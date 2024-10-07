Умер российский историк и публицист Александр Елисеев

09:47 09.10.2024

7 октября 2024

на 53-м году жизни, после тяжелой болезни, скончался историк и публицист, многолетний автор "Завтра"

Редакция Завтра



Александр Владимирович Елисеев родился в 1972 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского педагогического государственного университета имени В.И.Ленина (1994), кандидат исторических наук (1997), тема: "Социально-экономические воззрения русских националистов начала ХХ в.".



Активный участник политической жизни России конца 80-х-начала 90-х гг. Принимал участие в обороне Белого дома в 1993 году.



Помимо "Завтра", публиковался в газетах "Россия", "Эра России", "За русское дело", "Независимой газете", в журналах "Изборский клуб", "Москва", "Нация" и "Наш современник", в "Русском журнале", "Политическом журнале", АПН.ру и др. Был учредителем и ведущим автором газеты "Правое сопротивление", несколько лет возглавлял интернет-портал Правая.ру.



Виталий Аверьянов:



"Ушел в 52 года от роду Александр Елисеев, выдающийся историк, постоянный автор газеты "Завтра", активно ведший на сайте zavtra.ru свой интереснейший блог. С юности он деятельно проявил себя как гражданин и патриот, был среди защитников Белого дома в 1993 году, организовал газету "Правое сопротивление", редактировал и вел патриотические сайты. При этом он изначально обладал вкусом и чувством правды "красно-белого" синтеза, очень многое сделал для этого синтеза. Правое для него означало не столько "бело-монархическое", сколько связанное с Высшей Правдой.



Елисеев стал ведущим экспертом Изборского клуба, соавтором большинства его коллективных докладов, но также и создателем имеющих свой неповторимый облик авторских работ.



За свою небольшую творческую жизнь он многое успел, выпустил глубокие, своеобразные книги: "Преданный социализм", "Социализм с русским лицом", "Как обуздать олигархов", "Скифия против Запада", целый ряд книг о Сталине и сталинском государстве, и многих других.



Утонченное, профессиональное знание истории у него сочеталось с пронзительной одухотворенностью, любовью к России, к ее исконной традиции, со своего рода художественностью. Взгляд его всегда устремлялся в будущее, историю он мыслил как фундамент и источник для развития.



Саша очень переживал за свой народ и за свое государство, за все общественные, политические события, принимал их близко к сердцу, откликался на них.



Еще совсем недавно, несколько недель назад, он написал больший цикл очерков для нового проекта Изборского клуба. Остался мыслителем и творцом до конца.



Покойся с миром, дорогой друг! Мы будем тебя помнить всегда преданным и надежным бойцом на поле духовной брани".



Прощание состоится 12 октября в 10.00 в морге 1-й градской больницы. Адрес: Ленинский проспект, д.8 корп.17.