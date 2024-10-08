Беженцы из Ливана могут превратиться в иранское оружие, - Игорь Субботин

09:11 09.10.2024

8.10.2024



Операция Израиля против "Хезболлы" провоцирует гуманитарную катастрофу

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Службы безопасности Сирии не справляются с притоком беженцев.



Официальный Дамаск столкнулся с проблемой небывалого потока бегущих из соседнего Ливана беженцев. Несмотря на то что Страна кедров сама с 2011 года разместила у себя огромное число сирийцев, спасавшихся от гражданской войны, сейчас происходит обратный процесс, который бросает вызов президенту Башару Асаду. По словам опрошенных "НГ" экспертов, ситуация с беженцами вряд ли выгодна противнику Сирии – Израилю. Бенефициаром скорее всего станет Иран: переселение членов шиитской общины Ливана может изменить демографический облик принимающих стран.



О том, что аппарат безопасности Сирии едва справляется с притоком беженцев из Ливана, сообщил Intelligence Online – французский портал, освещающий проблемы разведсообщества. По этим данным, военная разведка Арабской Республики пытается притормозить движение людей, стремящихся пересечь границу на фоне начатой Израилем сухопутной операции, потому что ресурсов, по всем признакам, не хватает: биография большинства беженцев требует дополнительной проверки. Источники Intelligence Online утверждают, что ужесточения контроля над пограничной линией сейчас требует от Сирии ее основной зарубежный союзник – Иран. Вполне вероятно, что его больше всего беспокоит проблема инфильтрации нелояльных элементов.



Число беженцев, которые пересекли ливано-сирийскую границу с конца сентября, приближается к цифре в 300 тыс. человек. На фоне интенсивных бомбардировок Израиля и его сухопутного натиска на позиции "Хезболлы" поток перемещенных продолжает расти, обращает внимание Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). "Сирийские власти держат границу открытой для людей из Ливана. УВКБ находится на четырех основных официальных пунктах пересечения границы Сирии вместе с Сирийским арабским Красным Полумесяцем, другими партнерами ООН и неправительственными организациями, чтобы оказывать поддержку", – говорится в отчете представительницы УВКБ ООН Рулы Амин.



Источники близкого к официальному Дамаску издания "Аль-Ватан" утверждают, что подавляющая часть бежавших из Ливана гражданских (226 тыс.) – сирийцы, которые с 2011 года покинули свою страну из-за вооруженного кризиса. Эти сведения подтверждают оппозиционные Асаду порталы, которые, впрочем, отмечают: сирийцы стремятся попасть в неподконтрольные Дамаску районы – турецкие протектораты или зону влияния курдских формирований. "Эти люди преимущественно из этого региона, – цитирует близкий к Катару портал The Middle East Eye одного из знакомых с ситуацией источников. – Они бежали, когда их дома превратились в поле боя, и теперь они возвращаются только для того, чтобы столкнуться с новым кризисом".



Бывший лидер одной из политических платформ сирийской оппозиции Халед Ходжа заметил, что Бейрут не раз пытался договориться о возвращении сирийских беженцев домой, однако официальный Дамаск, по его словам, не проявлял по этому вопросу никакого энтузиазма, интересуясь выдачей крупных представителей диссидентских кругов.



С предложением вернуть беженцев к Асаду обращалась и Турция, население которой испытывает огромную усталость от большого числа арабских мигрантов. Однако переговоры упираются в проблему присутствия турецких регулярных сил на севере Арабской Республики.



Другой вопрос, что помощь беженцам может обеспечить Асаду доверие со стороны стран Персидского залива. Руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на этой неделе распорядилось направить Сирии 30 млн долл. на нужды прибывших ливанских граждан.



Есть точка зрения, что под влиянием стран Персидского залива официальный Дамаск занял умеренную позицию по войне в Газе, дистанцировавшись от "оси сопротивления" – клуба лояльных Ирану государств и военизированных движений. По оценкам New Lines Magazine, именно после контактов с Эмиратами на высшем уровне сирийская сторона лишила в октябре 2023 года диппредставительства в Дамаске хуситов – самую воинственную фракцию "сопротивления".



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов выразил сомнение, что высшее руководство Израиля сознательно стремится инструментализировать ситуацию вокруг беженцев из Ливана. "Все-таки я не склонен считать, что именно такие планы предусмотрены, – рассуждает аналитик. – В каких-то обсуждениях в качестве некоего сопутствующего фактора это, наверное, рассматривается израильским руководством. Но именно как сопутствующее явление, не как цель".



Вместе с тем собеседник "НГ" не исключил, что у некоторых политических кругов в Израиле есть заинтересованность в том, чтобы подорвать внутриполитическую ситуацию в Сирии и тем самым создать проблемы иранцам. "Но это палка о двух концах, – отмечает Семенов. – Создание этих проблем может привести к тому, что Иран более активно включится в поддержку "Хезболлы": часть формирований будет наращиваться в Сирии, а часть из них перейдет в Ливан, что, в общем-то, может сыграть не в интересах Израиля".



Независимый сирийский политолог Махмуд аль-Хамза, в свою очередь, заявил "НГ", что не все беженцы могут осесть в Сирии. "Есть расчеты, что дальше они пойдут в Ирак, – заметил собеседник "НГ". – Багдад планирует переселить около миллиона шиитов из Ливана, чтобы они там обосновались навсегда. Ведутся такие разговоры. Асад, конечно, не рад беженцам: вместе с ливанцами прибывают и сирийцы, которые покинули страну в течение последних 10 лет. Асад просит помощи для этих перемещенных, потому что ему нечем кормить свое население, а международные организации помогают, но очень мало".



Эксперт указал и на другой аспект в ситуации вокруг беженцев. "Ливанцы, которые идут в Сирию, это шииты, – заявил аль-Хамза. – Именно поэтому министр иностранных дел Ирана наносил недавно визиты в Ливан и Сирию. Он говорил о том, что надо обеспечивать интересы беженцев. Тегеран проявляет заботу о них только потому, что они шииты". Не исключено, что за этим может стоять большой политический план по изменению демографического облика некоторых точек региона, допустил собеседник "НГ".