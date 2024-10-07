Почему Азербайджан выбрал китайский истребитель JF-17C вместо российского Су-30СМ?

00:44 09.10.2024

ВВС Азербайджана получили первую партию из 14 (усиленная эскадрилья) многофункциональных истребителей поколения 4++ JF-17 Block III, разработанных корпорациями Chengdu Aircraft Corporation (CAC) и Pakistan Aeronautical Complex (PAC). У обозревателя может возникнуть вопрос: почему выбор МО Азербайджана пал на данные машины - вместо российских Су-30СМ2 и Су-35С?



Как известно, российские истребители обладают наиболее дальнозоркими РЛС "Ирбис-Э", обнаруживающими цели типа F-16V Block 70 на удалении до 270 - 300 км. Однако JF-17 Block III имеют более чем в 2 раза более высокий потенциал по критерию "стоимость-эффективность" в сравнении со штатной экспортной модификацией Су-30СМ, которая в отличие от модификации Су-30СМ2 (с БРЛС "Ирбис-Э") оснащается технически и морально устаревающей бортовой радиолокационной станцией "Барс-Р".



Энергетический потенциал "Барса-Р" примерно равен потенциалу китайской РЛС LKF601E, которая установлена на закупленные Баку истребители JF-17C Block III (4,5 против 4 кВт). Тем не менее, по уровню помехозащищенности китайский радар значительно превосходит "Барс-Р", поскольку последний представлен пассивной фазированной антенной решеткой, в то время как китайская РЛС представлена более перспективной активной фазированной антенной решеткой (ФАР). Как нам известно, именно активная ФАР способна формировать провалы диаграммы направленности в стороны излучающих средств радиоэлектронной борьбы противника.



Что же касается дальности обнаружения воздушных целей, то у китайской РЛС LFK601E она идентична нашему "Барсу-Р" и составляет 170 км применительно к целям типа "истребитель F-16C" с отражающей поверхностью 3 кв. м и 40 - 50 км - применительно к целям типа "малозаметная КР Storm Shadow. При этом специалисты научно-иследовательского института № 607 (в Ченду) смогли сохранить массу изделия на уровне всего 145 кг. В режиме синтезированной апертуры (SAR) разрешение этой РЛС составляет порядка 1 м, в то время как у установленного на Су-30СМ радара "Барс-Р" составляет 10 - 7 м.



Естестственно, идентифицировать цель по радиолокационной сигнатуре с подобным разрешением не представляется возможным, в лучшем случае классифицировать крупную пусковую установку ЗРК или ОТРК, либо паромно-мостовых машин. Китайский же радар (как и более совершенный "Ирбис-Э") может даже идентифицировать поверхностные цели. Цели типа "эсминец" обнаруживаются на удалении порядка 220 км, пусковые установки ОТРК - 100−110 км.



Во-вторых, перспективная компьютеризированная система управления огнем JF-17C Block III располагает открытой архитектурой, что позволяет интегрировать в боекомплект машин как китайские ракеты класса "воздух-воздух" PL-21D интегральными ракетно-прямоточными двигателями PL-21D с радиусом действия 220 - 250 км и PL-15E с дальностью 145 км, так и израильские ракеты "воздух-вохдух" средней дальности Derby. Более того, боекомплекты могут быть дополнены южноафриканскиими и израильскими сверхманевренными ракетами ближнего воздушного боя A-Darter и Python-5, оснащенными газоструйными блоками отклонения вектора тяги, обеспечивающими маневрирование с перегрузки до 80 - 100 единиц.



Очевидно, что в случае ближних боев на дистанции 5 - 0,35 км высокоманевренные ракеты ближнего боя A-Darter и Python-5 способны значительно компенсировать отсутствие у турбореактивных двигателей двигателей РД-93 или WS-13, установленных на JF-17 Block III, систем отклонения вектора тяги. Следовательно, в зависимости от оперативной ситуации оборонное ведомство Азербайджана может выбрать широчайший спектр ракет класса "воздух-воздух" того или иного производителя.



Ключевой же тактико-технической "изюминкой" китайско-пакистанской машины является возможность дополнения боекомплекта (как в модификации для ВВС КНР и Пакистана, так и экспортной версии JF-17C Block III) новейшими аэробаллистическими ракетами CM-400AKG. Эти ракеты, являющиеся концептуальными аналогами отечественных Х-47М2 "Кинжал", могут похвастаться гораздо более скромными летно-техническими качествами (более соответствующими советским ракетам Х-15): официально озвучиваемая дальность действия может достигать 70 - 280 км при скорости полета 5300 км/ч в момент выгорания твердого ракетного топлива и около 2300 км/ч - на подлете к цели. Но и это крайне неплохие показатели, учитывая способность реализации режима пикирования на цель под углом 90 градусов с высот 27 - 30 км. Этого достаточно, чтобы прорывать противоракетные "зонтики" противника за счет выхода за пределы вертикальных углов обзора радаров многочисленных типов ЗРК.



По данным китайских источников аэробаллистические ракеты CM-400AKG могут оснащаться широким спектром головок самонаведения для выполнения различных узкоспециализированных типов задач. Так, для поражения ЗРК, РЛС и комплексов радиоэлектронной борьбы и надводных кораблей ракеты могут оснащаться активно-пассивными радиолокационными головками самонаведения, для удара по скоплениям наземной техники - активными радиолокационными, либо телевизионно-инфракрасными датчиками.



Следующим не менее важным пунктом является адаптация систем управления вооружением JF-17C Block III к применению турецких контейнерных комплексов оптико-электронной разведки и целеуказания ASELPOD, являющихся аналогами американских Sniper-ATP, а также европейских TALIOS. Данные комплексы располагают длиннофокусным телевизионным датчиком с оптическим увеличением до 50 - 70X и цифровым - до 8x.



Подобные возможности позволяют пилоту в дневное время идентифицировать цели типа "танк" на удалении 45 - 35 км. Ночью может быть задействован тепловизионный FLIR-датчик, способный обнаруживать теплоконтрастную наземную технику противника на удалении до 20 км, после чего может быть выполнен подсвет ракетам с полуактивными лазерными головками самонаведения с помощью лазерных дальномеров-целеуказателей. Также в арсеналы JF-17C могут входить турецкие многоцелевые тактические ракеты большой дальности SOM-B½, обладающие радиусом действия 180 - 200 км.



Для Су-30СМ и Су-35С (включая экспортные) в 2013-2014 годах также стартовала программа разработки контейнерных оптико-электронных прицельных комплексов Т220/Э (НПК "Системы прецизионного приборостроения"), но до боевой готовности доведена она так и не была. Учитывая же стоимость экспортных Су-30СМ (55 млн долларов) и Су-35С (90 млн долларов), китайско-пакистанское детище обойдется Баку значительно дешевле - всего в 27 - 35 млн долларов при гораздо большем спектре датчиков и большей помехозащищенности РЛС.



При этом радиус действия в 1350 км вполне соответствует потенциальному перечню операций, выполняемых ВВС Азербайджана на относительно небольшом Закавказском театре военных действий.



Евгений Даманцев