистической ситуации, сложившейся в Персидском заливе и Красном море. Как известно, через этот участок морского пути проходит более 75% мирового нефтяного трафика, – сказал он. – Более активные военные действия повлекут выпадение из рынка иранских нефтяных объемов, составляющих на сегодняшний день 4 млн барр. в день, или 4% объема мирового предложения", – объяснил инвестор. По его словам, реакция на "иранский шок" в виде повышения цены на нефть примерно на 25% от нынешней величины выглядит вполне реалистично. Шостак также считает, что в случае прекращения поставок иранской нефти недостаток предложения сможет возместить Россия. "Учитывая, что свыше 90% объема иранской нефти закупает Китай, предположу, что, несмотря на заверения ОПЕК в том, что организация в состоянии заместить иранский объем силами стран-участниц, прежде всего Саудовской Аравии, в контексте Китая более естественным и удобным партнером – поставщиком дополнительных объемов может выступить именно Россия", – предположил инвестор.



Между тем цена барреля сорта Brent опустилась во вторник 8 октября почти на 4,5%. Главной причиной этого стали опасения относительно китайского спроса и перспектив оживления экономики КНР.



Представители госкомитета по делам развития и реформ КНР (NDRC) в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако они не упомянули новые масштабные стимулы, на которые надеялись трейдеры. И именно это стало основным разочарованием для рынка. Также инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждать действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Израиль все еще формально допускает возможность удара по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана. "Нефть может дорожать только до определенного предела на ожиданиях и без фактических перебоев поставок, – отметил Тамаш Варга из брокерской компании PVM. – Пока угрозы атаки Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре не материализовались".



Нефть марки Brent достигла в понедельник технических целей роста в 80,51 долл. за баррель. На данную цель указывали еще на прошлой неделе, напоминает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". Достигнутая цена является важным уровнем сопротивления. Поэтому вполне логично, что сейчас у многих игроков рынка возникает желание зафиксировать прибыль, говорит эксперт.



Однако более существенные перемены на мировом рынке возможны в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который обещает радикальные изменения в американской энергетической политике. Трамп, в частности, пообещал вдвое снизить цены на электроэнергию в США. Это произойдет за счет увеличения добычи нефти, отметил кандидат в президенты США. "Мы должны бурить, бурить и еще раз бурить... Мы будем бурить в поиске нефти. Мы планируем снизить цены на электроэнергию для людей на 50% в течение 12 месяцев с 12 января", – заявил бывший хозяин Белого дома в эфире польского телеканала TV Republika.



Как известно, США являются мировым лидером по объемам добычи нефти, опережая по этому показателю Саудовскую Аравию и Россию. Согласно информации Управления энергетической информации США (EIA), в течение последних шести лет подряд Соединенные Штаты производили больше сырой нефти в год, чем любая другая страна за всю историю отрасли. В декабре прошлого года добыча нефти в США превысила 13,3 млн барр/сут.



Рекорд добычи сырой нефти в США 2023 года вряд ли будет побит какой-либо другой страной в ближайшем будущем, поскольку ни одно из других государств не достигло производственной мощности в 13 млн барр/сут. Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco уже отказалась от планов по увеличению производственных мощностей до 13 млн барр/сут. к 2027 году.



В настоящее время Саудовская Аравия добывает 8,9 млн барр/ сут, что является минимумом за последние 13 лет. Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках соглашения ОПЕК+ составляет 9,95 млн барр/сут.



В случае резкого увеличения добычи нефти в США Саудовская Аравия может повторить эпизод войны за долю рынка путем резкого снижения цен ради вытеснения с рынка американских нефтяников. Осенью 2014 года российские власти были уверены в прогнозах иностранных экспертов, что Саудовская Аравия будет защищать цену в 100 долл. за баррель (см. "НГ" от 12.09.14). Но на самом деле, власти королевства тогда взялись защищать не цену, а долю рынка, добившись падения цены барреля нефти марки Brent ниже 35 долл.к концу 2015 года.



Для России план Трампа по увеличению добычи нефти не сулит ничего хорошего. Поскольку нефтяные цены ниже 50 долл. за баррель создадут напряжение для российского бюджета.