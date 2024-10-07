Илон Маск начал главный этап своего плана мести. На выборы, вместе с Трампом

10:44 09.10.2024

Илон Маск начал главный этап своего плана мести



Tекст: Дмитрий Бавырин



Мультимиллиардер Илон Маск включился в избирательную кампанию Дональда Трампа и готовится получить высокий пост в его администрации. Вместе они обещают отправить американцев на Марс и предотвратить уничтожение США, которое связывают с возможной победой Камалы Харрис. Но больше всего Илон Маск хочет отомстить.



Соединенным Штатам наступит конец, если президентом станет Камала Харрис.



