Для чего сейчас НАТО? Какой цели оно служит в контексте "большой американской стратегии"? - Олег Яновский

01:11 09.10.2024

Для чего сейчас НАТО?

Какой цели оно служит в контексте "большой американской стратегии"?



НАТО, в своей первоначальной концепции, было разработано для решения весьма специфической проблемы безопасности в Западной Европе. Сразу после Второй мировой войны Великобритания и Франция задумались над тем, как можно было бы организовать оборону против колоссальных советских сил, которые теперь были удобно развернуты в Центральной Германии. "Организация обороны Западного Союза" (WUDO) 1948 года, в которую вошли вышеупомянутые англо-французские союзники, а также Нидерланды и Бельгия, была создана как ответ на эту проблему. Однако с быстрой демобилизацией американских сил в Европе стало очевидно, что этот потрепанный европейский альянс имел мрачные перспективы в случае гипотетической войны с Советским Союзом. Фельдмаршала Бернарда Монтгомери, верховного главнокомандующего силами WUDO, спросили, что Советы должны сделать, чтобы Красная Армия атаковала и продвинулась до Атлантики, и он ответил: "Ботинки". Таким образом, НАТО стало попыткой получить стратегическое превосходство на европейском континенте с помощью двух средств.



Первым из них было членство США, которое принесло как формальные американские обязательства по безопасности, так и постоянное размещение американских военных в Европе. Второе - стратегическое усиление, предоставленное НАТО, касалось ФРГ. Даже после того, как она была разорена войной и расчленена союзнической оккупацией, Западная Германия оставалась самым густонаселенным и потенциально могущественным центральноевропейским государством. С самого начала было ясно (особенно американцам и британцам), что любая устойчивая стратегия сдерживания или борьбы с Красной Армией должна будет использовать немецкую рабочую силу - но это подразумевало, аксиоматически, что Западную Германию необходимо будет экономически реабилитировать и перевооружить. Перспектива намеренного перевооружения Германии была чрезвычайно опасна для французов по очевидным причинам, учитывая события 1940-44 годов. Во многих отношениях НАТО можно рассматривать как полную противоположность Версальской системе, которая обрекла Европу после Первой мировой войны на Вторую. В межвоенный период англо-французский альянс столкнулся с враждебной Германией без американской помощи. Напротив, НАТО обеспечило американскую приверженность европейской обороне и реабилитировало Германию в качестве ценного партнера, предоставив командную архитектуру для перевооружения Германии и мобилизации немецких ресурсов, не позволяя Берлину проводить независимую внешнюю политику. Что касается "удержания немцев внизу", то в этом кратком, но не совсем точном утверждении кроется весь смысл включения ФРГ в НАТО - позволить стране восстановиться и перевооружиться в интересах коллективной западной обороны (тоже самое видимо и цель для Украины). Для Соединенных Штатов НАТО имело смысл как способ мобилизовать европейские ресурсы и укрепить "фронт" в Европе в контексте более широкой геополитической борьбы с СССР. Это был механизм для формализации американских обязательств по безопасности в Европе и мобилизации немецких ресурсов для сдерживания СССР, который сработал - линия фронта холодной войны в Европе оставалась статичной вплоть до распада Советского Союза из-за наивных и самоубийственных политических взглядов Михаила Горбачева.



Но для чего сейчас НАТО? - Об этом в новом выпуске авторской программы Олега Яновского "Методология власти".



