Белый дом и горящий Ближний Восток. Что ждать от нового президента США? - "Завтра"

09:40 09.10.2024 "На Ближнем Востоке у США, похоже, нет реального контроля над ситуацией, плана действий или четких средств постановки и достижения своих целей", считает обозреватель The New York Times Росс Даутат в статье "Америке нужен президент" (05.10.2024).



Как пишет The Wall Street Journal в статье "Байден отдавлен в сторону, когда Израиль меняет Ближний Восток" (05.10.2024), "администрация Байдена все больше напоминает наблюдателя, имеющего ограниченное представление о том, что планирует ее ближайший союзник на Ближнем Востоке, и уменьшающего свое влияние на его решения".



Даутат из Times размышляет:



"Поскольку действия Израиля срабатывают, его друзьям легко предположить, что уменьшение влияния США - это в принципе хорошо: израильтяне знают, что делают. Уберите с дороги нытиков администрации Байдена. Но с точки зрения американских интересов оттеснение Белого дома на второй план - это большой красный флаг, даже если вы согласны со всеми решениями, принятыми правительством Биньямина Нетаньяху в последнее время (и, очевидно, еще больший, если вы не согласны).



Во-первых, нет никаких гарантий, что выбор Израиля будет продолжать работать: сегодняшнее восстановление сдерживания может завтра обернуться перенапряжением или трясиной. Во-вторых, у Америки есть глобальные обязательства, а не только региональные, и расширяющаяся война на Ближнем Востоке может плохо сказаться на американских позициях в Азии и Восточной Европе, независимо от ее исхода для непосредственных участников".



Если Соединенные Штаты не смогут оказать реальное влияние на страны, которые они вооружают и поддерживают, делает вывод Даутат, слабеющий Pax Americana окажется заложником слишком многих интересов, не являющихся американскими.



Сценарии, в которых великие державы оказываются на поводу у своих союзников и клиентов, не являются исторически необычными. Но трудно отделаться от впечатления, что нынешние трудности Америки связаны с весьма конкретной проблемой: вакуумом в сердце этого президентства, медленным угасанием Джо Байдена от нормального исполнения своих обязанностей, общей неопределенностью относительно того, кто на самом деле принимает решения во внешней политике США.



В статье Journal отмечается, что Байден не разговаривал с Нетаньяху с 21 августа. Показатель их отчуждения? Несомненно.



Но вывод обозревателя Times о том, что "в Америке больше нет постоянного президента", явно не соответствует реальности.



Соединенные Штаты и их союзники дважды проводили операции по защите Израиля от шквала ракет и беспилотников со стороны Ирана. США также неоднократно бомбили поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене, которые начали атаки на международное судоходство в Красном море после 7 октября.



И, конечно, поставки оружия Израилю. Без этого оружия Израиль не был бы способен эффективно воевать в Газе, в Ливане и против Ирана.



Как пишет CNN (07.10.2024), война доказала экзистенциальную роль, которую США играют в выживании Израиля.



Война также выявила и расширила некоторые из самых глубоких политических разногласий Америки перед и без того бурными выборами между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом в следующем месяце.



В самих США, пишет CNN, последствия атак ХАМАС совпали с токсичной политикой года президентских выборов. Протесты в американских кампусах подчеркнули раскол в Демократической партии, которая вскоре столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями, когда Байден отказался от своей попытки переизбраться и поддержал Харрис всего за несколько месяцев до выборов. В новой гонке между Харрис и Трампом события на Ближнем Востоке продолжают вызывать отголоски, которые могут повлиять на исход выборов. Между тем волна антисемитизма заставила многих евреев задуматься, в безопасности ли они в самой Америке.



Огромный вызов внешней политике США



Ответное нападение Израиля на ХАМАС в секторе Газа, в результате которого погибло более 42 тысяч мирных граждан, возможно, окончательно разрушило надежды США на решение о двух государствах. И это превратилось в величайший внешний кризис администрации Байдена в то время, когда возглавляемая США глобальная система раскалывается под вызовами со стороны России и усиливающегося Китая.



Эскалация Израилем войны против "Хезболлы" в Ливане грозит расстроить Вашингтон и спровоцировать прямое столкновение с Ираном, чего до сих пор удавалось избегать за почти полвека антагонизма со времен Исламской революции.



Байден был ярым сторонником Израиля на протяжении десятилетий, но его послужной список не помешал росту подозрений и разногласий с самым правым правительством Израиля в истории. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно отвергал попытки президента США смягчить гражданские издержки войны в Газе и игнорировал приоритеты Вашингтона, когда интересы США и Израиля расходились. В результате администрация Байдена претерпела значительную эрозию своего авторитета на международной арене, а ее приоритеты внешней политики оказались под угрозой.



Месяцы челночной дипломатии США с участием госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса и других высокопоставленных чиновников принесли лишь ограниченный прогресс в освобождении заложников в Газе. И сделка, которая установила бы прекращение огня с ХАМАС, кажется более отдаленной, чем когда – либо. Часто казалось, что США хотели соглашения гораздо больше, чем Нетаньяху или лидер ХАМАС Яхья Синвар, который внедрил силы ХАМАС в гражданские районы, что добавило бойни войне.



Личный авторитет Байдена также пострадал из-за неповиновения Нетаньяху, который не колеблясь вмешивался во внутреннюю политику США на фоне явного предпочтения республиканцев, поддерживающих Трампа.



Спустя несколько недель после атак 7 октября, казалось, Нетаньяху направляется к политическому забвению, а его имидж как главного защитника Израиля был разрушен самым темным днем ​​в истории страны. Но его упорная выносливость означает, что теперь он почти наверняка переживет Байдена, который покидает свой пост в январе.



Глубокие внутренние политические потрясения



Террористические атаки ХАМАС и ответ Израиля обнажили и усилили раскол в американском обществе и внутренней политике.



Вашингтон был посредником в установлении мира на Ближнем Востоке на протяжении нескольких поколений. Но израильско-палестинский конфликт никогда не становился столь коварной внутриполитической проблемой, как после 7 октября.



Кадры ответных действий Израиля против ХАМАС в секторе Газа и душераздирающие сцены гибели палестинских детей и мирных жителей вызвали антиизраильскую реакцию слева, что создало опасное политическое давление на Байдена, а затем и на Харрис.



Ярость среди прогрессистов из-за Израиля и неспособности администрации Байдена обуздать Нетаньяху разделила демократическую коалицию. Тысячи арабских американских избирателей и других отказались поддержать Байдена на праймериз, и перспектива того, что они пропустят выборы в следующем месяце или проголосуют за третью партию, особенно в таком критическом колеблющемся штате, как Мичиган, может погубить надежды Харрис на Белый дом.



Пока Байден еще баллотировался на пост президента, его мероприятия неоднократно прерывали пропалестинские протесты с баннерами с надписью "Геноцид Джо", намекающими на его неспособность сделать больше для спасения палестинского гражданского населения.



Харрис теперь изо всех сил пытается выполнить тот же опасный балансирующий акт, который долго мешал Байдену. Она должна отдать приоритет приоритетам внешней политики США, политическому императиву встать на сторону Израиля и попытаться смягчить волнения внутри Демократической партии по поводу войны.



Ее борьба была очевидна в предварительных отрывках интервью для программы CBS "60 минут", которая должна вышла в эфир 7 октября 2024 года. "Работа, которую мы проводим на дипломатическом уровне с руководством Израиля, - это постоянное стремление прояснить наши принципы, которые включают необходимость гуманитарной помощи, необходимость прекращения этой войны, необходимость заключения сделки, которая освободит заложников и установит прекращение огня", - сказала Харрис.



"И мы не остановимся в оказании давления на Израиль и регион, включая арабских лидеров", - добавила она.



Она настаивала на том, что, вопреки видимости, Вашингтон существенно повлиял на стратегию Нетаньяху. "Работа, которую мы проделали, привела к ряду движений в этом регионе со стороны Израиля, которые были в значительной степени вызваны или стали результатом многих вещей, включая нашу пропаганду того, что должно произойти в регионе", - сказала она.



Негласный союз Трампа и Нетаньяху



Нетаньяху уже давно является непревзойденным игроком в американской политике, начиная с администрации Клинтона в 1990-х годах. Но его хитрые вмешательства, направленные на сохранение своей власти, достигли новых высот в последний год. Он нашел общие интересы с республиканцами, которые стремились использовать войну, чтобы навредить Байдену, когда выборы уже надвигались. В июле 2024 года он выступил в Конгрессе США во время поездки, которая была в значительной степени инициирована Республиканской партией и которая разозлила многих демократов.



Нетаньяху, похоже, делает ставку на возвращение Трампа в должность. Бывший президент в значительной степени приспособился к ястребиной политике израильского лидера во время своего первого срока.



Политический раскол в США по поводу намерений Израиля усилился в минувшие выходные после того, как Байден заявил, что Израиль не должен отвечать на иранские баллистические ракетные атаки ударами по иранским ядерным объектам. Многие сторонники Нетаньяху в США считают, что после обезглавливания высших руководителей "Хезболлы" и, по-видимому, ослабления военного потенциала базирующейся в Ливане поддерживаемой Ираном группировки, сейчас самое подходящее время для Израиля попытаться прервать ядерную программу Тегерана, которая, по словам США, может оказаться всего в нескольких неделях от того, чтобы создать бомбу.



Но есть вопросы о том, насколько Израиль может задержать программу, учитывая, что объекты разбросаны и находятся глубоко под землей. Многие эксперты также опасаются, что такая атака может развязать апокалиптическую войну, которая затянется в Соединенных Штатах.



Трамп, пишет CNN, стремясь изобразить Байдена и Харрис слабыми, похоже, подталкивает Нетаньяху пойти на это. "Что вы думаете об Иране?" - спросил Трамп аудиторию в мэрии в спорном штате Северная Каролина 4 октября. "Вы бы ударили по Ирану? И (Байден) говорит: "Если только они не ударят по ядерной штуке". Это то, по чему вы хотите ударить, верно? Я сказал, по-моему, он ошибся. Разве это не то, по чему вы должны ударить?"



Антисемитизм травмирует американских евреев



Отголоски в Соединенных Штатах от атак 7 октября задели гораздо глубже, чем их влияние на президентские выборы. Они также оказали травмирующее воздействие на американских евреев.



Представление о том, что Израиль является безопасным убежищем для мировой еврейской диаспоры, было скомпрометировано атаками на кибуцы и музыкальным фестивалем террористов ХАМАС, вырвавшихся из Газы. Многие американские евреи чувствовали себя небезопасно дома на фоне антисемитизма, спровоцированного как атаками ХАМАС, так и некоторыми протестами по поводу реакции Израиля. Волна пропалестинских протестов в колледжах США также иногда переходила в антисемитизм.



Джонатан Гринблатт, генеральный директор Антидиффамационной лиги, предупредил в программе CNN "State of the Union" 6 октября, что он никогда не видел такого всплеска ненависти и антисемитских теорий заговора в Соединенных Штатах. "Мы чтим, отмечаем эту годовщину убийства 1200 человек просто потому, что они были евреями, верно?" - сказал Гринблатт Дане Баш. "Их убивали, пытали, убивали, похищали. И все же здесь, в Соединенных Штатах, это вызвало цунами антиеврейской ненависти".



По данным АДЛ, с момента нападений 7 октября в США произошло более 10 000 антисемитских инцидентов, включая более 8 000 случаев устных или письменных оскорблений, более 1 800 актов вандализма и более 150 физических нападений.



Что дальше?



Следующему владельцу Белого дома придется пережить один из самых опасных кризисов, с которыми сталкивается современный президент.



Эксперты CNN полагают, что если победит Харрис, ей придется выработать собственную политику в отношении войны, не желая высказывать свои взгляды вне рамок подхода Байдена. Вероятно, ее ждет та же проверка ее авторитета и те же осложнения, связанные со столкновением интересов США и Израиля, которые терзали Байдена, поскольку, по-видимому, маловероятно, что расширяющаяся война будет завершена в ближайшие несколько месяцев.



И хотя часто считается, что Трамп во всем одобряет Нетаньяху, его антипатия к участию США в иностранных войнах, особенно на Ближнем Востоке, может означать, что он будет менее открыт для эскалации, если он останется у власти, когда такой шаг может ущемить его собственное политическое положение.



Кто бы ни победил на выборах, после 7 октября 2023 года США останутся глубоко втянутыми в новые реалии Ближнего Востока.



8.10.24 Источник - Завтра

