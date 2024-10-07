Залужного - в диктаторы! В Украине говорят о военной хунте ради мира, - Владимир Скачко

10:26 09.10.2024 07.10.2024



Эх, оказывается не зря 11 сентября 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми привозили с собой в Киев бывшего главкома ВСУ, а теперь посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Многие думали: для фона, дескать, пацан прижился на Туманном Альбионе.



Сегодня оказалось – попугать Владимира Зеленского. И напомнить этому просроченному эрзац-президенту Украины, что он засиделся на своем месте и зря бузит, гонит волну и кусает руку дающую, англосаксонскую. То есть проявляет излишнюю активность и самостоятельность в борьбе за власть, стараясь сохранить с5ебя во власти. Но при этом не выполняет то, что от него хотят хозяева, а демонстрирует, что кукла-марионетка вот-вот да и спрыгнет с пальчиков, которые ее направляют.



А хозяева хотят от Зеленского, чтобы он обеспечил им если и не мир, то перемирие или заморозку военных действий с Россией в рамках спецвоенной операции (СВО). Чтобы Запад мог собраться с силами для новой войны. А для Зеленского это – смерти подобно: только война – вечный пропуск его во власть и способ там сохраниться.



Вот Залужным за спинами Блинкена и Лэмми на всех парадных фото Зеленскому и намекали, что, мол, зря, дурачок проплаченный, кочевряжишься, у нас такого добра, как ты, -- завались, и вот одно из них дежурно лыбится на заднем фоне.



А чтобы Зеленскому все же дошло послание и достало, как говорили в фильме "Место встречи изменить нельзя", до его гнилого ливера, ему стали намекать даже типа посторонние наблюдатели. Например, одним из последних на эту тему выстрелила испанская газета El Pais, которая прямо написала, что союзники требуют от Зеленского переговоров с Россией.



Известный украинский журналист, публицист, политический аналитик

И в подтверждение своих слов испанские журналисты рассказывают банальное и всем известное: что Запад теперь все меньше поддерживает Зеленского, и в ходе недавней поездки в США он не получил разрешения на удары дальнобойными ракетами по целям внутри России. И что той помощи, которую Киев получает сейчас от партнеров, недостаточно не то что для победы, но даже для сохранения статус-кво на фронте: российская армия успешно продвигается на территории ДНР, освобождая подконтрольные Украине земли и населенные пункты один за другим.



И, наконец, El Pais утверждает: внимание Запада от Украины также отвлекает ситуация на Ближнем Востоке, особенно после начала операции Израиля против "Хезболлы", эскалации ситуации и даже возможной широкомасштабной войны между Израилем и Ираном.

В последние дни сложилось такое впечатление, что Зеленский что-то начал даже не просто понимать сложность положения (шаткость своей ситуации он, кажется, понимал всегда, но компенсировал ее наглостью), а немного идти навстречу Западу. Он начал демонстрировать, что понимает новые задачи и готов им соответствовать, если его оставят. Или позволят во власти в Украине еще больше закрутить гайки и вообще загнать под шконку любых конкурентов и недовольных.



Взамен он гарантирует Западу и мирные переговоры, и сохранение в оставшейся Украине плацдарма и полигона для будущей войны и даже подготовку пушечного мяса для этой войны из несчастных украинцев. Во всяком случае, именно так многие расценили попытки Зеленского и его клевретов во власти снизить мобилизационный порог для набора (до 25 и даже до 18-20 лет) расходного материала в армию, что даст пушечное мясо и сейчас -- для сдерживания России на фронтах СВО, и в будущем – для новой подготовленной укро-армии по-прежнему на российском направлении.



А потом Зеленский вообще сделал то, что от никто и никогда не ждал: он заявил, что заботится о солдатах и потому согласен со сдачей Угледара, городка в Донбассе, который он превратил в мясорубку и братскую могилу для тысяч украинских солдат, которые умирали на своих позициях исключительно для поддержания престижа Зеленского и его воинственного имиджа победителя.



А потом Зеленский традиционно продолжил узурпацию власти: в его окружении и с его подачи заговорили, что он якобы не доволен силовиками и готов отправить в отставку глав Минобороны Украины Рустама Умерова и Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*. Они-де уже не тянут. Но главное – сами имеют выходы на спонсоров и заказчиков в англосаксонском мире, в Вашингтоне и Лондоне, а Зеленской этого терпеть не может. Плюс генералы раздражают его "вторую жену" -- главу офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака, влияние которого на Зеленского считается безапелляционным.



Сегодня появилась информация, что отставка Буданова* и Умерова откладывается до выборов в США. Потому что, как пишет украинское издание "Страна.ua": "С одной стороны, чтоб понимать с кем именно в Вашингтоне придутся иметь дело после выборов и, в случае необходимости, подкорректировать кадровые планы. С другой стороны, нужно время, чтоб определиться с кандидатами на замену".

Плюс, конечно же, эксперты заявили, что отставка Буданова* и Умерова автоматически приведут к усилению главкома ВСУ Александра Сырского, которого Зеленский и Ермак тоже побаиваются и, как в свое время его предшественника Залужного, с радостью тоже сместили бы, а он их на дух не переносит.



"…Все упирается в поиск нового кандидата, который пока не найден. Поэтому решили отложить этот вопрос до выборов в США", -- резюмирует "Страна.ua". Другими словами, так оно, скорее всего, и есть: неонацистам важно знать, кому лизнуть после 5 ноября 2024 года. Чтобы не оставили без пропитания.

Но беда-то в том, что Зеленский и компания при неудачном для них стечении обстоятельств могут и не дождаться итогов американских выборов. Если ситуация в США потребует демонстрации миролюбия Белого дома или на Ближнем Востоке начнется полномасштабная ирано-израильская война, то либо от Киева потребуют немедленного мира, либо об Украине забудут вообще и больше не дадут ни центика, ни снарядика – все уйдет Израилю.



И потому Зеленского торопят и выпускают на сцену Залужного. А он что узнал, что власти Украины обсуждали снижение возраста мобилизованных до 20 лет, и решил поиграть в популизм, который понятен в Украине и однозначно гарантирует рост популярности и рейтингов. Залужный потеснил Зеленского на фронте лживого "миролюбивого человеколюбия" и заявил, что он против планов шайки Зеленского по мобилизации парней 18-25 лет. По его мнению, мобилизовать молодежь нужно в "крайнем случае".



Красиво и полезно для Украины, которая стоит на грани обезлюживания? Бесспорно. Но, увы, Залужный -- это самое главное! -- тоже предлагает не мир как средство спасения молодых украинцев. Он предлагает временную передышку, чтобы подготовиться к войне и уже потом бросить в ее топку подготовленные молодые поколения, одетые в униформу. По Залужному, бросить, чтобы "спасть Украину". Залужный то ли по тупости, то ли по заданию союзников, которые решили говорить правду, а не разводить турусы на колесах, на встрече с украинскими студентами в Лондоне сказал: "Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на посту главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот – ей сейчас 18 лет. Это совершенно другие люди, которые спасут эту страну. … Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет" (выделено мною. – Авт.).

То есть сказанное Залужным – это, как говорится, те же яйца, только вид сбоку. То, что и нужно Западу – перемирие, подготовка к войне новой украинской армии, которая не должны испытывать дефицита в пушечном мясе, и потом война ради "спасений Украины". От кого? Правильно, от России. Все сходится…

Что же может происходить под ковром в борьбе жаб с гадюками в Украине? Очень просто:



Во-первых, либо Зеленский узурпирует власть и цементирует ее новыми назначениями силовиков, выгоняя всех, кем недоволен, в отставку. Это его и Ермака обычная практика, которая неизменно приносила результаты – украинское политическое поле зачищено практически до девственного состояния, могут предать лишь "свои" люди, в том числе – в погонах. И тут все дело лишь в том, по заданию Запада или вопреки ему действует Зеленский. Если по заданию, то Запад приструнит своих генералов-ставленников, если вопреки, то Запад все же дожмет Зеленского.

А как не важно – отпустит на вольные хлеба, оглоушит канделябром или придушит подушкой. Личная охрана Зеленского, набранная из британцев, -- это давно уже его конвой, который что прикажут, то и сделает;



Во-вторых, либо генералы сами уходят в отставку (провоцируют ее?) и, понимая бесперспективность войны с Россией сегодня, тоже, как и Запад или с подачи Запада, хотят перенести ее на будущее и хорошенько подготовиться. А сейчас пойти на мировую с Россией, создав некую оппозиционную хунту военных, которые сместят Зеленского, захватят власть и предложат России мир. С учетом главных ее пожеланий. Чтобы сохранить ошметки Украины и на них готовиться к новой войне, в очередной раз обманув Москву.

В-третьих, либо Запад таки хочет отстранить Зеленского и на его место водрузить более послушную марионетку. Например, ту самую хунту военных, о которой сейчас говорят и которую, не исключено, и мастырят на Западе, сбивая генералов в кучу и гася непомерные амбиции некоторых и противоречия между ними.



В этом случае новый диктатор Украины готов – это "миротворец" и "человеколюб" Залужный. И вся эта возня в слабеющем террариуме нужна для ослабления, дискредитации и устранения Зеленского и усиления Залужного.



И, что самое интересное, и Зеленский, и Залужный, чьи рейтинги по-прежнему выше, готовы, как пионеры. Вот только векторы готовности у них разные. И Украине, и России от этого не легче – оба варианта пахнут кровью…



*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подробнее о том, что происходит в офисе президента Украины - в статье Елены Мурзиной Самые громкие скандалы прошедшей недели. Экс-главкома Залужного пытался убить офис президента Украины? Источник - ukraina.ru

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