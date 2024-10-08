Германия в упадке: канцлера падения сменит канцлер разрухи? - ФСК

00:46 09.10.2024

08.10.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Неспособность марионеточных политиков отстаивать национальные интересы перед диктатом из Вашингтона ведет ФРГ к краху



Некоторое время тому назад в издании Berliner Zeitung вышла статья под называнием, которое можно перевести примерно как: "В случае победы Трампа немецкую экономику ждут серьезные испытания". Смысл написанного там я пересказывать не буду, поскольку один из рупоров глобалистской и проукраинской пропаганды, коим BZ без сомнения является, просто выдал на-гора набор штампов про "нехорошего республиканца", который "договорится с Путиным", перестанет "защищать демократию на Украине", переключится на Китай и вообще бросит Европу на произвол судьбы, заставив ее платить еще больше денег ради собственной безопасности.



Трамп Трампом, но надо сказать, что с созданием колоссальных проблем для экономики ФРГ Берлин в лице нынешней "светофорной" коалиции под управлением бундесканцлера Олафа Шольца прекрасно справляется и без посторонней помощи.



Буквально на минувшей неделе в Европе было принято поистине самоубийственное для европейской автомобильной промышленности решение о введении заградительных ввозных пошлин на китайские электромобили, против чего категорически возражали все ныне существующие германские автопроизводители.



Как сообщило информагентство dpa, Комиссия ЕС установила пошлину в размере до 35% на электромобили из Китая.



"Брюссель обвиняет Пекин в искусственном занижении цен на электромобили за счет государственных субсидий, что "создает нечестные условия на мировых рынках", – говорится в сообщении.



Мнение о том, что европейский рынок нужно защитить от "нечестной конкуренции", разделяет и глава германского МИД Анналена Бербок.



"Китай хочет наводнить европейский и немецкий рынок массово субсидируемыми электронными автомобилями, как он уже делал это раньше со сталью и солнечной энергией. Речь идет не об изоляции Китая, а о честной конкуренции. Мы не хотим торговой войны с Китаем, но мы также не должны позволить Пекину продолжать использовать несправедливые и разрушительные для рынка методы", – заявила она в интервью BILD.



Справедливости ради стоит отметить, что лично Олаф Шольц выступил против введения этих пошлин, опасаясь ответных мер со стороны Китая, которые могут затронуть немецкие компании, но не сумел отстоять собственной точки зрения не только на уровне ЕС, но и даже в рамках возглавляемой им коалиции, где сторонники введения ограничений прямо говорили, мол, перспективы торговой войны с Китаем – это ерунда по сравнению с важностью обеспечить честные условия для всех производителей.



Разумеется, у европейских и китайских автопроизводителей кардиальное разные условия: в то время как Китай потребляет дешевый трубопроводный газ из России, имея еще и возможность сбивать цены, Европа, и прежде всего ФРГ, вынуждены закупать дорогой американский СПГ, которым на сегодняшний день заполнено 96% германских ПХГ. Ну, конечно же, это "нечестно".



А между тем, по мнению немецких экспертов, в частности директора Центра автомобильных исследований при Университете Дуйсбург-Эссен Фердинанда Дуденхеффера, вследствие провальной санкционной политики и отказа от поставок энергоносителей из России, европейский автопром и так находится в глубочайшем кризисе.



"Важные крупные автомобильные рынки, такие как Германия и Италия, уже были в минусе за первые восемь месяцев этого года – и ситуация в экономике не улучшается. С августа в Европе на 8,3% (то есть на 90 тысяч машин) сократились продажи электромобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года. К концу года будет зафиксировано падение продаж на 140 тысяч электромобилей", – полагает Дуденхеффер.



При этом, что важно, как отмечают исследовательские команды немецких экспертов, Европа проигрывает электромобильную гонку Китаю вовсе не из-за мифических субсидий китайского правительства, а вследствие более высоких затрат на автопроизводство в ЕС, конкретно: из-за той самой цены на газ.



На этом фоне ответные меры Китая, которые непременно воспоследуют санкциям (а иначе их и не назовешь), наложенным Еврокомиссией на китайские электромобили, грозят лишить производителей из Европы, прежде всего германских, значительных источников дохода, получаемых на автомобильном рынке КНР.



"Дополнительные тарифы нанесут ущерб немецким компаниям, активным во всем мире, и могут спровоцировать торговый конфликт, который в конечном итоге знает только проигравших, – заявил в минувший понедельник генеральный директор BMW Оливер Зипсе. – Неудивительно, что это пугает немецких автопроизводителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, которые сильно зависят от Китая как крупнейшего автомобильного рынка в мире".



В итоге, согласно обнародованному в Германии прогнозу, лет через 5 большинство крупных иностранных игроков покинут китайский авторынок, не выдержав конкуренции.



Хотел ли Шольц такого развития для едва ли не флагманской отрасли германской промышленности? Думаю, вряд ли. Тем не менее, его неспособность отстаивать германские интересы под давлением Брюсселя, Вашингтона, а порой и собственного глобалистского лобби, привела ФРГ на грань разорения. И если его пока еще нельзя в полной мере назвать "канцлером разрухи", процесс еще продолжается, то "канцлером падения" – можно со всем основанием.



И вместо того, чтобы хоть как-то предотвратить сползание страны в экономическую пропасть, Шольц, находящийся между прочим на восьмом месте в списке самых высокооплачиваемых мировых лидеров – $293 727 в расчете за год – потворствует леволиберальной повестке, принимая активное участие в шабаше квир-персонажей прямо в здании германского Бундестага.



Но даже это – все еще только "цветочки". Ягодки ждут Германию уже в будущем году, после того, как, по всем прогнозам, победу на парламентских выборах одержит блок христианских демократов CDU/CSU, а их лидер Фридрих Мерц займет место бундесканцлера.



В ходе недавнего интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, Мерц фактически выступил со своей предвыборной программой, реализация которой позволит окончательно добить остатки былого экономического и политического могущества ФРГ.



Как прокомментировал сказанное германским политиком мой коллега Тимофей Борисов, "Мерц – верный слуга НАТО и Штатов".



"Он хочет увеличить расходы на армию и сократить социальные программы. Он не боится рассориться вдрызг с соседями по ЕС. При этом он не знает, как решить проблему экономического спада. В интервью он не представил программу стимулирования экономики. Похоже, его вообще не интересуют вопросы банкротств и высоких тарифов, бегство заводов и мозгов. В общем, все, как хотят в Вашингтоне".



Так что, Berliner Zeitung неправа: именно приход к власти Фридриха Мерца и его коллег, а вовсе не республиканца Дональда Трампа, грозит очень серьезными проблемами не только германской экономике, но и всей Германии. Проблемами такого масштаба, на фоне которых период правления Шольца покажется уже не столь страшным.



А между тем, все это звенья одной цепи – эпизоды того провального, тотально проамериканского политического курса, которым идет Берлин, начиная еще со времен Ангелы Меркель. И сворачивать с него они, похоже, не собираются.