Русские войска начали штурм ключевых высот в Торецке

01:00 09.10.2024

– итоговая сводка Readovka за 8 октября

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 8 октября в разрезе СВО. ВС РФ приступили к штурму ключевого узла обороны ВСУ в Торецке – шахты "Центральная" с ее отвалами. Журналист и украинский военный Бойко рассказал о растущем дезертирстве в вооруженных силах незалежной на фоне общей декриминализации СОЧ, инициированной Радой. Газета Financial Times сообщила, что Запад готовится к выходу на переговоры по Украине.



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