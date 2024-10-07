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Содружеский долг. Чем обязаны друг другу лидеры стран СНГ, - репортаж А.Колесникова с саммита в Москве
10:50 09.10.2024

Содружеский долг
Чем обязаны друг другу лидеры стран СНГ

8 октября президент России Владимир Путин принял в Кремле саммит СНГ, на котором успели обсудить многое: от проблем квадроберов до проблем между Арменией и Азербайджаном. С подробностями из Кремля - специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.

До начала саммита СНГ в Кремле у Владимира Путина прошли двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и потом - с премьером Армении Николом Пашиняном.

Пока в переговорной комнате члены делегаций ждали начала двусторонних переговоров, отошедший от дел у своего кресла помощник президента Юрий Ушаков приблизился на опасное расстояние к журналистам и, конечно, сразу пострадал. То есть он вынужден был рассказывать о том, чего и сам не видел, то есть о закрытом ужине лидеров стран СНГ от имени президента России в связи с его 72-й годовщиной. Казалось, Юрий Ушаков честно старался помочь журналистам в их безнадежном деле: узнать хоть какие-то подробности.

Он даже рассказал о том, что накануне телефонных переговоров президент Турции Реджеп Эрдоган устроил все так, чтобы Владимиру Путину принесли подарок от него. Правда, господин Ушаков не рассказал, что это за подарок, упомянув лишь, что он в турецком стиле (а мы-то думали, что в австралийском) и что стоит больше разрешенных для того, чтобы Владимир Путин мог оставить его себе, 3000 руб.

- Да, надо сдавать то, что свыше 3000,- подтвердил господин Ушаков.- Жаль только, никто не знает, куда сдавать и кому сдавать.

Я еще поинтересовался у Юрия Ушакова, был ли, по его мнению, на закрытом ужине президент Казахстана, а то из Казахстана поступала информация, что Касым-Жомарт Токаев сомневался, но в конце концов обещал приехать в Москву прямо к саммиту, то есть 8 октября.

- Нет-нет, что вы! - развеял мои (а вернее, даже не мои.- А. К.) сомнения Юрий Ушаков.- Был! Приехал вчера! Конечно!

- А еще говорили о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне,- попробовал уточнить я.- Что в связи с особенным отношением к таджикам в России после теракта в "Крокусе" тоже есть вероятность, что не приедет.

- Нет, президент Таджикистана тоже был вчера! - разуверил меня Юрий Ушаков.- Кое-кто высказывал недовольство нашей реакцией, да, но это точно не повлияло на отношения двух лидеров. Они хотят общаться и общаются! У них много общего! У Эмомали Рахмона тоже ведь был день рождения два дня назад!

Через некоторое время участь Юрия Ушакова постигла еще одного доброго человека, то есть вице-премьера Алексея Оверчука. Он тоже не смог отказать корреспонденту одного федерального телеканала и теперь рассказывал, что для того, чтобы подписать мирный договор с Азербайджаном, Армении "нужно изменить Конституцию, вернее Декларацию независимости, но это же не так просто", и что российские погранвойска (этой информацией пульсировали некоторые, очевидно, непроверенные источники.- А. К.) не уходят из Армении - оттуда, где эта страна граничит с Ираном и где они стоят сейчас.

- Но из аэропорта-то ушли же наши пограничники,- обратил я внимание господина Оверчука на тревожное.

- Аэропорта не было в соглашении,- пояснил он.- У нас соглашение с армянской стороной касается участка границы с Ираном и с Турцией. А про аэропорт давайте так смотреть. Это же армянский аэропорт. И когда-то мы им помогли очень сильно (когда зашли в аэропорт по их просьбе.- А. К.). Сейчас они чувствуют себя в силе, самостоятельно осуществляют контроль. Спасибо сказали, проводили, подписали документы…

Я хотел сказать, что и Армения - армянская страна, так что можно отказаться от услуг и на полевых пограничных КПП. Но ведь не сказал же.

Следующие вопросы к Алексею Оверчуку не получили должного развития, ибо он настаивал, что это все не его вопросы. Похоже, и освещенные им вопросы были не такие уж и его. Просто помог чем мог.

Начала переговоров пришлось ждать минут сорок. Все это время члены делегаций провели стоя. Лишь министр иностранных дел России Сергей Лавров, войдя, почти сразу сел за работу с документами, лежащими на столе, и, казалось, не было силы, которая заставила бы его прервать эту деятельность.

Вернее, в какой-то момент эта сила все же появилась в дверях вместе с президентом Азербайджана. В открытой части встречи не было ничего примечательного, за исключением одного момента. Когда были сказаны исполненные протокольной значительности слова о динамике двусторонних отношений, Владимир Путин неожиданно произнес, обращаясь к президенту Азербайджана:

- Мы ждем вас в Баку!

Ильхам Алиев удивленно посмотрел на Владимира Путина: он явно первый раз услышал, что президент России будет там раньше него.

- Ой, извините, в Казани,- поправился, вовремя засмеявшись, господин Путин.- На саммите БРИКС.

В Казань собираются приехать уже 26 лидеров (и похоже, что это не предел). Насчет Баку уверенным быть не стоит.

Встреча с премьером Армении запомнилась, разумеется, диалогом Сергея Лаврова и его армянских коллег о квадроберах.

Сначала господин Лавров изучал в телефоне видео с велопоездкой Никола Пашиняна по утренней Москве (президент Белоруссии Александр Лукашенко в это время колол дрова в Подмосковье), а потом случайно перескочил, похоже, с одного видео на другое, то есть на этих самых квадроберов, и не удержался, поделился с присевшим за стол министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Тот не понял, о чем речь.

- Дети-квадроберы,- охотно пояснил Сергей Лавров.- В собак наряжаются дети!

В его изображении процесс казался праздничным.

- Я сам не видел, но явление есть,- добавил господин Лавров.

- Это что, мода такая? - не поверил армянский коллега.

- Очередной пранк молодежный,- туманно высказался сидевший рядом посол Армении в России Гурген Арсенян.- Кто-то выбирает себе образ кота… А в Европе уже под гендерами заявляются…

Общий тяжелый вздох был ответом на такое.

Протокольная часть встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна ничем таким же содержательным не запомнилась. А вот затем выяснилось, что Алексей Оверчук погорячился.

На самом деле лидеры Армении и России договорились о том, что российские пограничники с 1 января 2025 года, то есть уже меньше чем через три месяца, уйдут с ирано-армянской границы.

Скорее всего, до встречи и в самом деле была полная уверенность, что этого не произойдет.

На встречу лидеров СНГ в расширенном составе премьер Армении и президент Азербайджана вышли вместе. Было такое впечатление, что они давно не виделись и просто не могут наговориться. Казалось, мирный договор они подпишут, не дойдя до круглого стола.

И потом, когда в разгаре была церемония подписания совместных документов лидеров СНГ, они обсуждали явно не эти документы. Правда, Никол Пашинян время от времени вдруг спохватывался, надевал очки и принимался вчитываться в текст предложенных ему бумаг с таким видом, словно он видел их впервые и очень опасался, как бы не пропустить чего-нибудь в самом низу мелким шрифтом "Бриллиант", как в договоре про ипотеку.

Из того, что имело для него значение, состоялось, впрочем, пожалуй, лишь одно решение: "Об объявлении культурной столицей Содружества в 2025 году города Лачин (Азербайджанская Республика), в 2026 году - города Мегри (Республика Армения)".

Причем очевидно, что объявление культурной столицей СНГ освобожденного Лачина, только в 2022 году впервые за много лет вновь перешедшего под контроль Азербайджана,- более принципиальное решение, чем аналогичное - по поводу медоносного Мегри.

И главное, этот саммит по уровню общего дружелюбия стал почти беспримерным за последние годы (то есть как будто продолжали праздновать вчерашний день рождения).

Такое впечатление, что им всем наконец-то уже почти нечего делить.

Андрей Колесников

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728460200


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