Новая формула Запада: земля в обмен на войну, - Василий Стоякин

09:52 09.10.2024 Как сообщают западные СМИ, "план победы", привезенный давеча в Вашингтон Зеленским, особого впечатления на партнеров не произвел. Не то, чтобы американцев смущала постановка вопроса о принуждении России к переговорам (хотя должна смущать), но они, очевидно, не увидели в документе ничего, кроме желания Киева прибарахлиться новыми вооружениями.

Это видно не только из инсайдов источников, близких к правительству (они характеризуют план как "список покупок"), но и из несколько истерических действий самого Зеленского после возвращения из США.



Он, например, отправил в Вашингтон делегацию в составе начальника генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольги Стефанишиной, которые должны провести презентацию плана перед саммитом в формате Рамштайна (очевидно, презентация, проведенная самим бывшим президентом, оказалась недостаточно доходчивой).

Кроме того, поднялась новая волна слухов о том, что в ОП рассматривают отставки в силовом блоке – упоминаются министр Умеров, главком Сырский и начальник ГУР Буданов* (судя по всему, последнего Зеленский без согласования с партнерами снять не может). Смысл отставок в общем-то понятен – новые планы требуют нового кадрового наполнения. Но кадровые решения более убедительно смотрелись бы до представления плана, а не сейчас.



Убедившись в том, что от Зеленского ждать нечего, западные аналитики начали задумываться над форматом мирного урегулирования. Но, естественно, таким образом, чтобы овцы были сыты и волки целы (так, чтобы наоборот, нельзя – это будет капитуляция перед логикой и здравым смыслом, что совершенно недопустимо).

Характерным примером такого творчества является статья "Украина, членство в НАТО и модель Западной Германии", подписанная редактором европейского выпуска Financial Тimes Беном Холлом.



Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО в новых границах

Украину примут в НАТО без утраченных территорий. Об этом в интервью Financial Times 5 октября заявил ушедший в отставку генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг

Холл, не рассусоливая долго, сразу же формулирует свою главную мысль: "значимые гарантии безопасности могли бы стать основой для урегулирования путем переговоров, в котором Россия сохраняет фактический, но не юридический контроль над всей или частью украинской территории, которую она в настоящее время оккупирует". Более кратко – "земля за членство в НАТО".



Суть концепции, сформулированная до этого в интервью FT недавно ушедшим в отставку генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (Холл ссылается на это интервью), состоит в том, что гарантии НАТО будут распространяться только на ту территорию, которую реально будет контролировать киевский режим. Так же, как, например, гарантии США не распространяются на "северные территории" Японии – чтобы не спровоцировать конфликт с Россией. При этом, разумеется, признавать никто ничего не будет ("это поощрило бы дальнейшую российскую агрессию и серьезно подорвало бы международный правопорядок"), а сама территория будет в дальнейшем возвращена политико-дипломатическим путем.



Кстати, сама идея очень богатая. Если ее развить до логического завершения, то Украину можно будет принять в НАТО даже если у нее вообще не будет никакой территории – главное не признать российского суверенитета над территориями и не распространять на них гарантии безопасности. Бред? Да как вам сказать… Половинчатый вариант такого решения, как видим, обсуждается вполне серьезно.

Понятно, что такие условия неприемлемы для России, поскольку "членство в НАТО гарантирует суверенитет Украины и позволяет ей следовать своей западной ориентации" (российская позиция тут совершенно сознательно искажена, но было бы неправильно требовать от Холла, чтобы он повторял наши нарративы). Но для того, чтобы договориться, можно использовать индивидуальную программу членства, о чем пишет историк Мэри Саротт в Foreign Affairs. Это могут быть дополнительные условия типа тех, которые взяли на себя в свое время Норвегия и ФРГ: отказ от фиксированной границы (что оправдалось в 1990 году, когда ФРГ аннексировала территорию ГДР), неразмещение на своей территории иностранных военных баз и ядерного оружия.

А чтобы Россия не отказалась, эти уступки должны быть представлены ей как свершившийся факт. Последнее – то самое, чего требует Украина – договориться с Россией, не ведя с ней переговоров. Продиктовать свои условия с позиции силы, пожертвовав тем, что при наличных силах сохранить невозможно. Так сказать, не привлекая внимания санитаров.

Финский вариант, который мог бы представлять для России определенный интерес, сейчас на Западе не рассматривается. Это, впрочем, не удивительно – изначально он появился в рассуждениях украинских аналитиков (конкретно – Арестовича*) без конкретизации – в перечне вариантов, сравнимых с финским только в смысле фактического отказа от части территории.



Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, нарастив производство оружия, а протест России не повлияет на будущее членство страны в военном союзе. Об этом 3 октября заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе первого визита в новой должности в Киев, передает агентство Bloomberg

Сам Холл, в общем-то, вполне отдает себе отчет в том, что все эти рассуждения имеют отвлеченный характер по той причине, что совершенно непонятно, каким образом их можно было бы реализовать. И дело даже не в том, что Россия может с чем-то не согласиться – не принимать во внимание интересы России для западных СМИ нормально. Вопрос в том, что совершенно непонятно, как достичь консенсуса в западном лагере.



Например, прежде чем обсуждать членство Украины в НАТО, стоит поинтересоваться мнением двух ключевых членов альянса – США и Германии. Они против, и Холл, в общем-то, варианты различных уступок России рассматривает с точки зрения того, как эти уступки могут повлиять на позицию США и Германии. Абсурд? Абсурд… С позиции здравого смысла, если уж даже они (не говоря о Венгрии и Словакии – хотя без них консенсуса не будет) против, то вопрос о членстве Украины в НАТО вообще можно не обсуждать. Но нет, обсуждают.



Кстати, а почему обсуждают?

Потому что, во-первых, нужно удовлетворить запросы Украины – ведь приступить к урегулированию без ее согласия невозможно. А раз так, то должны быть соответствующие уступки со стороны Запада. Требование же Украины (точнее – лично Зеленского, для которого успехи на европейском и евроатлантическом направлениях являются элементом личной безопасности в будущем) состоит во вступлении Украины в НАТО, независимо от того, что думает по этому поводу само НАТО.



Во-вторых, дать какие-то гарантии Украине без приема ее в НАТО – значит подорвать само НАТО. Гарантии безопасности со стороны альянса даются членам не просто так, а в обмен на выполнение определенных обязанностей. Если дать права без обязанностей, то у других членов НАТО возникнет вопрос – а что, так можно было? Пример Столтенберга с Японией неудачный – Японии могли дать гарантии одни Штаты, с Украиной же так не получится – нужны также гарантии приграничных государств, а они – члены НАТО.



"Весь мир в труху": Подлесный объяснил, чем ответит Россия, если НАТО начнет интервенцию на Украине

Если Россия начнет уничтожать мосты через Днепр или военные объекты Запада в третьих странах, а Запад не ответит на эти удары ядерным оружием, получится, что Путин победит "как гроссмейстер в шахматной игре". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный



Ну и самое главное – территориальные уступки.

Холл отлично понимает, что Киев не даст согласия даже на временные уступки. Просто потому, что именно FT сообщила, что Сибига, в отличие от Кулебы, мог вести переговоры в США относительно компромиссов, и FT удостоилась официальной отповеди МИД Украины – дескать, не мог и не вел, а кто считает иначе, тот российский агент. И дело не в личной позиции Сибиги или Зеленского – общественное мнение Украины (даже если не верить официальной социологии) к таким компромиссам не готово.

Рассуждения относительно возможности решения территориального вопроса дипломатическим путем в будущем могут убедить только очень наивных людей. В случае с Германией речь шла об объединении (независимо от манеры, в которой это было сделано) двух суверенных государств, которые раньше были частью одного государства. Немецкий вариант был бы возможен в случае присоединения к Украине ДНР и ЛНР. Но они сейчас являются составной частью России.



Американские гарантии не помогли Японии получить какие-то права на Курилы. Если уж так хочется поговорить о немецком варианте, то он возможен в случае нового Переяслава – воссоединения Украины с Россией. Но когда в Европе говорят о "немецком варианте", явно имеют в виду не это.



Для того, чтобы сделать возможным ведение переговоров на основании территориальных уступок, Западу надо что-то делать с киевским режимом – убрать Зеленского и Ермака, вернуть хотя бы видимость демократии, снять цензуру со СМИ с тем, чтобы дать возможность открыто высказаться сторонникам дипломатического варианта… А как все это сделать без прекращения боевых действий?

Вот и получается, что рассуждения в значительной степени беспочвенные – придется ждать или изменений на Украине, или эскалации до такого уровня, когда делать вид, что Украина обладает каким-то суверенитетом станет просто неприлично. Жозеп Боррель, кстати, обозначил легкое решение проблемы – после прекращения западной помощи война продлится две недели…



"Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО

Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали заявления западных политиков о том, что для сохранения контроля Запада над Украиной ее необходимо в срочном порядке принять в НАТО



Тут, впрочем, мы должны вернуться к формулировке Холла "земля за членство в НАТО". Вспомним формулу одной из неудачных попыток урегулирования палестинско-израильского конфликта – "мир в обмен на землю". Так вот мира-то как раз в формуле Холла и нет, хотя все его рассуждения вроде бы направлены на мирное урегулирование. И это не случайно – он наверняка понимает, что Украина в НАТО, независимо от рассуждений о судьбах Юго-Востока, это не о мире, это о войне.



О возможных сценариях прекращения войны можно прочитать в статье Павла Волкова "Что будет в финале? Три варианта развития специальной военной операции"



* Внесен в России в реестр террористов и экстремистов.



7 окт 24 Источник - Украина.Ру

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