Так плох? Британия готовится к смерти короля Карла III, - Daily Beast

00:50 09.10.2024

Выяснилось, что придворные британского короля Карла III вовсю ведут подготовку к смерти монарха. Одновременно идет подготовка и к смене власти, пишет Daily Beast.



Тот факт, что Карл III открыто объявил о своей болезни, говорит о серьезности ситуации, указывают в материале. Его место займет принц Уильям. А это уже несет серьезные проблемы его брату, принцу Гарри. Последний выдал множество разоблачительных интервью о королевском дворе, рассчитывая, что Карла III еще лет двадцать пробудет на троне, все забудется и его простят. Однако все вышло иначе.



Напомним, в настоящее время британский король проходит лечение от онкологии.



Ранее сообщалось, что Карл III захотел возобновить общение с детьми принца Гарри, которые проживают вместе с родителями в США. Говорили, что король испытывает огромную печаль из-за отсутствия отношений с внуками.