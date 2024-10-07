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Русские войска начали штурм ключевых высот в Торецке
01:00 09.10.2024

– итоговая сводка Readovka за 8 октября
Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 8 октября в разрезе СВО. ВС РФ приступили к штурму ключевого узла обороны ВСУ в Торецке – шахты "Центральная" с ее отвалами. Журналист и украинский военный Бойко рассказал о растущем дезертирстве в вооруженных силах незалежной на фоне общей декриминализации СОЧ, инициированной Радой. Газета Financial Times сообщила, что Запад готовится к выходу на переговоры по Украине.

Главный штурм



Подразделения ВС РФ в ночь на 8 октября приступили к штурму шахты "Центральная" и сети ее терриконов. Он ведется в относительно выгодных условиях для русских подразделений. Высотная застройка по улицам Дружбы и Маяковского полностью перешла под контроль ВС РФ, что стало удобным плацдармом для дальнейшего действия непосредственно против шахты и ее отвалов, а также прилегающей местности.

В свою очередь, это означает, что часть гарнизона ВСУ, обороняющегося в микрорайоне Забалка, теряет локтевой контакт с основными украинскими силами в Торецке. Информации о том, что противник готовился покинуть или покинул эту территорию, не поступало. В таком случае стоит предположить, что неприятель в Забалке может начать немедленный выход на запад в направлении села Петровка. У него для этого пока есть время и возможность, ведь ВС РФ еще не овладели самой крупной из вышеуказанных возвышенностей, а именно – терриконом № 7. Это последнее прикрытие для частей ВСУ, которые могут вырваться из западни в Забалке.

Тем временем ВС РФ вышли на рубеж городского рынка Торецка. Не беря в расчет шахту "Центральная" и ее отвалы, дальнейший штурм населенного пункта для русских войск будет проходить преимущественно в малоэтажной застройке частного сектора. У украинского гарнизона нет более пригодных позиций внутри города. Альтернативный вариант – выстраивание длительной обороны в квартале многоквартирных домов по улице Грушевского. Однако, даже если ВСУ решат цепляться за эти здания, на общий ход событий это никак не повлияет. Ведь, как уже заявляла редакция Readovka, именно шахта "Центральная" и ее терриконы представляют ключевой узел обороны противника во всем Торецке. Его утрата автоматически обесценивает очень большую площадь города для ВСУ.

"А я иду домой"

Журналист Бойко, ныне проходящий службу в ВСУ, констатировал, что ослабление ответственности за самовольное оставление части спровоцировало волну массового дезертирства.

"Только из моей воинской части за август-сентябрь 2024 года, после внесения изменений в УК Украины, дезертировала половина военнослужащих от того количества, которое самовольно оставило службу за предыдущие 2,5 года. И каждую неделю их становится больше и больше. Ибо для чего служить, если можно не служить и за это ничего не будет?" – заявил журналист.

Кроме того, Бойко прогнозирует, что ситуация в будущем принесет серьезные проблемы, которые скажутся на всей линии фронта. То есть поправки к украинскому законодательству, подразумевающие формальное наличие в списках ВЧ даже дезертировавшего, приведут к неадекватному восприятию численности и возможностей подразделений в глазах командования. Грубо говоря, де-юре существует рота или батальон в полном составе, а в строевой записке будет значиться совсем другое.

"Поскольку дезертиры будут считаться на службе (правда, без получения денежного довольствия), таким образом на бумаге будет создаваться иллюзия укомплектованности боевых воинских частей. Что касается последствий этого безумия, то они очевидны: в октябре-ноябре с фронта дезертируют еще несколько десятков тысяч бойцов, а следующим городом-крепостью станет Павлоград", – заявил Бойко.

Призрак мира. Готов ли Запад сесть за стол переговоров?

В последние дни все активнее ведутся разговоры, которые могут свидетельствовать о переменах настроения на Западе. Канцлер Германии Шольц напомнил, что прекращение помощи Украине означает ее быстрый разгром. Это, конечно, ничего не стоящий трюизм. Однако вскоре Financial Times сообщила, что настроения в западном сообществе меняются и становится ясно, что впереди – переговоры. И Украина вместе с ее хозяевами не будет выступать на них с позиции силы. Предполагается сдача фактически контролируемых РФ территорий бывшей незалежной в обмен на гарантии НАТО для того, что от нее осталось. Признания приобретений России мировым сообществом не планируется.

Наконец, вице-глава Еврокомиссии утверждает, что на саммите ЕС в октябре будут обсуждать подготовку неких "выгодных позиций" для обсуждения мирных переговоров.

Все это очень хорошо, но, как в старом анекдоте, "осталось уговорить Рокфеллера". В настоящий момент дипломатам придется как следует подумать, что они сами могут предложить России. На фронте положение Украины выглядит как "битая ничья" – фронт ВСУ не разваливается, противник не бежит. Но вот динамика для киевского режима выглядит откровенно тревожной. Русские в последние месяцы перешли к некрупным, зато практически ежедневным продвижениям, хоть по-прежнему и занимаются села и небольшие городки. РФ смогла довести баланс сил на фронте до своего численного перевеса и удерживает его, причем обходится без "бусификации". Удары по тылам – это не игра в одни ворота, но здесь Украина отделывается атаками сравнительно легких дронов, а в ответ летит настоящий рой "Гераней", крылатых и баллистических ракет. Наращивать помощь Западу сложно. Таким образом, возникает вопрос, что он может предложить России, чтобы сделка была выгодной для нашей страны и одновременно не фатальной для Украины. Заморозка конфликта сама по себе выглядит сейчас для России не желательным результатом, а милостью как раз с ее стороны.

Главное, речь в любом случае должна идти не о простом прекращении огня. Наша страна уже напоролась на такую "заморозку" в минскую эпоху – и тогда она, как выяснилось, служила лишь передышкой перед новым раундом. Мы должны думать о настоящем прочном мире. О той ситуации, когда после переговоров у сторон не останется вопросов и претензий, и отношения России, Украины, Европы и США будут строиться на новых основаниях.

Здесь западным и украинским политикам уже придется повзрослеть и действительно взять на себя ответственность за будущее. Иностранные власти давно отвыкли заглядывать в будущее дальше ближайшего электорального цикла – в сущности, они забыли об одной из ключевых функций элиты – конструировании будущего. Выборы в США, Британии, Германии, Франции, на Украине – пройдут. А нам всем здесь жить. Всем – включая политиков.

Вчера, 7 октября, главным событием дня стала прямая угроза окружения русской армией подразделений ВСУ на восточном берегу Волчьей. В связи с чем противник отступает в Кураховку, уже оставив село Цукурино. Кроме того, в честь дня рождения президента Российской Федерации Владимира Путина Readovka запустила продажу своей коллекции патриотического мерча.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728424800


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