Экс-телеведущую телеканала "Россия 1" Фариду Курбангалееву заочно арестовали за клевету на армию

06:23 09.10.2024

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ



ЭКС-ВЕДУЩУЮ ПРОГРАММЫ "ВЕСТИ" КУРБАНГАЛЕЕВУ* АРЕСТУЮТ ЗА ФЕЙКИ ОБ АРМИИ

Россия обратилась за помощью в поимке экс-сотрудника гостелеканала, которую обвиняют сразу по нескольким тяжелым статьям уголовного кодекса.



Судебные документы указывают на то, что бывшая телеведущая программы "Вести" телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева*, обвиняемая в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о ВС России по мотивам национальной ненависти или вражды, объявлена в международный розыск.



При этом Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде ареста и пребывания в СИЗО сроком на 2 месяца с момента ее фактического задержания, вплоть до момента окончания следствия.



Отметим, при этом известно, что бывшая ведущая программы "Вести" давно живет в Праге, где ведет собственный канал на YouTube. Чешские власти не выдадут Курбангалееву* ссылаясь на то, что ее дело не относится к разряду криминальных.



Напомним, в конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. При этом еще до того Росфинмониторинг добавил скандальную телеведущую в перечень террористов и экстремистов.



*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента