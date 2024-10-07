Продать России что-то ненужное. Судьба гегемона, - Ростислав Ищенко

09:50 09.10.2024

Запад не желает признавать поражение на Украине, несмотря на то что это поражение в кампании, а не в войне, потому, что оно может вызвать цепную реакцию.



Мы неоднократно писали, что гегемония не удерживается простой силой, как думают некоторые простодушнейшие. Сила, безусловно, нужна. Но в идеале она просто присутствует на заднем плане, подчинение же воле гегемона происходит радостно и добровольно, как в постсоветских странах на закате СССР и в первые годы постсоветской эпохи.



Гегемон должен быть привлекателен. У него должен быть евроремонт, много денег, чистые улицы, аккуратные дома, улыбчивые люди, мощная экономика, высокая культура. Его государство должно быть постоянно повернуто лицом к гражданам, бюрократы обязаны заботиться о них не щадя себя. Гегемон должен создать общество всеобщего процветания, а его политическая и экономическая система должна быть настолько устойчива, что ни у кого и сомнения не может возникнуть о ее способности преодолеть любой кризис и выйти из него укрепившейся.



Да и сами кризисы гегемон должен оставить в прошлом. Постоянный опережающий экономический рост, сопровождаемый ростом благосостояния, и лишь мелкие неприятности, немедленно побеждаемые мудрыми государственными деятелями, избрание которых свободным народом обеспечивает совершеннейшая система из всех, какие знало человечество.



Такую картинку своей гегемонии десятилетиями продавали США (вначале западному евроатлантическому блоку, а затем всему миру). Это было круче, чем светлое коммунистическое будущее, ибо американские ученые и общественные деятели утверждали, что им удалось скрестить коммунизм с капитализмом и получить конвергенцию – набор лучших качеств обеих систем, не причудливо перемешанных в бадейке гегемонии, но соединенных в стройную систему, над созданием которой трудились лучшие умы человечества.



"Научная конвергенция" заявила себя преемницей "научного коммунизма" и провозгласила конец истории. Ибо ничего лучше американской гегемонии человечество придумать не в состоянии.



И только где-то вдали, в тумане, маячили авианосные ударные группы, стратегические бомбардировщики, морская пехота и прочий силовой ресурс, нужный исключительно для того, чтобы защищать основанную на "научной конвергенции" "социальную гегемонию" от разных плохих парней, которые вместо того, чтобы радоваться жизни под просвещенным американским правлением боролись за право своего народа самому решать, как ему жить, с кем дружить и как использовать свои ресурсы. Это же какая-то дикость! Хуже, чем торговля наркотиками! Именно для пресечения таких антиконвергентных и "абсолютно ненаучных" поползновений США и вынуждены были содержать вооруженные силы даже в эпоху всеобщего счастья. В семье не без урода, а потому "добро должно быть с кулаками". У нас ведь тоже многие согласны с последним тезисом.



Вот такой образ гегемона США продавали миру. Многие верили.



И только эта вера обеспечивала американцам их гегемонию. Никакая, самая большая армия не способна контролировать весь мир. Она может лишь осуществлять "проекцию силы", но если силу надо не "проецировать", а применять, выясняется, что у армии очень скудный запас методов – она может только убить всех врагов и выиграть битву. А если враги не сражаются, а просто не подчиняются, и их полмира, тогда кого убивать? И если всех убить, то кто будет обеспечивать материально-техническую базу гегемонии и кормить армию гегемона?



Вопросы не праздные. Восстанавливая свое доминирование на постсоветском пространстве, мы сталкиваемся с аналогичной проблемой, хоть и в меньших масштабах. Однако с ростом нашего влияния в мире и масштаб этой проблемы будет возрастать. Так что американский опыт, со всеми его успехами и ошибками, надо изучать досконально.



Впрочем, к главному выводу, гласящему, что лояльность надо заслужить, а не завоевать, наши "властители дум" пришли давно, только в их исполнении это называется не "создание легенды о привлекательности конкретно нашей гегемонии", а "у нас нет привлекательного проекта для наших союзников, надо его срочно создать". С этим тезисом соседствуют и стенания об отсутствующей идеологии, без которой мы не можем не только детей рожать, хлеб растить, в космос летать и книги читать (не говоря уже о том, чтобы их писать), но, ясное дело, "не можем обеспечить привлекательность Русского мира".



Американцы могли, просто показывая блестящие витрины супермаркетов и секс-шопов и называя все это высокой культурой и обществом будущего, а мы не можем, хоть можем показать в десять раз больше и куда более интересного.



Ну да ладно, сегодня разговор не о нас, а о Западе с его издыхающей гегемонией. Сам факт горячей войны (пусть и прокси-войны) Запада с Россией за свою гегемонию уже подорвал ее (гегемонию), так как показал всему миру, что "Макдональдс", Лас-Вегас и "Голливуд" не для всех являются пределом мечтания и что с Западом можно бороться. И он ничего не может сделать, в том числе и при помощи грубой силы. В общем, Россия развеяла миф о безальтернативности и непобедимости западной системы.



В этих условиях, как было сказано выше, признанное Западом военное поражение (пусть и в прокси-войне) гарантированно быстро приведет к распаду западной системы. Она и так уже многих не удовлетворяет своим перекосом в инклюзивность и толерантность, но пока еще большая часть государств откровенно побаивается вступать с ней в прямую конфронтацию. Запад последние лет четыреста безальтернативно побеждал всех своих врагов, вестернизация стала почти синонимом цивилизованности, и, несмотря на частичную утрату привлекательности, Запад еще очень силен и довольно популярен.



США и их союзники давно поняли, что не смогут победить Россию и теперь лишь пытаются сохранить лицо. Но дело в том, что им для сохранения лица необходимо за столом переговоров отыграть у России все проигранное на поле боя.



Поэтому Запад постоянно, с упорством, достойным лучшего применения, выдвигает совершенно неприемлемые для России мирные планы. Фактически Запад предлагает России уступить ей пространство в обмен на отказ от принципиальных требований. Россию не интересовали территории (и об этом Москва не раз заявляла) – даже то, что возвращено в ходе СВО, возвращено во многом вынужденно. Россия изначально предпочитала сохранить Украину почти целиком в виде буфера, лишь сменить там прозападную власть на пророссийскую (вопрос, где собирались брать эту самую пророссийскую власть, для меня остается загадкой, но где-то собирались) и медленно интегрировать ее по белорусскому сценарию, который, кстати, тоже еще неизвестно чем завершится.



В общем, как было неоднократно сказано Кремлем, Россию интересует безопасность, а не территории, Запад же предлагал территории, но не безопасность. Наоборот, военная опасность для России, в случае принятия предложения Запада, только возрастала бы.



Но самое во всем этом забавное, что в своей жадности Запад планировал уступить России "что-то ненужное" - территории, которые и так уже контролировались Россией и входили в ее состав.



Нельзя сказать, что Запад ничему не учится на своих ошибках. Не прошло и года, а Украина оказалась уже за гранью катастрофы, как на Западе сообразили, что мирное предложение России надо модернизировать.



Даже если завтра Россия прекратит огонь без всяких условий, Украина самостоятельно уже не выживет. Без внешнего финансирования она протянет в нищете и постоянных внутренних конфликтах еще лет 50 и вымрет. С западным финансированием она может протянуть те же 50 лет до вымирания в относительно сносных условиях (примерно на уровне Зимбабве).



Новый вариант мира на западных условиях добавляет к территориям отказ от приема Украины в НАТО, при выдаче ей от Запада гарантий безопасности. Это та же попытка продать ненужное, только в профиль. Мы прекрасно знаем, что на данном этапе, кроме горстки восточноевропейских лимитрофов, ни одна страна НАТО не желает принимать Украину в Альянс. Так что Запад предлагает нам за уступки то, что мы и так получим, без всяких уступок. Кроме того, мы также знаем, что если ситуация изменится и Запад почувствует выгоду от приема Украины в НАТО, он ее моментально примет. Именно так (изменившимися условиями) мотивировал Запад свой отказ соблюдать обещание о нерасширении НАТО на Восток.



То есть, гарантией нашей безопасности может быть только контроль нами стратегических пунктов и масштабное сокращение Западом его военной инфраструктуры в Европе, исключающие возможность внезапной масштабной агрессии против России на западном направлении.



Но именно такой вариант соглашения Запад рассматривает как свое геополитическое поражение. Он скорее согласится с тем, чтобы российские войска вышли на старую германо-германскую границу, чем признает геополитические изменения официально.



Так что ждем новых предложений обменять свою принципиальную позицию на что-то ненужное ни нам, ни Западу.