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|Кто имеет право пользоваться вооружением и военной техникой в Казахстане
10:31 09.10.2024
Правительство постановлением от 4 октября 2024 года дополнило перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой, сообщает Zakon.kz.
В Перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой, добавлен новый:
Органы управления и воинские части гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.
Также в указанный перечень входят:
Министерство обороны РК.
МВД РК.
КНБ РК.
Служба государственной охраны РК.
Служба экономических расследований РК.
Антикоррупционная служба РК.
Генеральная прокуратура РК.
Государственная фельдъегерская служба РК.
Постановление вводится в действие с 19 октября 2024 года.
Мы писали, что более 900 офицеров запаса призовут на службу в армию в 2025 году.
Элина Черногрицкая