 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.10.2024
01:40  История образования в Кыргызстане в конце ХIХ - начале ХХ веков, - Ишенкуль Болджурова
01:11  Для чего сейчас НАТО? Какой цели оно служит в контексте "большой американской стратегии"? - Олег Яновский
01:00  Русские войска начали штурм ключевых высот в Торецке
00:50  Так плох? Британия готовится к смерти короля Карла III, - Daily Beast
00:46  Германия в упадке: канцлера падения сменит канцлер разрухи? - ФСК
00:44  Почему Азербайджан выбрал китайский истребитель JF-17C вместо российского Су-30СМ?
00:35  Нефтяной рынок входит в период нестабильности, - НГ

00:10  Досрочное голосование на выборах в Парламент Узбекистана пройдет 16-23 октября
00:02  При штурме Дхаулагири (Непал) погибли 5 опытных рос-альпинистов, во главе с шефом Ленинградской федерации Душейко
00:00  Прорыв в Каменском: Запорожский фронт пришел в движение, Генштаб ВСУ требует докладов с мест, - Р.Маркуш
Вторник, 08.10.2024
21:57  "Станет масштабнее и влиятельнее": как проходит расширение БРИКС, - И.Таран
19:46  Глубинное государство: убить Путина и Трампа, - Александр Дугин
18:17  Al Jazeera: европейцев отвлекают от реальных проблем конфликтом на Украине
18:14  "Есть все возможности". О чем договорился Путин с партнерами по СНГ
12:34  Новый вид жаб обнаружен в Китайском Гуандуне. Имя им дали - Boulenophrys pepe
12:28  Самые высокооплачиваемые лидеры государств. N1 - сингапурский премьер Вонг с $1,69 млн в год
12:20  "Заговор" чиновников, равный госизмене: Всех связывает одна главная деталь.., - А.Ревнивцев
12:18  Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов, - Тимур Шерзад
12:15  Многовекторный Токаев решил доверить строительство АЭС международному консорциуму
12:12  The Telegraph: в Британии скрывают статистику преступлений среди мигрантов
12:11  Белый дом под шквалом критики за отсутствие помощи пострадавшим от урагана
12:00  Гайдар умер, но знамя его подхватил Газпром: Спасителям России жутко мешают россияне
02:06  Китайское чипирование: КНР добилась нового прорыва в полупроводниках
02:01  Глубинное государство: Турция разоблачила главную тайну Запада, - А.Дугин
02:00  Президент Аргентины меняет ориентацию: США Милея поматросили и бросили?
01:52  Расширение БРИКС указывает на перераспределение глобальной мощи, - Говинд Бхаттачарджи
00:58  Литиевая бомба - новый виток человеческого варварства
00:54  Идолы у Лукоморья. Как Росармия спасает "каменных баб" Дикого поля
00:47  Содружественные страны. Главы МИДов государств СНГ выступили на разогреве перед лидерами, - Къ
00:07  Изгнание русского. В Литве продолжают борьбу со школами нацменьшинств, - В.Неделин
Понедельник, 07.10.2024
19:45  Глава ЦИК Казахстана объявил результаты референдума
19:42  "Владимир Путин рулит" - В Нигере записали рэп
19:37  Российские войска на границе Курской и Сумской областей перемололи десять бригад ВСУ (видео)
19:27  Луиза Эшрокова из Башкирии стала Королевой Азии
18:56  Вируса Марбурга. Очередная глобальная эпидемия: Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением
15:45  Ураган "Хелен" повлияет на итоги выборов в США, но непонятно, в чью пользу
15:40  Впервые в истории Казахстана: Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу (по версии IBO)
15:37  Западу поставлен тяжелый диагноз. Придется лечить, - В.Корнилов
12:03  Секретная революция Путина: как ВВП планирует обыграть Запад, - Мих.Ростовский
12:00  О пассионарности арабских государств, - П.В.Густерин
11:44  Суицид европейского автопрома - что загнало Volkswagen в петлю
11:37  ВС РФ приступили к операции по блокаде Покровска
10:47  Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии
09:50  За КазАЭС проголосовало 71,12% участников референдума. Явка составила 63,66%
09:39  Курская дуга, 6 октября: Спецназ НАТО провалил операцию "Wildschwein Jag", - Р.Маркуш
08:10  Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел Казахстана
08:05  Британская империя продолжает распад. На очереди - Фолкленды и Гибралтар, - В.Корнилов
06:13  Подлили нефти в огонь: как ближневосточный кризис скажется на ценах, - Дмитрий Мигунов
05:36  Telegraph: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов
05:31  Командир иранского спецназа КСИР генерал Каани перестал выходить на связь после авиаудара в Ливане
05:09  Студенты не согласны: эхо ближневосточной трагедии в Германии, - ФСК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Для чего сейчас НАТО? Какой цели оно служит в контексте "большой американской стратегии"? - Олег Яновский
01:11 09.10.2024

Для чего сейчас НАТО?
Какой цели оно служит в контексте "большой американской стратегии"?

НАТО, в своей первоначальной концепции, было разработано для решения весьма специфической проблемы безопасности в Западной Европе. Сразу после Второй мировой войны Великобритания и Франция задумались над тем, как можно было бы организовать оборону против колоссальных советских сил, которые теперь были удобно развернуты в Центральной Германии. "Организация обороны Западного Союза" (WUDO) 1948 года, в которую вошли вышеупомянутые англо-французские союзники, а также Нидерланды и Бельгия, была создана как ответ на эту проблему. Однако с быстрой демобилизацией американских сил в Европе стало очевидно, что этот потрепанный европейский альянс имел мрачные перспективы в случае гипотетической войны с Советским Союзом. Фельдмаршала Бернарда Монтгомери, верховного главнокомандующего силами WUDO, спросили, что Советы должны сделать, чтобы Красная Армия атаковала и продвинулась до Атлантики, и он ответил: "Ботинки". Таким образом, НАТО стало попыткой получить стратегическое превосходство на европейском континенте с помощью двух средств.

Первым из них было членство США, которое принесло как формальные американские обязательства по безопасности, так и постоянное размещение американских военных в Европе. Второе - стратегическое усиление, предоставленное НАТО, касалось ФРГ. Даже после того, как она была разорена войной и расчленена союзнической оккупацией, Западная Германия оставалась самым густонаселенным и потенциально могущественным центральноевропейским государством. С самого начала было ясно (особенно американцам и британцам), что любая устойчивая стратегия сдерживания или борьбы с Красной Армией должна будет использовать немецкую рабочую силу - но это подразумевало, аксиоматически, что Западную Германию необходимо будет экономически реабилитировать и перевооружить. Перспектива намеренного перевооружения Германии была чрезвычайно опасна для французов по очевидным причинам, учитывая события 1940-44 годов. Во многих отношениях НАТО можно рассматривать как полную противоположность Версальской системе, которая обрекла Европу после Первой мировой войны на Вторую. В межвоенный период англо-французский альянс столкнулся с враждебной Германией без американской помощи. Напротив, НАТО обеспечило американскую приверженность европейской обороне и реабилитировало Германию в качестве ценного партнера, предоставив командную архитектуру для перевооружения Германии и мобилизации немецких ресурсов, не позволяя Берлину проводить независимую внешнюю политику. Что касается "удержания немцев внизу", то в этом кратком, но не совсем точном утверждении кроется весь смысл включения ФРГ в НАТО - позволить стране восстановиться и перевооружиться в интересах коллективной западной обороны (тоже самое видимо и цель для Украины). Для Соединенных Штатов НАТО имело смысл как способ мобилизовать европейские ресурсы и укрепить "фронт" в Европе в контексте более широкой геополитической борьбы с СССР. Это был механизм для формализации американских обязательств по безопасности в Европе и мобилизации немецких ресурсов для сдерживания СССР, который сработал - линия фронта холодной войны в Европе оставалась статичной вплоть до распада Советского Союза из-за наивных и самоубийственных политических взглядов Михаила Горбачева.

Но для чего сейчас НАТО? - Об этом в новом выпуске авторской программы Олега Яновского "Методология власти".

Источник - Олег Яновский
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728425460


Новости Казахстана
- Соглашение о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Катаром рассмотрят в Сенате
- Кадровые перестановки
- Казахстан в большинстве поставляет пшеницу в приграничные и центральные провинции Китая
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 сентября 2024 года
- Подозреваемый в совершении разбойного нападения экстрадирован из России
- Результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере финансирования спорта
- Рабочий график главы государства
- О предварительных итогах явки граждан, имеющих право голосовать на республиканском референдуме
- Мажилис рассмотрит законопроект по реформированию судебной системы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  